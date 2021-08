Le Dr Scott Gottlieb déclare que l’approbation complète des vaccins contre Covid ne persuadera probablement pas les Américains hésitants

L’approbation complète des vaccins Covid aux États-Unis peut conduire à davantage de mandats sur le lieu de travail, mais il est peu probable qu’elle change l’avis des personnes qui ne veulent déjà pas des vaccins, a déclaré mercredi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

« Il y en a pour qui cela pourrait être un point de basculement et cela pourrait être plus incitatif à sortir et à se faire vacciner », a déclaré Gottlieb sur « Squawk Box », faisant référence à l’autorisation imminente de certains vaccins par la Food and Drug Administration. . « Mais, je ne pense pas que cela va vraiment conduire à beaucoup de vaccinations supplémentaires parmi les personnes qui ont jusqu’à présent hésité à se faire vacciner. »

La FDA a avancé son calendrier pour approuver pleinement le vaccin à deux doses Pfizer-BioNTech, selon le New York Times. Les sources qui ont parlé au Times ont déclaré que la date limite officieuse du régulateur américain était la fête du Travail ou plus tôt.

Gottlieb a déclaré qu’il s’attendrait à ce que le vaccin Moderna à deux injections suive rapidement. Le seul autre vaccin autorisé pour une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis est le régime à dose unique de Johnson & Johnson. J&J n’a pas encore demandé l’approbation complète.

L’ancien chef de la FDA et membre actuel du conseil d’administration de Pfizer a reconnu que de nombreuses enquêtes indiquent un manque d’approbation complète comme raison de l’hésitation à vacciner. Cependant, il a dit qu’il ne pense pas que les gens se soucient autant que les enquêteurs pensent de l’approbation complète par rapport au statut actuel de l’EUA.

« La réalité est que ces vaccins ont été utilisés chez des centaines de millions de personnes à ce stade », a déclaré Gottlieb. « Vous avez un énorme ensemble de données à ce stade et l’EUA en termes d’examen … équivalait vraiment à un BLA complet, une demande de licence biologique complète. Je ne suis donc pas sûr que cela fasse une telle distinction dans l’esprit de nombreux consommateurs. »

Environ 70% des adultes américains ont reçu au moins une injection de vaccin Covid-19, avec environ 49,7% de tous les Américains entièrement vaccinés, selon Données CDC.

Pour lutter contre la propagation de la variante delta hautement transmissible et encourager les vaccinations, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé mardi des mandats de vaccination pour une gamme de sites intérieurs, qui devraient entrer en vigueur le 16 août, avec une application complète commençant à la mi -Septembre.

Gottlieb a déclaré qu’il soutenait cette décision, soulignant que les villes bondées « doivent penser différemment au risque de propagation dans les lieux de rassemblement ».

L’approbation complète de la FDA incite également les employeurs à exiger des vaccinations sur le lieu de travail, a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 pendant la présidence de Donald Trump.

De nombreux propriétaires d’entreprise retardent l’obligation de vaccination pour leurs employés et leurs clients, certains citant le manque d’approbation complète de la FDA comme principale raison.

Les entreprises ont également retardé les plans de retour au bureau en raison de la récente augmentation due au delta des cas de Covid à l’échelle nationale. Les régions où les taux de vaccination sont les plus faibles sont les plus durement touchées.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina. Il est également coprésident du « Healthy Sail Panel » de Norwegian Cruise Line Holdings et Royal Caribbean.