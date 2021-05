Le Dr Scott Gottlieb est d’accord avec les nouvelles directives relatives aux masques du CDC

Les directives mises à jour du masque facial du CDC inciteront probablement les Américains hésitants à se faire vacciner à se faire vacciner contre Covid, a déclaré vendredi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

« Cela va inciter assez fortement de nombreuses personnes qui auraient hésité à se faire vacciner à sortir et à se faire vacciner », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis sur « Squawk Box ».

Dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs, les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter un masque facial ou de garder 1,80 mètre de distance sociale des autres personnes, ont déclaré jeudi les Centers for Disease Control and Prevention. Les masques doivent encore être portés dans les entreprises qui en ont besoin, a déclaré le CDC, ainsi que dans les avions et les transports en commun.

Néanmoins, la position détendue de l’agence de santé publique est un développement majeur dans les efforts américains pour lutter contre le coronavirus. Cela vient du fait que 36% de la population américaine a été entièrement vaccinée contre Covid, selon les données des CDC. Environ 47% des Américains ont reçu au moins une dose de vaccin Covid.

Le rythme des nouvelles vaccinations a ralenti ces dernières semaines, incitant les responsables gouvernementaux à rechercher des moyens d’encourager davantage d’Américains à s’inscrire pour un vaccin Covid. Cela comprend des efforts pour renforcer la confiance dans le vaccin, étendre la disponibilité dans les communautés plus difficiles à atteindre et créer des incitations. Dans l’Ohio, par exemple, le gouverneur Mike DeWine a dévoilé un plan pour donner 1 million de dollars à cinq des résidents de l’État via une loterie; le récipiendaire doit être vacciné pour être éligible au prix.

Les conseils assouplis du CDC pourraient suffire à eux seuls à stimuler une augmentation des vaccinations, selon Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. Il siège maintenant au conseil d’administration du fabricant de vaccins Pfizer.

« Je ne serais pas surpris si nous voyons une augmentation du nombre de personnes qui sortent pour se faire vacciner parce que maintenant, être vacciné offre plus de valeur. Vous pouvez vous promener avec un masque de manière honnête », a-t-il déclaré.

Gottlieb a reconnu les préoccupations partagées par certains experts en santé publique qui pensent que les personnes non vaccinées utiliseront les nouvelles directives du CDC comme couverture pour renoncer à un masque dans les entreprises. Cependant, il a dit: « Je pense que les gens qui feront ça l’auraient fait de toute façon. »

En général, Gottlieb a déclaré que la décision de masque du CDC est la bonne maintenant que le pays a connu une baisse soutenue des nouvelles infections à coronavirus et qu’une part importante de la population a été vaccinée, offrant une protection contre les maladies graves et la mort.

Il a spécifiquement souligné les taux de vaccination élevés chez les Américains plus âgés, qui ont un risque élevé de mourir de Covid. Près de 72% des Amériques âgés de 65 ans et plus ont été entièrement vaccinés.

« Je pense que la pire chose que vous puissiez dire à propos de l’action entreprise par le CDC est: » Eh bien, peut-être qu’ils auraient pu attendre une semaine de plus « », a déclaré Gottlieb. « À un moment donné, nous devrons dépasser le coronavirus et recommencer à vivre normalement », a-t-il ajouté. « Nous sommes à ce point en ce moment. Nous sommes sur le point de pouvoir enlever les masques et recommencer à reprendre des activités normales. »

Le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown, a déclaré jeudi à CNBC que les nouvelles directives concernant les masques sont « des nouvelles vraiment formidables » pour les personnes entièrement vaccinées. Cependant, Jha a déclaré qu’il pensait que les États devraient maintenir leurs mandats de masque d’intérieur pendant un mois de plus. Cela permettrait aux personnes qui ont reçu leur premier vaccin contre Covid le 19 avril – le jour où tous les résidents américains âgés de 18 ans et plus sont devenus éligibles – de se faire vacciner complètement, a-t-il déclaré.