Le Dr Paul Parkman, qui a contribué à éliminer la rubéole, décède à 91 ans

Il s’agit de la pire épidémie depuis trois décennies – et de la dernière épidémie aux États-Unis. La maladie a été déclarée éliminée dans les Amériques en 2015, même si le virus n’a pas encore été éradiqué en Afrique ou en Asie du Sud-Est.

Le virus de la rubéole a été identifié et isolé au début des années 1960 par le Dr Parkman et ses collègues de l’Institut de recherche militaire Walter Reed à Silver Spring, dans le Maryland, et par une équipe de chercheurs de l’Université Harvard dirigée par Thomas H. Weller.

En 1966, le Dr Parkman, le Dr Harry M. Meyer Jr. et leurs collaborateurs des National Institutes of Health, dont Maurice R. Hilleman, ont révélé qu’ils avaient mis au point un vaccin pour prévenir la rubéole. Les Dr Parkman et Meyer ont cédé leurs brevets au NIH afin que les vaccins puissent être fabriqués, distribués et administrés rapidement.

« Je n’ai jamais gagné un centime avec ces brevets parce que nous voulions qu’ils soient librement accessibles à tous », a-t-il déclaré. lors d’un entretien d’histoire orale pour le NIH en 2005.