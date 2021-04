Le Dr Scott Gottlieb s’attend à peu d’impact sur les cas de Covid aux États-Unis

Les restrictions récemment annoncées par l’administration Biden sur les voyageurs en provenance d’Inde ne joueront probablement pas un rôle important dans la limitation des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis, a déclaré vendredi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

« Cela aura-t-il un impact? Peut-être un impact mineur sur les marges en termes de réduction des introductions. Cela n’affectera pas dramatiquement notre trajectoire à ce stade », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration lors de « Closing Bell ». « Cela va probablement faire plus de mal à l’Inde que n’importe quel bien qu’elle nous attribue. »

Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer, a déclaré qu’il pensait que la principale justification de la Maison Blanche pour restreindre les voyages en provenance de l’Inde était l’inquiétude concernant la variante du coronavirus connue sous le nom de B.1.617. Il a été détecté pour la première fois dans le pays et on pense qu’il est très contagieux.

« Mais cette variante est là de toute façon et la meilleure façon de réduire le risque de cette variante est, franchement, de faire vacciner davantage d’Américains », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA dans l’administration Trump de 2017 à 2019. « Cela va être le meilleur filet de sécurité contre la propagation de cette variante, sans restreindre les déplacements à ce stade. «

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé vendredi les restrictions de voyage, qui entreront en vigueur mardi. L’Inde a connu une forte augmentation des cas de Covid ces dernières semaines, met à rude épreuve son système de santé alors que le nombre quotidien de morts atteint de nouveaux records.

L’ordre de voyage devrait s’appliquer aux citoyens non américains ou aux résidents permanents qui ont récemment séjourné en Inde, selon une personne proche du dossier. Cela signifie que les restrictions prendront un format similaire à ceux qui ont été mis en œuvre sur de nombreux voyages aux États-Unis en provenance de Chine, du Brésil et de l’Union européenne, interdisant de fait la plupart des visiteurs de l’Inde aux États-Unis.

« Certaines études montrent que lorsque vous mettez en place des restrictions de voyage – et la plupart des études qui ont été effectuées ont examiné cela dans le contexte d’une pandémie de grippe – que vous pouvez retarder l’introduction d’un virus dans une nouvelle région, que vous ralentissez l’introduction et peut-être réduire le pic de l’épidémie qu’un autre pays va connaître », a déclaré Gottlieb.

Si les États-Unis avaient mis en place des restrictions de voyage « qui n’étaient pas si fuyantes » plus tôt dans la pandémie, a déclaré Gottlieb, il est possible qu’il aurait fallu plus de temps au coronavirus pour entrer dans le pays et limiter la gravité de l’épidémie. .

« Mais à ce stade, nous avons suffisamment de virus ici aux États-Unis pour ne pas empêcher l’introduction du virus en provenance d’Inde », a-t-il déclaré.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur les remarques de Gottlieb.

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont continué de baisser alors que de plus en plus d’Américains sont vaccinés contre Covid. Vendredi, les données des Centers for Disease Control and Prevention ont montré que plus de 100 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

Cependant, le rythme des nouvelles vaccinations a ralenti chaque jour et les États s’efforcent de trouver des moyens d’attirer les Américains qui ne sont pas particulièrement désireux de se faire vacciner contre Covid.

« Je pense que nous pouvons continuer à nous attaquer », a déclaré Gottlieb, suggérant qu’une baisse du nombre moyen de tirs par jour « ne signifie pas que nous faisons un mauvais travail ». Il a ajouté: « Je pense qu’il est inévitable que cela commence à ralentir à mesure que vous entrez dans une demande plus faible. »

« Des choses comme les bus de vaccination où ils se rendent dans les communautés et les gens peuvent se présenter et se faire vacciner sur place sans attendre. C’est ainsi que nous allons faire vacciner plus de gens », a ajouté Gottlieb. « Fournir également des vaccins sur les chantiers, cela va également aider. »

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina. Il est également coprésident du «Healthy Sail Panel» de Norwegian Cruise Line Holdings et de Royal Caribbean.