Le Dr Scott Gottlieb voit bientôt des boosters Covid pour les personnes vulnérables aux États-Unis

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré lundi à CNBC qu’il pensait que des injections de rappel du vaccin Covid commenceraient à être administrées aux États-Unis dès le mois prochain aux personnes âgées et à celles dont le système immunitaire était affaibli.

« Je suppose que d’ici septembre ou octobre, nous donnerons des rappels aux personnes âgées et certainement immunodéprimées », a déclaré l’ancien chef de la Food and Drug Administration, actuellement membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés, dont Pfizer. « Je pense juste que nous sommes sur un chemin plus lent ici », a-t-il déclaré sur « Squawk Box », se référant à plans de rappel des autres pays.

« Franchement, c’est malheureux parce que je pense qu’au moins pour les personnes âgées et les personnes qui ont été vaccinées en décembre, janvier devrait envisager cela plus activement », a-t-il déclaré, ajoutant que ces personnes semblent être plus sensibles au virus en ce moment. « [This is] certainement inquiétant, car ces infections finiront par se propager et se transformer en une maladie plus grave. »

Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 pendant la présidence de Donald Trump, a déclaré que le rappel serait une troisième dose du vaccin existant disponible aux États-Unis, à moins que le virus ne change qui rendrait les vaccins inefficaces contre les souches actuelles. Il a déclaré que le gouvernement américain avait acheté suffisamment de vaccins pour administrer des rappels à toute sa population.

« Pour les personnes qui pensent qu’il s’agit d’un jeu à somme nulle et que donner des rappels aux Américains va retirer des vaccins à d’autres pays, ces vaccins ont déjà été achetés. Beaucoup d’entre eux ont été stockés », a déclaré Gottlieb. « Ils existent et ils ne seront pas utilisés à moins qu’ils ne soient utilisés par le gouvernement américain. Le gouvernement américain va maintenir un stock de vaccin Covid pour une question de sécurité nationale. »

Des questions sur la nécessité de vaccins de rappel ont circulé avant la réouverture des écoles à l’automne et la propagation de nouvelles variantes de coronavirus.

Deux des trois vaccins Covid actuellement administrés aux États-Unis, les schémas thérapeutiques en deux injections de Pfizer et Moderna, ont été autorisés pour une utilisation d’urgence par la FDA fin décembre. Ces deux sociétés ont demandé une approbation complète. Le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en février. J&J n’a pas encore demandé l’approbation complète.

Près de 165 millions de personnes aux États-Unis sont entièrement vaccinées – près de 50% de la population du pays – malgré le taux de vaccins administrés quotidiennement qui continue de baisser fortement, selon un Centers for Disease Control and Prevention. traqueur. Certains Américains ont déjà trouvé des moyens d’obtenir des doses supplémentaires de vaccins Covid, avec certains vaccins « mélangés et assortis » pour recevoir des injections supplémentaires de différentes sociétés.

La nation connaît une nouvelle augmentation des cas de Covid entraînée par la variante delta plus contagieuse, découverte pour la première fois en Inde. Il infecte les régions les moins vaccinées des États-Unis

Gottlieb a réitéré qu’il pense que les États-Unis sont plus avancés dans la vague pandémique que ce qui est officiellement mesuré en ce moment. Il a répété, comme il l’a fait vendredi, qu’il ne serait pas surpris si un million d’Américains ou plus étaient infectés chaque jour. Il a déclaré lundi que la Floride est l’épicentre de Covid en ce moment.