Le Dr Scott Gottlieb dit que le rappel de Covid pourrait encore être nécessaire à l’automne

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré lundi à CNBC que les Américains entièrement vaccinés devraient se sentir bien protégés contre le coronavirus tout au long de l’été.

Cependant, Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Pfizer, a déclaré qu’une dose supplémentaire pourrait encore être nécessaire plus tard cette année pour renforcer l’immunité.

« Je pense que vous pourriez vous sentir en sécurité pendant l’été », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration sur « Squawk Box ». « La combinaison de l’immunité protectrice que les gens ont grâce à la vaccination – même si elle diminue avec le temps – combinée au fait que la prévalence est très faible, je pense que les gens pourraient se sentir raisonnablement assurés tout au long de l’été. »

Alors que de nombreux responsables américains de la santé et des dirigeants pharmaceutiques ont tous deux signalé que d’autres injections de Covid sont probablement nécessaires à l’avenir, le moment exact où ils seraient nécessaires a été moins clair.

« Ce serait bien s’il s’avérait qu’il faudra un an avant que quelqu’un ait besoin d’un rappel », a déclaré le mois dernier le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA. « Mais nous ne savons toujours pas », a ajouté Marks. « Cela pourrait être plus, cela pourrait être un peu moins mais … c’est juste quelque chose que nous devrons comprendre au fur et à mesure. »