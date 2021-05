Le Dr Scott Gottlieb a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que plus d’Américains cessent de porter des couvre-chefs pour se protéger contre le coronavirus dans les semaines à venir.

«D’ici juin, personne ne portera de masque. D’ici juin, je pense, la prévalence [of Covid] va être suffisamment bas dans ce pays[et[nousn’allonstoutsimplementpasnousenpréoccuper»adéclarél’anciencommissairedelaFoodandDrugAdministrationsur«SquawkBox»deCNBC[and[we’rejustnotgoingtobeconcernedaboutit »theformerFoodandDrugAdministrationcommissionersaidonCNBC’s »SquawkBox »

Les commentaires de Gottlieb sont survenus lors d’un va-et-vient sur la façon dont les directives mises à jour sur les masques des Centers for Disease Control and Prevention affectent les jeunes enfants qui ne sont pas encore éligibles pour recevoir le vaccin Covid. Les enfants âgés de 12 à 15 ans sont devenus éligibles au vaccin Pfizer-BioNTech la semaine dernière.

Bien qu’il soit complètement vacciné, Gottlieb a déclaré qu’il portait un masque ce week-end lors de ses courses avec ses jeunes enfants. Il a dit qu’il ne se sentait plus à risque d’attraper Covid, mais qu’il n’avait aucun problème à porter un masque pour le moment quand il était avec eux.

« Quel est l’inconvénient de le garder? » Dit Gottlieb. « Je garderais probablement un masque sur mes enfants un peu plus longtemps. Encore une semaine ou deux », a ajouté Gottlieb, qui siège maintenant au conseil d’administration de Pfizer.

Jeudi, le CDC a déclaré que dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs, les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de se couvrir le visage ou de maintenir une distance sociale de six pieds par rapport aux autres. Les masques sont toujours nécessaires dans les avions et les transports publics, selon une règle fédérale.

Les États et les localités sont également toujours en mesure de définir leurs propres politiques en matière de couvre-visage. Le New Jersey, par exemple, a l’intention de maintenir son exigence de masque d’intérieur. En revanche, des États tels que la Caroline du Nord et l’Ohio ont assoupli leurs règles de masque pour les personnes entièrement vaccinées en suivant les directives du CDC.

Les grands détaillants tels que Walmart, Costco, Target et Starbucks ont également abandonné les exigences de couverture faciale pour les clients entièrement vaccinés, sauf dans les endroits où les règles locales les nécessitent encore.

Le CDC a défendu ses nouvelles recommandations malgré une certaine confusion et inquiétude. Les critiques craignent que cela encouragera les personnes non vaccinées à se passer de masque.

« Les gens qui vont se passer de masque maintenant allaient de toute façon devenir sans masque après la levée de ces mandats et choisiraient toujours de ne pas se faire vacciner », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA dans l’administration Trump de 2017 à 2019.

Gottlieb a répété sa conviction que les directives mises à jour du CDC inciteraient au moins certains Américains hésitants à se faire vacciner à se faire vacciner contre Covid. « Je ne pense pas que ce sera 10%, mais je pense que nous pourrions capter encore 2 à 5% des gens », a-t-il prédit.

Dimanche, 47% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin Covid tandis que 37% sont entièrement vaccinés, selon les données CDC.

Les nouvelles infections à coronavirus aux États-Unis restent en déclin, c’est pourquoi Gottlieb estime que les directives relatives au masque CDC sont appropriées.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus est d’environ 33200, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est une baisse de 19% par rapport à il y a une semaine, poursuivant une forte baisse qui a eu lieu depuis la mi-avril, date à laquelle la moyenne quotidienne des nouveaux cas était de plus de 71000.

« Je pense que la prévalence s’effondre vraiment dans tout le pays, et nous allons être à un point où il y a très peu d’infection et le risque individuel pour une personne est faible si vous avez affaire à une personne autrement immunocompétente », a déclaré Gottlieb.

Dans le même temps, Gottlieb a déclaré que les personnes qui choisissent de porter un masque, même si ce n’est pas obligatoire, ne devraient pas être ridiculisées. Par exemple, une personne vaccinée mais qui a une maladie préexistante peut toujours porter un masque dans certains environnements intérieurs à haut risque, a-t-il déclaré.

« Je pense que cela devrait être encouragé. Je pense que cela devrait être soutenu. Les gens vont devoir faire des choix individuels quant à leur risque », a déclaré Gottlieb.