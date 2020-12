Un médecin du Michigan qui aurait utilisé son propre sperme pour engendrer des centaines de bébés avec des patients au cours de sa carrière de 40 ans – parfois à leur insu – a été photographié avec une fille qui s’est connectée avec lui après avoir découvert qu’il était son père grâce à un test ADN en ligne .

Jaime Hall, 61 ans, est l’un des six frères et sœurs qui ont retracé leur ADN paternel au Dr Philip Peven, 104 ans, via un kit 23andMe des décennies après avoir traité chacune de leurs mères.

Hall a décrit son expérience bizarre de rencontrer son père biologique dans une interview avec The Sun cette semaine, partageant des photos du couple ensemble.

Elle a déclaré que lorsqu’elle avait contacté Peven pour la première fois au sujet des résultats du test ADN en décembre 2019, il avait admis avoir inséminé sa mère – et des centaines d’autres femmes – alors qu’il travaillait comme donneur de sperme à la fin des années 40 et dans sa pratique médicale en tant qu’obstétricien / gynécologue à Detroit.

«Nous sommes tous nés dans le même hôpital, tous nos certificats de naissance montrent que le Dr Peven est notre OBGYN, pas notre père», a déclaré Hall à propos de ses frères et sœurs.

Jaime Hall, 61 ans (à droite) est l’un des six frères et sœurs qui ont retracé leur ADN paternel au Dr Philip Peven, 104 ans, (à gauche) via un kit 23andMe des décennies après avoir traité chacune de leurs mères.

La femme de 61 ans a déclaré que les parents qui l’ont élevée, qui sont tous deux décédés, sont allés à Peven pour l’aider à concevoir au début des années 50, alors qu’il travaillait à l’hôpital Grace.

Elle a dit que ses parents croyaient que son père biologique était un ami de la famille qui leur avait donné un échantillon de sperme et n’avait jamais découvert que Peven utilisait le sien.

Sa mère, Joyce, a donné naissance à la sœur aînée de Hall, Lynn, et en 1959 à Jaime. Ils ont tous deux été délivrés par Peven – mais un seul lui était biologiquement lié.

Hall a déclaré que ce n’est qu’en 2008 qu’elle a commencé à se demander qui était son père biologique après qu’une demi-soeur lui ait dit et à Lynn que l’homme qui les élevait n’était pas leur vrai père.

Elle a commencé à enquêter en 2017 et en 2019, elle a retracé son arbre généalogique en utilisant Ancestry.com et 23andMe.

Elle a ensuite découvert ses liens avec Peven quand l’un de ses petits-fils est apparu comme un demi-neveu partageant 12,3% de l’ADN avec elle.

«Cela a servi de preuve définitive et indéniable. Je partage plus d’ADN avec le petit-fils du Dr Peven que la fille de ma sœur Lynn », a déclaré Hall au Sun.

Hall a déclaré que lorsqu’elle avait contacté Peven pour la première fois au sujet des résultats du test ADN en décembre 2019, il avait admis avoir inséminé sa mère – et des centaines d’autres femmes – alors qu’il travaillait comme donneur de sperme à la fin des années 40 et dans sa pratique médicale en tant qu’obstétricien / gynécologue

Hall est photographiée avec les parents qui l’ont élevée dans les années 1960. Elle a dit que ses parents n’avaient jamais appris que Peven était son véritable père biologique avant leur mort

Le test ADN l’a également conduite à une demi-sœur, avec qui elle s’est associée pour rencontrer Peven en personne à son domicile à Southfield, Michigan.

«Nous venons juste d’arriver à sa porte et sommes entrés là-dedans», dit-elle. « Il était tout voûté et avait un marcheur, il a dit qu’il avait une neuropathie, mais son cerveau était très vif.

«Au départ, nous avons juste dit: » Vous connaissiez nos parents, vous nous avez délivrés « et il nous a invités et nous avons discuté.

«Je lui ai montré une photo de mes parents et il a zoomé sur le bébé, moi.

Hall et sa sœur Lynn ont été livrées par Peven quand il a soigné leur mère. Leurs languettes de lit de bébé sont illustrées ci-dessus

«Il s’est assis sur une chaise et nous nous sommes tous les deux assis par terre à ses pieds, comme ses deux petites filles.

C’est alors que Peven a fièrement confirmé qu’il était leur père et a expliqué comment cela s’était passé, a déclaré Hall.

Elle a déclaré que le médecin avait décrit comment il inséminerait ses patients avec un échantillon de sperme frais – le sien ou celui de l’un de ses médecins – à l’aide d’une pipette.

« Il a dit: » J’étais un pionnier, vous savez, j’ai été le premier à faire quelque chose comme ça « , se souvient Hall.

« Nous avons dit: » Vous ne nous avez pas seulement délivrés … nous voulons vous remercier de nous avoir engendrés. Sans vous, nous ne serions pas là. « ‘

Elle a dit qu’il avait ensuite demandé comment ils l’avaient trouvé et ils ont expliqué les tests ADN.

« Il nous a dit qu’il n’était pas le seul médecin de l’hôpital à donner du sperme – il y avait un groupe de médecins et entre eux, ils ont engendré de nombreux enfants », a déclaré Hall au Sun. « Il a dit qu’il faisait un don de sperme depuis 1947, depuis qu’il faisait des recherches à Chicago. »

La sœur de Hall, Lynn, a également déclaré au site d’information qu’elle avait effectué des tests ADN similaires et avait découvert que son père était l’un des médecins résidents de Peven.

Elle a été jumelée à des demi-frères et sœurs auxquels elle a commencé à tendre la main.

Hall (photographiée avec son mari) a déclaré qu’elle était reconnaissante à Peven de lui avoir donné la vie même si elle pensait que ses méthodes étaient « trompeuses »

Alors que les révélations sur leurs vrais pères étaient choquantes, Hall et Lynn considèrent tous deux la situation à travers une lentille positive dans son ensemble.

« Ces femmes, y compris ma mère, sont venues le voir désespérément, et il leur a donné quelque chose qu’elles voulaient toutes », a déclaré Hall au Sun.

«Il n’y avait pas la même réglementation à l’époque qu’aujourd’hui. Je pense vraiment qu’il essayait d’aider les gens et sans lui, je ne serais pas en vie aujourd’hui.

Cependant, les sœurs ont reconnu que les pratiques de Peven étaient «trompeuses».

« Je pense que les gens ont le droit de découvrir la vérité – tout le monde ne veut pas connaître la vérité, mais s’ils choisissent de la poursuivre, ils devraient être autorisés à savoir », a déclaré Hall.

«Il y a d’énormes implications sanitaires et éthiques pour savoir qui est votre vrai père.

Elle a ajouté: « Vous devez vous rendre compte que le Dr Peven pratiquait dans une petite communauté très unie – les gens pouvaient avoir des parents mariés sans le savoir. Il y a une très forte probabilité de certaines maladies qui sévissent dans l’héritage ashkénaze.

Lynn a fait écho aux commentaires de Hall, disant qu’elle était reconnaissante à Peven de lui avoir donné la vie même si elle n’était pas d’accord avec la façon dont il s’y était pris.

«Sans le Dr Peven, sa clinique de fertilité et tout ce qu’ils ont fait, je ne serais pas là», a déclaré Lynn.

«Par conséquent, je n’ai que de la gratitude envers eux pour tout ce qui s’est passé. Je ne peux en aucun cas être en colère ou en ressentiment pour cela.

«Mais est-ce que je pense que toutes les façons dont le Dr Peven a fait ce qu’il a fait étaient éthiques? Non, absolument pas.

«Le fait qu’il n’ait pas dit aux femmes qu’il utilisait son propre échantillon de sperme n’est pas juste. Ce serait profondément contraire à l’éthique selon les normes d’aujourd’hui.

Peven est crédité d’avoir mis au monde environ 9000 bébés au cours de ses 40 ans de carrière à Detroit, selon un article de 2017 de l’Université du Michigan. Il est diplômé de la faculté de médecine de l’université en 1941.

Il terminait sa formation médicale à l’hôpital et centre médical Michael Reese de Chicago lorsque les États-Unis sont entrés en guerre en décembre 1941.

Peven est le dernier membre survivant de la promotion de 1941 et est le plus ancien élève de la faculté de médecine de l’UM.

Il a pris sa retraite en 1987 à l’âge de 70 ans.