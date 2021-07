Le Dr Scott Gottlieb dit que le pic delta de Covid pourrait culminer fin août

Les autorités locales à travers le pays conseillent et réimposent les mandats de masque d’intérieur car la variante delta hautement transmissible fait augmenter à nouveau les cas et les décès de Covid aux États-Unis, en particulier dans les communautés en grande partie non vaccinées.

« Lorsque vous avez affaire à une nouvelle variante où les niveaux de virus que vous atteignez au début de votre infection sont mille fois supérieurs à la souche d’origine, il est possible que vous excrétiez plus de virus et que vous soyez plus contagieux », a-t-il déclaré.

Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer, a déclaré que la question critique en ce moment est de savoir dans quelle mesure les personnes vaccinées sont susceptibles de transmettre le virus si elles sont infectées. Il a déclaré que les Centers for Disease Control and Prevention devraient collecter ces données car il est probable que la variante delta actuelle soit la forme la plus récente et la plus permanente de coronavirus à l’avenir.

« Il pourrait y avoir d’autres choses que vous faites qui permettent en fait de réduire davantage les risques que les masques dans le cadre d’une variante beaucoup plus contagieuse où nous savons qu’il va se propager même avec des masques », a déclaré Gottlieb. « Si nous allons dire aux gens de porter des masques, je pense que nous devons commencer à mieux éduquer les gens sur la qualité des masques et les différences en termes de réduction et de risque que vous obtenez avec différents types de masques. »

Gottlieb a également averti que le simple port de masques, en particulier de masques en tissu, pourrait ne pas suffire à prévenir les infections à Covid de la variante delta dans les salles de classe. Il a conseillé aux écoles de créer des pods, d’espacer les enfants dans la salle de classe, d’éviter les repas de groupe et de suspendre certaines grandes activités, ainsi que d’améliorer les niveaux de filtration et de qualité de l’air.

Il pourrait y avoir une autre petite augmentation des taux d’infection lorsque les écoles rouvriront à l’automne et deviendront des « vecteurs de transmission » comme elles l’ont fait avec la variante B.1.1.7, découverte pour la première fois en Grande-Bretagne et maintenant appelée alpha, a déclaré Gottlieb, qui a dirigé le Food and Drug Administration de 2017 à 2019 sous la présidence de Donald Trump.

« Je pense que l’essentiel est que nous allons voir une croissance continue, au moins au cours des trois à quatre prochaines semaines. Il va y avoir un pic vers la fin août, début septembre », a déclaré Gottlieb sur « Squawk Box ». « Je pense que nous sommes plus avancés dans cette onde delta que nous ne le mesurons, donc cela pourrait être terminé plus tôt que nous ne le pensons. Mais nous ne le savons pas vraiment car nous ne faisons pas non plus beaucoup de tests maintenant. »

Depuis que delta a pris une emprise plus forte, cependant, les experts de la santé avertissent les gens d’utiliser à nouveau des masques et de suivre les mesures de santé publique. Mercredi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré à CNBC que même les personnes entièrement vaccinées pourraient envisager de porter des masques à l’intérieur comme mesure de protection contre la variante delta.

La semaine dernière, Gottlieb a déclaré à CNBC qu’il pensait que les États-Unis « sous-estiment largement » le nombre d’infections à Covid delta, en particulier parmi les personnes vaccinées présentant des symptômes bénins, ce qui rend plus difficile de comprendre si la variante provoque des taux d’hospitalisation et de mortalité plus élevés que prévu. .

« La phase finale ici allait toujours être une dernière vague d’infection », a déclaré Gottlieb à CNBC jeudi. « Nous avions prévu que cet été serait relativement calme et que nous aurions une vague d’infections à l’automne avec B.1.1.7, et ce serait en quelque sorte la dernière vague de la phase pandémique de ce virus et nous entrerions une phase plus endémique où ce virus devient juste une réalité et il circule à un certain niveau. »

Mais contrairement au début de l’année dernière, a-t-il ajouté, « Nous avons des thérapies et des vaccins pour y faire face, nous sommes meilleurs pour le traiter et cela devient en quelque sorte comme une deuxième grippe. »

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion et de la société de biotechnologie Illumina. Il est également coprésident du « Healthy Sail Panel » de Norwegian Cruise Line Holdings et Royal Caribbean.