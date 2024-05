Le Dr Sanjay Gupta optimise la santé de son cerveau. Voici ses 5 conseils pour améliorer le vôtre.

Dr Sanjay Gupta, correspondant de CNN, grand voyageur et neurochirurgien praticien, se considère comme un homme en bonne santé : il fait de l’exercice et mène une vie active, garde son esprit stimulé et mange bien. Mais comme des millions d’Américains, il a des antécédents familiaux de maladie d’Alzheimer. Alors, quand il a commencé à tourner son nouveau documentaire, «Le dernier patient atteint d’Alzheimer. Gupta voulait savoir quel était son risque et si, à 54 ans, il commençait à montrer des signes de la maladie.

Il a subi des heures d’évaluations de haute technologie avec un neurologue et s’est lancé dans une mission visant à maintenir la santé de son cerveau – non pas avec des médicaments, mais avec des changements étonnamment simples à sa routine quotidienne. Voici les meilleurs conseils de Gupta pour garder votre cerveau en bonne santé.

1. Découpez la viande

Gupta a toujours veillé à avoir une alimentation équilibrée et nutritive. Mais après avoir rendu visite au neurologue pionnier, Dr Richard Isaacsonau Institut des maladies neurodégénératives de Floride, Gupta a complètement supprimé la viande. « Les grandes différences que j’ai faites concernent vraiment l’alimentation », a-t-il déclaré à Yahoo Life. «Je ne mange pas de viande. Je mange principalement des plantes, des aliments complets et je ne mange pas trop. En fait, Gupta affirme que son régime alimentaire est désormais principalement végétalien.

En effet, certains aliments, notamment les produits laitiers et la viande, en particulier la viande rouge, contribuent à l’inflammation dans tout le corps. L’inflammation fait des ravages sur le cerveau, selon Santé de Harvard, contribuant au développement des plaques d’Alzheimer. Même avant l’apparition des signes de démence, l’inflammation peut altérer le cerveau, en particulier son fonctionnement exécutif, ou sa capacité à contrôler et coordonner ses pensées, ses émotions et ses comportements.

L’inflammation a de nombreuses causes, mais, dans le cas de Gupta, « l’inflammation dans mon corps était presque entièrement due à mon alimentation », dit-il. Gupta a été surpris par les résultats des analyses de sang qu’il a subies. « C’est en quelque sorte une preuve du caractère pro-inflammatoire de la viande », ajoute-t-il.

2. Portez un sac à dos lesté lors des promenades

Isaacson a encouragé Gupta à poursuivre ses promenades quotidiennes avec ses trois chiens, mais lui a dit d’intensifier ses efforts en portant un sac à dos lesté (une activité surnommée « rucking »). L’exercice est excellent pour la santé du cerveau, selon le Société Alzheimer, mais le rucking présente des avantages uniques. Ajouter du poids à votre marche en fait un entraînement à la fois aérobique et musculaire, qui, combinés, sont utiles pour réduire ce que l’on appelle la graisse viscérale. Il renforce également le tronc et la colonne vertébrale.

Selon Gupta, un « gros problème » contribuant à la maladie d’Alzheimer est la graisse viscérale. « C’est la graisse à l’intérieur du corps que vous ne pourriez pas pincer », parfois appelée graisse du ventre profond, bien qu’elle se développe également autour des organes, explique-t-il. Une étude historique réalisée en 2023 a révélé un lien étroit entre la graisse viscérale et la maladie d’Alzheimer. « Ainsi, utiliser un sac à dos et marcher avec des poids contribue à réduire la graisse viscérale et à augmenter les os, et toutes ces choses vous rendent moins résistant à l’insuline. »

Certains médecins, dont Isaacson, soupçonnent que la résistance à l’insuline est l’une des causes de la maladie d’Alzheimer, car elle peut déclencher le développement des plaques amyloïdes révélatrices de la maladie. « C’est vraiment la résistance à l’insuline qui est probablement la mesure de résultat la plus objective et la plus importante que Richard [Isaacson] je cherchais », dit Gupta. La résistance à l’insuline peut également entraver les fonctions exécutives. Par conséquent, la contrôler grâce à l’exercice et à une alimentation saine peut améliorer la santé de votre cerveau au quotidien et contribuer à réduire les risques de maladie d’Alzheimer.

3. Pensez à suivre vos pics de glycémie

Dans le cadre de l’étude à laquelle il participe via la clinique d’Isaacson, Gupta a commencé à tenir un journal alimentaire et à porter un glucomètre en continu, un appareil portable qui suit les changements de sa glycémie (ou de sa glycémie) tout au long de la journée. Les pics de glycémie peuvent contribuer à la résistance à l’insuline et donc au risque de maladie d’Alzheimer.

« Il y a des aliments qui ont définitivement augmenté ma glycémie et qui m’ont surpris, et d’autres dont je pensais qu’ils l’augmenteraient mais ne l’ont pas fait », explique Gupta. Il a découvert que le chapati – un pain plat au blé et au ghee qui a été un aliment de base dans la famille indo-américaine de Gupta toute sa vie – est un élément déclencheur majeur pour lui. « Plus que toute autre chose, y compris les glaces », dit-il. Gupta a arrêté de manger du chapati, mais dit que supprimer tout ce qu’il aime et qui peut augmenter sa glycémie n’est pas nécessairement la solution. «Je comprends ce point idéal», dit-il.

4. Essayez les espaceurs d’orteils

En parlant à Yahoo Life, Gupta se promenait dans son bureau portant un ensemble d’entretoises d’orteil, qui pour lui ressemblent à des « anneaux entre les orteils ». Le but de son nouvel accessoire est de maintenir son cerveau et ses pieds en communication active.

«Les nerfs qui vont de la moelle épinière aux jambes et aux pieds sont parmi les plus longs du corps», explique Gupta. « Comme la plupart d’entre nous se promènent avec des chaussures, nous ne simulons pas ces nerfs – même marcher pieds nus ferait une différence – donc [the goal is] essayer de garder ces voies nerveuses actives. Cela aide à préserver les propriocepteurs, qui sont des terminaisons nerveuses du cerveau responsables de notre sens de l’équilibre et de la coordination – quelque chose qui peut souffrir avec l’âge. Gupta porte les espaceurs d’orteils pendant environ 10 à 15 minutes par jour et prévoit de progresser vers des périodes plus longues de stimulation des orteils.

5. Discutez avec votre médecin des suppléments qui pourraient améliorer la santé cérébrale

Les tests d’Isaacson ont montré que l’équilibre des niveaux de Gupta de deux acides gras – oméga-3 et oméga-6 – était déséquilibré. Ses niveaux d’oméga-3 étaient suffisamment élevés à eux seuls, mais ils étaient trop élevés pour ses niveaux plus faibles d’oméga-6. Les deux acides gras, qui jouent ensemble un rôle crucial dans le développement et la santé du cerveau, aident à contrecarrer les effets de l’inflammation et des dommages cellulaires dus au stress oxydatif.

À la suggestion d’Isaacson, Gupta prend désormais de l’huile de poisson riche en oméga pour optimiser ses niveaux. Des questions ont récemment été soulevées quant à savoir si les suppléments d’huile de poisson étaient à la hauteur de leur battage médiatique, et beaucoup se sont récemment révélés rances. Gupta lui-même était sceptique quant aux bienfaits des suppléments pour la santé cardiaque, mais était convaincu par les bienfaits potentiels des suppléments pour le cerveau.

Même pour un neuroscientifique comme Gupta, faire inspecter son cerveau était angoissant. « C’est intimidant et très méta de faire évaluer son cerveau », dit Gupta. Et, jusqu’à récemment, les évaluations des risques de maladie d’Alzheimer avant l’apparition des symptômes semblaient particulièrement intimidantes, car il était facile de penser : « Que ferais-je à ce sujet même si les tests montraient des anomalies ? » Il n’y avait pas de voie claire à suivre », déclare Gupta.

Mais maintenant, grâce à des neurologues préventifs comme Isaacson, il existe un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour maintenir la santé du cerveau, et la plupart d’entre elles peuvent être réalisées depuis votre domicile à un coût relativement faible. « Ces changements de style de vie… ce n’est pas rien, mais c’est faisable », dit Gupta. Vous pouvez même passer un certain nombre de tests cognitifs que Gupta a passés en rejoignant l’étude d’Isaacson via une application développée par Isaacson et son équipe appelée Conservez votre cerveau.

Il est trop tôt pour dire quelle différence les nouvelles habitudes de Gupta font pour la santé de son cerveau, mais il a bon espoir. Et pour cause : certains d’autres patients Dans l’essai, nous avons constaté non seulement des améliorations, mais également une inversion des signes de la maladie d’Alzheimer en 14 mois. La possibilité est alléchante : « Vous voulez avoir un cerveau plus vif d’ici les vacances ? Vous pourriez le faire sans thérapie ni intervention médicamenteuse », explique Gupta.