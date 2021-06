Le Dr Scott Gottlieb sur une inflammation cardiaque rare chez les jeunes receveurs du vaccin Covid

De rares cas d’inflammation cardiaque chez les jeunes après avoir reçu leur deuxième dose de vaccin Covid nécessitent une enquête plus approfondie, a déclaré vendredi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

Cependant, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration a déclaré que les cas étaient pour la plupart bénins et ne devraient pas dissuader les gens de s’inscrire aux régimes à deux doses de Pfizer et Moderna.

« À ce stade, le bénéfice-risque favorise toujours la vaccination certainement dans ce groupe d’âge », a déclaré Gottlieb, membre du conseil d’administration de Pfizer, dans une interview sur « Squawk Box ». « C’est ce que le CDC et la FDA ont également affirmé. »

Un jour plus tôt, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiqué qu’il avait constaté un nombre de cas d’inflammation cardiaque plus élevé que prévu chez les 16 à 24 ans après leur deuxième injection de Covid – 275 occurrences enregistrées par rapport aux attentes d’entre 10 et 102.

Chez les personnes de 30 ans et moins, 475 cas de myocardite ou de péricardite ont été signalés au total, ce qui, selon le CDC, implique une inflammation du muscle cardiaque ou de la muqueuse qui l’entoure. Les hommes représentent la grande majorité des cas signalés de myocardite ou de péricardite post-vaccinale.

Sur les 270 personnes qui ont développé les conditions et sont sorties de l’hôpital, 81% se sont complètement rétablies, selon les données du CDC. Les 19 % restants présentent soit encore des symptômes, soit leur statut n’est pas connu. Quinze personnes sont toujours hospitalisées, selon le CDC.

Les symptômes, qui comprennent douleur thoracique et essoufflement, se développent généralement quelques jours après avoir reçu le vaccin, selon le CDC.

Gottlieb a déclaré que de nombreuses questions subsistent sur le lien entre l’inflammation cardiaque et les vaccins Covid de Pfizer et Moderna.

« Je pense qu’à ce stade, vous devez supposer qu’il existe une relation de causalité entre le vaccin et ces observations jusqu’à ce que vous puissiez prouver le contraire », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump.

Gottlieb a déclaré que ce que l’on ne sait pas encore, c’est s’il y a quelque chose de spécifique dans les vaccins qui provoque une inflammation cardiaque. « Nous savons que le vaccin induit une réponse inflammatoire. C’est pourquoi vous avez de la fièvre. C’est pourquoi vous ressentez des douleurs au site d’injection parce que votre système immunitaire est stimulé. »

« Est-ce une réponse inflammatoire plus généralisée du vaccin qui se localise dans le cœur de certains patients ? » Gottlieb a demandé, rhétoriquement. « Ou est-ce quelque chose de plus direct, où le vaccin lui-même déclenche une sorte de réaction immunitaire très ciblée et se manifeste de cette manière ? Nous n’avons pas les réponses à ces questions. »

Il est possible que des cas supplémentaires n’aient pas été enregistrés, a déclaré Gottlieb, mais « nous capturons probablement la plupart des cas graves ». Il a ajouté: « Quand vous regardez le nombre de personnes qui ont des cas graves de péricardite, c’est un très petit nombre en ce moment. »

Aux États-Unis, environ 141,5 millions de personnes ont été entièrement vaccinées contre Covid, selon les données du CDC. Les vaccins ont été essentiels pour réduire le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.