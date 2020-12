Le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), a déclaré dimanche que l’administration de 20 millions de vaccins COVID d’ici la fin de 2020 était « irréaliste » après avoir révélé que près de 2 millions de personnes avaient été vaccinées comme cas en les Etats-Unis dépassent 19 millions et plus de 118 000 Américains restent hospitalisés.

Lors d’une interview sur Face the Nation de CBS, Gottlieb a été invité à donner son avis sur le rythme auquel les vaccinations sont administrées.

«Eh bien, le rythme est plus lent que ce qui a été dit. Je pense qu’il est probablement réaliste de penser que le rythme va être un peu plus lent, d’autant plus que nous essayons de traverser des populations difficiles à vacciner le mois prochain », a déclaré Gottlieb.

«Je soupçonne qu’il y en a plus d’un million qui ont été vaccinés. Il y a un décalage dans les rapports. Mais l’idée que nous allons arriver à 20 millions de vaccins, vaccinations d’ici la fin de l’année, est probablement irréaliste à ce stade », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le COVID Tracking Project a rapporté dimanche soir qu’il y avait 152 000 cas supplémentaires signalés aux États-Unis et 1 395 décès. Cela a porté les cas de coronavirus aux États-Unis à plus de 19 millions avec au moins 333118 décès

Il a également souligné que c’était après que seulement 45 pour cent environ des vaccins aient été expédiés aux États.

Gottlieb a déclaré qu’il pensait que de meilleurs systèmes de distribution de vaccins seront éventuellement mis en place, les États se tournant probablement vers «CVS et Walgreens pour commencer à les distribuer dans la communauté».

Mais encore une fois, à mesure que vous entrez dans la communauté, essayez de vacciner une population plus difficile à atteindre, il deviendra beaucoup plus difficile de faire sortir ces vaccins. Et donc, le fait que nous ayons eu du mal à vacciner les travailleurs de la santé et les patients des maisons de soins infirmiers montre que nous devons investir davantage dans ces efforts », a déclaré Gottlieb à CBS.

Plus de 1,9 million d’Américains ont été vaccinés contre le virus samedi.

Cela a porté le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis à plus de 19 millions, avec au moins 333 118 décès. Selon le projet, 118 720 personnes sont actuellement hospitalisées pour COVID-19 aux États-Unis.

Plus tôt dimanche, le Dr Anthony Fauci a averti le peuple américain qu’il pensait que le pire de la pandémie de coronavirus était encore à venir, car les États-Unis subiraient probablement les effets d’un boom des voyages pendant les vacances.

En comparution sur l’état de l’Union de CNN, l’animateur Dana Bash a demandé à Fauci s’il était d’accord avec le président élu Joe Biden sur le fait que les jours les plus sombres de la pandémie se profilaient.

Phyllis Fischer, 86 ans, une employée de la salle du courrier, reçoit le vaccin COVID-19 au East Boston Neighbourhood Health Center (EBNHC) à Boston, Massachusetts

Citant 200 000 nouveaux cas de COVID-19 signalés chaque jour, et avec 2 000 Américains qui meurent chaque jour du virus, Fauci a insisté: «Nous sommes à un point vraiment critique.

« Nous pourrions très bien voir un post-saisonnier [surge] dans le sens de Noël / Nouvel An », dit-il. « Je l’ai décrit comme une montée subite d’une vague parce que si vous regardez la pente, l’inclinaison des cas que nous avons expérimentés alors que nous sommes allés à la fin de l’automne et bientôt au début de l’hiver, c’est vraiment assez troublant. »

Il a poursuivi: « Si vous mettez plus de pression sur le système par ce qui pourrait être une poussée post-saisonnière en raison des voyages et du rassemblement probable de personnes pour les bonnes raisons d’être ensemble pour les vacances, il est très difficile pour les gens de ne pas le faire. fais ça. Et pourtant, même si nous vous conseillons de ne pas le faire, cela va arriver.

« Je partage donc la préoccupation du président élu Biden selon lequel à mesure que nous abordons les prochaines semaines, cela pourrait en fait empirer. »

Dimanche soir, Trump a promulgué une loi sur l’aide et les dépenses en cas de pandémie de 2,3 billions de dollars, rétablissant les allocations de chômage de millions d’Américains et évitant la fermeture du gouvernement fédéral.

Trump, qui quitte ses fonctions le 20 janvier après avoir perdu les élections de novembre contre Biden, a renoncé à sa menace précédente de bloquer le projet de loi, qui a été approuvé par le Congrès la semaine dernière, après avoir subi une pression intense de la part des législateurs des deux côtés.

Le président républicain, qui a joué au golf dimanche et est resté hors de la vue du public alors même que la crise gouvernementale se profilait, avait exigé que le Congrès modifie le projet de loi pour augmenter la taille des chèques de relance pour les Américains en difficulté à 2000 $ de 600 $ et également réduire d’autres dépenses.

On ne sait pas immédiatement pourquoi Trump, qui a refusé de concéder sa défaite à Biden, a changé d’avis sur le plan de relance.

Après avoir signé le projet de loi à huis clos dans son club de plage, Trump a cherché à donner le meilleur visage à sa descente, affirmant qu’il signait le projet de loi avec « un message fort qui indique clairement au Congrès que les articles inutiles doivent être supprimés ».

«Beaucoup plus d’argent arrive», a-t-il insisté dans un communiqué, bien qu’il n’ait rien fourni pour soutenir cette promesse.

Et avec moins d’un mois restant au pouvoir, Trump devrait gagner peu ou pas de traction auprès des législateurs pour apporter des changements.

Les responsables de la Maison Blanche ont été discrets sur la pensée de Trump, mais une source proche de la situation a déclaré que certains conseillers l’avaient exhorté à céder car ils ne voyaient pas l’intérêt de refuser.

Les démocrates sont depuis longtemps d’accord avec les paiements de 2000 $, mais de nombreux républicains s’y sont opposés, ce qui rend peu probable que le chiffre soit révisé à la hausse pendant que Trump est au pouvoir.

De nombreux économistes conviennent que l’aide financière prévue dans le projet de loi devrait être plus élevée pour relancer l’économie, mais disent qu’un soutien immédiat aux Américains touchés par les verrouillages de coronavirus est toujours nécessaire.

Les allocations de chômage versées à environ 14 millions de personnes dans le cadre de programmes de lutte contre la pandémie ont expiré samedi, mais seront redémarrées maintenant que Trump a signé le projet de loi.

Le paquet comprend 1,4 billion de dollars de dépenses pour financer les agences gouvernementales. Si Trump n’avait pas signé la législation, un arrêt partiel du gouvernement aurait commencé mardi, ce qui aurait mis en danger les revenus de millions de fonctionnaires.

Le programme de secours prolonge également un moratoire sur les expulsions qui devait expirer le 31 décembre, actualise le soutien aux livres de paie des petites entreprises, fournit des fonds pour aider les écoles à rouvrir et aide à l’industrie des transports et à la distribution de vaccins.

Les cours mondiaux des actions ont augmenté en réponse à l’annonce que Trump avait signé le plan de relance et s’était éloigné d’une crise des dépenses publiques.