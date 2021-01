Le Dr Ranj Singh de ce matin a partagé un sombre aperçu de l’état actuel de l’hôpital du NHS où il travaille, qui, selon lui, est au « point de rupture » face à l’augmentation des cas de covid.

Lorsqu’il n’offre pas de conseils aux téléspectateurs sur l’émission phare de jour d’ITV, le Dr Ranj travaille dans une unité de soins intensifs pour enfants d’un hôpital de Londres.

Il a déclaré que le personnel, qui est déjà poussé au bord du gouffre, est «dévasté» par une nouvelle variante du virus mortel qui se propage «cinquante à soixante-dix pour cent plus vite».

S’exprimant aujourd’hui sur Times Radio, le Dr Ranj a déclaré que des parties de son département avaient dû être converties en salle pour les patients adultes atteints de coronavirus pour répondre à l’énorme demande de lits.

Il a averti que l’unité de soins intensifs est maintenant tellement occupée que le personnel est incapable de fournir des soins appropriés aux personnes «extrêmement malades» qui en ont besoin.









Le Dr Ranj a déclaré que cela avait eu un effet d’entraînement dans tout l’hôpital car le personnel surchargé et « épuisé » ne pouvait pas fournir d’autres services comme d’habitude.

«Notre unité de soins intensifs est la plus achalandée qui soit», a-t-il admis.

«Et ce dont nous devons nous rappeler, c’est que nous avons augmenté la capacité de notre unité de soins étendue de plus de 200% et que malgré cela, nous continuons de nous remplir.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



« Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que, premièrement, nous sommes incapables de fournir des soins intensifs aux personnes extrêmement malades qui arrivent avec un coronavirus qui en ont besoin, mais deuxièmement, cela a un effet d’entraînement sur tous les autres services que nous sommes en mesure de fournir. «Nous sommes donc en mesure de fournir de moins en moins de soins normaux et habituels pour toutes les autres choses qui nous arrivent», a-t-il déclaré à l’animateur Hugo Rikind.

S’ouvrant sur l’impact brutal de la dernière vague de coronavirus sur ses collègues hospitaliers, le Dr Ranj a déclaré: « Les gens sont déjà épuisés de la première vague et de toute la pression que nous avons eue au cours de 2020 et maintenant cette deuxième vague l’est tellement bien pire.

« Ils sont vraiment au point de rupture, donc j’exhorte tout le monde, au nom de moi-même et de tous mes collègues, veuillez respecter les règles et protégeons non seulement nous-mêmes mais aussi notre NHS », a-t-il exhorté.







(Image: ITV)



«Je travaille dans une unité de soins intensifs pour enfants et une section de cette unité a été convertie en unité de soins intensifs pour adultes pour aider nos collègues adultes et croyez-moi, la situation est critique.

« Je ne veux pas paraître alarmiste, je sais que les gens auront entendu cette fois et encore mais c’est vraiment, vraiment mauvais. Nous sommes dévastés par cette nouvelle variante qui se propage cinquante à soixante-dix pour cent plus vite. »

Cela vient après que le nombre de décès dus aux coronavirus au Royaume-Uni aurait augmenté de 1248 cas supplémentaires vendredi, portant le total à 87291.







(Image: Getty Images)



Lors d’une conférence de presse vendredi, Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni allait fermer tous les couloirs de voyage à partir de lundi.

Le Premier ministre a déclaré que la décision avait été prise de «se protéger contre le risque de nouvelles souches non encore identifiées».

Le Premier ministre a averti que le NHS faisait face à des «pressions extraordinaires», ayant enregistré le plus grand nombre d’hospitalisations en un seul jour de la pandémie cette semaine.