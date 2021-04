Le Dr Scott Gottlieb a déclaré lundi à CNBC qu’il pensait que les mandats de masque d’extérieur n’étaient plus nécessaires à ce stade de la pandémie de coronavirus.

« Les gens peuvent choisir de porter un masque s’ils le souhaitent. Je pense qu’il ne devrait pas y avoir d’obligation de porter des masques à l’extérieur », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration sur « Squawk Box ».

Les responsables de la santé publique devraient adopter une position plus détendue sur les activités de plein air en général, a déclaré Gottlieb, qui siège désormais au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer.

Des mesures devraient être prises « pour permettre plus de rassemblements à l’extérieur, permettre plus de grands groupes, permettre des événements sportifs, des choses de cette nature », a-t-il ajouté. « Le temps se réchauffe. Nous avons la possibilité de faire plus d’activités à l’extérieur. Nous savons que les activités à l’extérieur sont moins risquées que les activités à l’intérieur. »

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, est d’accord sur le risque de transmission du coronavirus à l’extérieur et, dans une interview dimanche, a suggéré que les Centers for Disease Control and Prevention pourraient modifier leur position sur le port de masques à l’extérieur.

« Ce que je crois … que le pays entendra bientôt, ce sont les directives mises à jour du CDC », a déclaré Fauci sur ABC. « Cette semaine avec George Stephanopoulos. » « Le CDC est une organisation basée sur la science. Ils ne veulent pas établir de directives à moins de regarder les données et les données les sauvegardent. Mais quand vous regardez autour de la situation de bon sens, évidemment le risque est vraiment très faible. , surtout si vous êtes vacciné. «

Le président Joe Biden devrait annoncer de nouvelles directives du CDC sur le port de masques à l’extérieur dès mardi, a déclaré une source proche des discussions à NBC News. Cependant, la source a averti que les recommandations finales sont toujours en cours de finalisation et qu’elles comprendront probablement des conseils pour les personnes entièrement vaccinées par rapport à celles qui ne le sont pas.

Les orientations actuelles du CDC sur les couvertures faciales comprend les éléments suivants: « Les masques peuvent ne pas être nécessaires lorsque vous êtes seul à l’extérieur, loin des autres, ou avec des personnes qui vivent dans votre foyer. Cependant, certaines zones peuvent avoir des mandats de masque lorsque vous êtes en public, veuillez donc vérifier les règles. dans votre région (comme dans votre ville, comté ou état). En outre, vérifiez si des mandats fédéraux relatifs aux masques s’appliquent à votre destination. «

Dans leurs propres exigences en matière de masque, plusieurs États disent que les gens n’ont pas besoin d’en porter un lorsqu’ils sont à l’extérieur et maintiennent au moins six pieds de distance physique des personnes qui ne sont pas dans leur foyer.

Gottlieb a déclaré qu’il pensait qu’il était temps de supprimer les exigences relatives aux masques extérieurs, car les niveaux de vaccination aux États-Unis réduisent de nouveaux cas de coronavirus. Plus de 42% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin, dont 28,5% qui ont été complètement vaccinés, selon les données CDC.

Lundi, la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes à coronavirus aux États-Unis était d’environ 58160, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins. Ce chiffre est en baisse de 14% par rapport à il y a une semaine.

« Les gains que nous constatons actuellement contre le virus sont solidifiés par la vaccination et l’immunité de la population, alors qu’avant les gains que nous avons constatés étaient le résultat d’un comportement, les gens étaient plus prudents dans ce qu’ils faisaient », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA pendant l’administration Trump. « Maintenant, c’est le résultat de l’immunité. Nous pouvons être assurés que ceux-ci vont se solidifier. »