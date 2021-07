Le Dr Scott Gottlieb dit que les États-Unis «sous-estiment largement» le niveau de propagation delta de Covid

Vendredi, le Dr Scott Gottlieb a déclaré à CNBC qu’il pensait que les États-Unis sous-estimaient considérablement le nombre d’infections à Covid delta, ce qui rend difficile de savoir si la souche hautement transmissible provoque des taux d’hospitalisation et de mortalité plus élevés que prévu.

« Nous ne savons pas quel est le dénominateur pour le moment », a déclaré Gottlieb dans une interview sur « Squawk Box ». « Je pense que nous sous-estimons considérablement le niveau de propagation delta en ce moment parce que je pense que les personnes qui sont vaccinées, qui pourraient développer des symptômes bénins ou pourraient développer un cas révolutionnaire, dans l’ensemble ne sortent pas et ne se font pas tester. Si vous ‘ Si vous avez été vacciné et que vous développez un léger rhume en ce moment, vous ne pensez pas avoir Covid. »

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont augmenté en raison de la variante delta, la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes s’élevant à 26 448, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est 67% de plus qu’il y a une semaine. La moyenne hebdomadaire des nouveaux décès quotidiens est en hausse de 26% par rapport à il y a une semaine, à 273, selon l’analyse de CNBC.

« Il n’y a aucune preuve claire que cela soit plus pathogène, que cela provoque des infections plus graves. C’est clairement plus virulent, c’est clairement beaucoup plus contagieux » que les souches virales précédentes, a déclaré Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer.

Si les jeunes Américains tombent malades avec la variante delta à des niveaux plus élevés par rapport aux points précédents de la pandémie, c’est parce que « les plus jeunes ne sont pas vaccinés », a affirmé Gottlieb. « Lorsque les personnes vaccinées sont infectées et qu’il y a des infections infectieuses, elles ne tombent pas aussi malades. Elles sont protégées contre les maladies graves. »

Delta est désormais la souche de coronavirus la plus courante aux États-Unis, représentant plus de 57% des cas au cours des deux semaines du 20 juin au 3 juillet. C’est la dernière fenêtre disponible sur le site Web du CDC.

Les responsables de la santé américains ont tiré la sonnette d’alarme pendant des semaines sur le potentiel de la variante à réduire les progrès durement gagnés dans la réduction des taux d’infection, qui ont chuté au printemps alors que la campagne de vaccination américaine battait son plein. Vendredi, 48,3% de la population du pays étaient complètement vaccinés et près de 56% avaient reçu au moins une dose, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

La couverture vaccinale contre le Covid est plus élevée parmi le groupe d’Américains le plus vulnérable : les personnes âgées. Plus de 79% des personnes âgées de 65 ans et plus sont complètement vaccinées et près de 89% ont reçu au moins une dose, selon le CDC.

La grande majorité des comtés américains avec des taux d’infection élevés en ce moment – ​​définis comme au moins 100 nouveaux cas au cours des sept derniers jours pour 100 000 habitants – ont vacciné moins de 40% de leurs résidents, selon une analyse CNBC achevée plus tôt cette semaine.

Dans le comté de Los Angeles, les autorités ont répondu jeudi à une augmentation des cas en rétablir un mandat de masque d’intérieur, même pour les personnes complètement vaccinées. Le comté de LA, le plus peuplé du pays, avait levé son exigence de masque précédente il y a environ un mois, en collaboration avec l’État de Californie mettant fin à la plupart de ses restrictions pandémiques restantes.

Gottlieb a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que de nombreux autres gouvernements étatiques ou locaux suivent le comté de LA et commencent à mettre en place des mesures d’atténuation déjà levées « parce qu’il n’y aura pas beaucoup de soutien pour les mandats à ce stade ».

« Les personnes qui s’inquiètent pour Covid ont été en grande partie vaccinées. Je me rends compte que tout le monde n’a pas pu se faire vacciner, mais la plupart des personnes qui s’inquiètent de cette infection ont été vaccinées », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans le l’administration Trump.

« Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne s’inquiètent pas de l’infection et ne veulent pas non plus porter de masques. Maintenant, en fin de compte, cela signifie que cela va simplement se propager à travers la population », a-t-il ajouté.