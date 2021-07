Le Dr Scott Gottlieb dit que le pic Covid américain entraîné par le delta pourrait culminer dans 3 semaines, selon le modèle britannique

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré lundi à CNBC qu’il s’attend à ce que l’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis, liés à la variante delta hautement transmissible, commence à diminuer dans les deux à trois prochaines semaines, soulignant la baisse des infections au Royaume-Uni comme preuve de ce qui pourrait se passer en Amérique .

L’expérience de l’Angleterre pendant la pandémie a été considérée comme un signe avant-coureur pour les États-Unis et d’autres pays, offrant un aperçu de la façon dont de nouvelles souches du virus peuvent se propager plus tard.

« Je pense que la tendance la plus observable est ce qui se passe au Royaume-Uni, où les cas diminuent clairement à ce stade. Il y a une tendance très claire à la baisse. Il semble qu’ils aient atteint un sommet », a déclaré Gottlieb dans une interview sur « Squawk Boîte. »

La moyenne sur sept jours des nouvelles infections au Royaume-Uni a atteint environ 47 700 le 18 juillet, après une augmentation constante à partir de la fin mai, selon les données du gouvernement. Les cas ont commencé à baisser ces derniers jours, avec 29 173 signalés dimanche.

« Si le Royaume-Uni passe le cap, c’est une assez bonne indication que nous sommes peut-être plus avancés que nous le pensons et peut-être que nous sommes à deux ou trois semaines de commencer à voir notre propre plateau ici aux États-Unis », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé le commissaire de la Food and Drug Administration de 2017 à 2019 dans l’administration Trump.

L’une des raisons du point de vue de Gottlieb est que le paysage des tests de coronavirus aux États-Unis est différent de ce qu’il était aux premiers stades de la pandémie. Par exemple, il a déclaré que les résultats des tests à domicile qui sont maintenant disponibles pourraient ne pas être signalés aux autorités sanitaires, donc « nous ne capturons pas tous nos tests positifs ».

« Beaucoup de personnes qui deviennent symptomatiques deviennent plus légèrement symptomatiques car ce sont des personnes plus jeunes ou des personnes qui ont été vaccinées et qui deviennent simplement asymptomatiques ou légèrement symptomatiques. Ces personnes ne se présentent donc pas pour des tests », a ajouté Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer.

Selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins, la moyenne hebdomadaire des nouvelles infections quotidiennes à Covid aux États-Unis est de près de 52 000. C’est 61% de plus qu’il y a une semaine. Pas plus tard que le 5 juillet, la moyenne nationale sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes était juste en dessous de 12 000.

Selon le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, le nombre croissant de cas a amené les autorités sanitaires américaines à se demander s’il fallait recommander aux personnes entièrement vaccinées de porter à nouveau des masques.

« Notre détermination – le pourcentage de personnes qui se présentent pour des tests et qui sont réellement enregistrées – est assez faible en ce moment, donc cette vague infectieuse doit être beaucoup plus répandue que ce que nous détectons, ce qui signifie que nous sommes plus loin que ce que nous croyons », a déclaré Gottlieb.

Gottlieb a déclaré que « le seul défi » pour les États-Unis qui commencent à voir les cas se dérouler dans deux à trois semaines est qu’un tel calendrier coïncide avec le moment où de nombreux élèves retourneront à l’école.

« Nous allons prendre un tournant juste au moment où les écoles commenceront à rouvrir, et ma préoccupation est que la réouverture des écoles puisse provoquer une sorte de deuxième bosse dans les cas, ou pourrait ressembler à un modèle où vous commencez à voir une baisse, puis il se stabilise car la réouverture des écoles devient une source de transmission locale, et nous ne nous en sortons pas tout à fait aussi vite que nous l’aurions fait », a-t-il déclaré. « Cela reste à voir. »