Le Dr Ranj de ce matin admet que la querelle entre Holly et Phil l’a laissé s’interroger sur l’avenir de l’émission

La star de CE matin, le Dr Ranj, admet que la querelle entre Holly Willoughby et Phillip Schofield l’a amené à remettre en question son avenir à la télévision.

L’expert médical est médecin résident dans l’émission de discussion de jour ITV depuis huit ans depuis 2016.

Caractéristiques de Rex

TVI

Phillip Schofield et Holly Willoughby ne parlent apparemment pas en direct[/caption]

Mais maintenant, dans un audio obtenu exclusivement par The Sun, le Dr Ranj, 43 ans, s’est ouvert sur l’impact que la controverse Holly Willoughby et Phillip Schofield a eu sur sa propre santé mentale.

Il a dit à l’hôte Johnny Seifert sur son podcast The Secure the Insecure que les retombées décalées l’ont apparemment poussé à faire une introspection.

Il a expliqué: « J’ai eu un peu de mal cette semaine, où nous pensons en quelque sorte, attendez, est-ce que je m’intègre ici?

« Est-ce que cela correspond à mes valeurs ? J’ai l’impression que ce n’est pas le genre d’environnement dont je veux faire partie.

« Et il y a eu beaucoup de négativité autour de diverses parties du fait que nous faisons tous partie de ce processus.

«Est-ce vraiment un endroit pour des gens comme nous où nous pensons, attendez, ce n’est pas bien, vous savez, ce qui se passe et ce que nous entendons ne correspond pas à nos valeurs.

Il a également déclaré à l’animateur du podcast qu’il avait fait face à une « crise d’identité » à la suite de tous les événements d’ITV.

L’ancien concurrent de Strictly Come Dancing 2018 a expliqué: « Et nous avons tous eu une petite crise d’identité … Je le ressens certainement cette semaine.

«Je me sens certainement comme oh, mon Dieu, je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet. Ce sont des gens avec qui j’ai travaillé, ce sont des gens que je connais, je ne sais pas comment je m’intègre maintenant.

« Mais il s’agit d’avoir confiance en soi pour dire, en fait, je suis qui je suis. Et je suis assez fort pour être qui je suis. Et je suis assez confiant pour être qui je suis.

« Et peu importe ce qui se passe autour de moi, j’ai mes valeurs fondamentales. Et je sais ce qui est juste. Et je sais ce qui ne va pas.

« Je vais juste être moi à travers tout cela. »

Rex

TVI

Dans un audio obtenu exclusivement par The Sun, le Dr Ranj dit qu’il a remis en question ses « valeurs » et qui il s’entoure[/caption] AP : Association de la presse

L’expert médical est également bien connu pour ses apparitions dans des émissions telles que Strictly Come Dancing[/caption]