Le Dr Scott Gottlieb estime que jusqu’à 1 million d’Américains sont infectés par Covid quotidiennement alors que le delta se propage

Vendredi, le Dr Scott Gottlieb a déclaré à CNBC qu’il pensait que le coronavirus était nettement plus répandu aux États-Unis que le nombre officiel de cas ne le reflète alors que la variante delta hautement contagieuse balaie le pays.

« Je ne serais pas surpris si, dans l’ensemble, nous infections jusqu’à un million de personnes par jour en ce moment, et nous ne faisons que récupérer peut-être un dixième de cela ou moins d’un dixième de cela », a déclaré l’ancien Le commissaire de la Food and Drug Administration a déclaré dans une interview sur « Squawk Box ». Gottlieb siège désormais au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer.

La moyenne actuelle sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis est d’environ 67 000, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est en hausse de 53% par rapport à il y a une semaine, alors que le pays est aux prises avec une augmentation des nouvelles infections due en grande partie au delta, découvert pour la première fois en Inde et maintenant la variante dominante aux États-Unis

« Ce que cela reflète, c’est une réalité où vous avez une variante hautement transmissible qui est largement répandue aux États-Unis en ce moment qui se propage principalement dans une population qui est soit vaccinée et développe des symptômes bénins ou aucun symptôme; ou se propage dans une population plus jeune qui est également moins susceptibles de développer des symptômes parce qu’ils sont plus jeunes, en meilleure santé », a déclaré Gottlieb, interrogé par le co-animateur de « Squawk Box », Andrew Ross Sorkin, comment le médecin est arrivé à son estimation « stupéfiante » de 1 million de nouvelles infections par jour.

« La plupart de la propagation et la plupart des personnes qui se présentent à l’hôpital sont des personnes plus jeunes. Si c’est là que l’infection se produit, alors il doit y avoir beaucoup plus d’infection sous le petit numérateur qui apparaît à l’hôpital « , a ajouté Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. Il est devenu une voix étroitement surveillée pendant la pandémie, apparaissant régulièrement sur CNBC et d’autres médias pour offrir son analyse sur la crise sanitaire.

La moyenne la plus élevée sur sept jours de nouveaux cas de Covid enregistrés aux États-Unis était d’environ 251 000 le 8 janvier, selon l’analyse de CNBC. Le nombre de cas avait chuté de façon spectaculaire au printemps alors que la campagne de vaccination du pays s’accélérait.

Mais ces dernières semaines, alors que les cas aux États-Unis ont recommencé à s’accélérer, Gottlieb a déclaré qu’un grand nombre d’infections à coronavirus n’étaient probablement pas signalées, en partie parce que le paysage des tests est différent maintenant qu’aux étapes précédentes de la pandémie. Au début, Gottlieb a suggéré que le nombre réel de cas était beaucoup plus élevé que les décomptes officiels en raison de la rareté des ressources de test.

Maintenant, il a déclaré que c’était une situation différente, où l’écart entre le nombre de cas et les niveaux d’infection réels provient de personnes qui restent asymptomatiques ou ne développent que des symptômes bénins qui ne seront pas testés. De plus, Gottlieb avait précédemment déclaré que les gens de CNBC pouvaient désormais effectuer des tests à domicile et que ces résultats ne parviendront probablement pas aux autorités sanitaires, puis apparaîtront dans le décompte officiel des cas.

Vendredi, Gottlieb a réitéré son point de vue selon lequel les États-Unis sont beaucoup plus avancés dans la vague d’infections causées par le delta que les autres ne le pensent. « Cette onde delta passera, probablement à un moment donné en septembre », a-t-il prédit.

Les commentaires de Gottlieb vendredi sont intervenus après que le Washington Post et d’autres médias, dont CNBC, aient rapporté un document divulgué par les Centers for Disease Control and Prevention sur les risques présentés par la variante delta.

Le document de l’agence de santé publique, authentifié auprès de CNBC par l’agence américaine, indique que la variante delta est aussi transmissible que la varicelle et suggère que les personnes vaccinées peuvent transmettre la souche virale à d’autres aussi facilement que des individus non vaccinés.

Les études et les données incluses dans le document ont été considérées comme des facteurs clés dans l’inversion du cours du CDC sur les masques plus tôt cette semaine. L’agence recommande désormais à toutes les personnes, même celles qui sont vaccinées, de porter des couvre-visages à l’intérieur dans les zones à forte transmission.

– Nate Rattner de CNBC a contribué à ce rapport.