La star de CE matin, le Dr Ranj, a de nouveau frappé la série de jour ITV et a laissé entendre que ses affirmations selon lesquelles un environnement « toxique » ne s’adressaient pas à l’hôte en disgrâce Phillip Schofield.

Le présentateur d’ITV, 43 ans, a récemment critiqué ce qu’il prétend être la culture de « l’intimidation » au diffuseur.

Le Dr Ranj a travaillé sur l’émission en tant qu’expert médical résident aux côtés de Phillip, 61 ans, et de son ex-co-animatrice Holly Willoughby pendant six ans avant de démissionner en 2022.

Le mois dernier, la star s’est rendue sur Instagram pour dire aux fans qu’il avait réfléchi « longtemps et durement » à l’ouverture de ses expériences à This Morning, mais qu’il cherchait désespérément à « clarifier » ce qui s’était passé.

Il a fait ses commentaires avant que Phillip ne dévoile sa liaison avec un coureur ITV beaucoup plus jeune.

Phillip, qui était marié à l’époque, a qualifié la relation de « imprudente mais pas illégale » après avoir été supprimée par le diffuseur.

Maintenant, il s’est rendu sur sa page Twitter pour clarifier ses commentaires initiaux – laissant entendre qu’ils pourraient bien ne pas faire référence à Phil après tout.

Dans un nouveau message publié sur sa page publique, le Dr Ranj a écrit: «Pour plus de clarté, ma plainte (et mon enquête) ne concernaient pas Phillip – il ne s’agissait pas d’ITV en tant que chaîne et j’ai pris la parole lorsque je travaillais sur This Morning.

« J’ai signalé mes préoccupations comme je le devais et je l’ai fait parce que je voulais que les choses aillent mieux pour tous.

« Comme je le fais encore. »

Dans un autre message sur Twitter, le médecin a poursuivi : « Des politiques et des procédures peuvent être en place, mais cela ne signifie pas que tout le monde est conscient/se sent habilité à les utiliser.

« Et les enquêtes ne valent que ce que les personnes/questions que vous posez.

« Si vous ne pouvez pas/ne voulez pas parler, vous n’obtiendrez pas une image complète.

« Cela s’applique à toutes les industries. »

Les remarques du Dr Ranj interviennent moins de 24 heures après que le comité gouvernemental de la culture numérique, des médias et des sports a interrogé la directrice générale d’ITV, Dame Carolyn McCall.

Lors de l’audience publique, les patrons d’ITV ont admis qu’ils n’avaient pas enquêté officiellement sur l’affaire de Phillip.

Interrogée sur les affirmations spécifiques du Dr Ranj, Dame Carolyn a insisté : « Nous ne reconnaissons pas cette culture. »

Elle a déclaré qu’une enquête auprès du personnel de jour d’ITV révèle que 89% sont «fiers» d’y travailler.

Pendant ce temps, dans sa déclaration initiale sur les réseaux sociaux, le Dr Ranj a affirmé qu’il avait « soulevé des inquiétudes » à propos de Phillip et du producteur de spectacles Martin Frizell avant d’être utilisé « de moins en moins » en tant qu’invité.

« J’ai été dans l’émission pendant dix ans et j’ai vraiment adoré et apprécié de travailler là-bas », a déclaré le Dr Ranj.

« Cependant, au fil du temps, je me suis de plus en plus inquiété de la façon dont les choses se passaient dans les coulisses et de la façon dont les gens, y compris moi-même, étaient traités.

« J’ai donc fait ce que je pensais être juste et, comme ITV l’a confirmé hier soir, j’ai fait part de mes inquiétudes concernant le comportement de Martin (et l’environnement chez TM) à Emma Gormley. [managing director] d’autant plus que mon travail consiste à veiller au bien-être des gens et que j’ai été fortement impliquée dans des projets de diversité, de lutte contre le harcèlement et de santé mentale outre-Manche.

« Je me suis alors retrouvé à être de moins en moins utilisé. »

Le Dr Ranj a poursuivi: «J’ai même fait part de mes préoccupations directement au sommet d’ITV.

« La culture de This Morning était devenue toxique, n’était plus alignée sur les valeurs d’ITV, et j’avais l’impression que parce que j’avais dénoncé, j’étais géré. »

Il a ajouté que les patrons de l’émission l’avaient « assuré » que ses plaintes faisaient l’objet d’une enquête et que des « changements étaient apportés » – mais n’avaient pas vu les changements qu’il recherchait.

« C’était il y a deux ans, et franchement, ça fait toujours mal », a conclu le Dr Ranj.

« L’ensemble du processus a été assez déchirant et a même affecté ma santé mentale.

« J’espère sincèrement que quelque chose de bien sortira de tout cela. »

Le Sun est allé à ITV pour un commentaire.

«Je ne savais pas la vérité sur ce qui se passait avec Phillip, mais je sais que les problèmes avec This Morning vont bien au-delà de lui. Il faut plus d’une personne pour créer une culture.

