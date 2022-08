Le Dr Oz se range du côté de l’énergie après avoir reçu des dons de chefs d’entreprises pétrolières et gazières

Le Dr Mehmet Oz a défendu l’industrie pétrolière et gazière alors qu’il rivalisait pour remporter un siège convoité au Sénat en Pennsylvanie.

Le soutien vocal de l’ancienne personnalité de la télévision au secteur de l’énergie fait suite à des années de dons de l’industrie à son organisation à but non lucratif, puis à sa campagne, selon les dossiers financiers examinés par CNBC. Oz a également une participation personnelle dans le pétrole et le gaz grâce à des investissements dans deux grandes sociétés énergétiques, selon ses informations financières.

Le prochain sénateur de Pennsylvanie sera un vote clé pour l’industrie de l’énergie, car il a une présence majeure dans l’État Keystone. La Pennsylvanie est le deuxième producteur de gaz naturel du pays après le Texas et le troisième producteur de charbon, selon l’Energy Information Administration des États-Unis.

Oz a soutenu l’industrie de l’énergie cette année alors que les Américains ressentaient la pression de la flambée des prix de l’essence. Dans une récente interview, il a déchiré le président Joe Biden après avoir appelé sur les entreprises qui exploitent des stations-service pour faire baisser les prix à la pompe.

“Maintenant, ils blâment les compagnies énergétiques pour les prix du gaz. Et je pense, comme la plupart des Américains, de quoi parlez-vous ? Je veux dire, vous avez fait des choses qui rendent impossible l’existence de ces compagnies, ” Oz a déclaré en juillet interview avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity. Il a qualifié les commentaires de Biden de “guerre des classes”.

Alors qu’Oz défend le pétrole et le gaz dans sa tentative de représenter la Pennsylvanie au Sénat, sa campagne et ses coffres personnels ont bénéficié de l’industrie et de ses dirigeants.

Oz, un médecin chevronné et animateur de télévision, se présente contre le démocrate John Fetterman pour un siège au Sénat laissé vacant par le sénateur républicain Pat Toomey. Oz est derrière Fetterman d’un peu moins de 8 points de pourcentage dans une moyenne de sondages récents, selon RealClearPolitics. La campagne de Fetterman a permis de récolter plus de 25 millions de dollars, tandis qu’Oz et son équipe ont rapporté un peu plus de 18 millions de dollars, selon les données de l’organisation non partisane OpenSecrets.

Oz et sa femme, Lisa, ont une participation financière dans l’industrie qu’il a défendue, car ils détiennent des actions des géants pétroliers et gaziers ConocoPhillips et Pioneer Natural Resources, selon leur rapport de divulgation financière. Le dossier montre que le couple détient des actions de ConocoPhillips évaluées entre 15 001 $ et 50 000 $. Ils possèdent également des actions de Pioneer d’une valeur comprise entre 1 001 et 15 000 dollars.

Les liens d’Oz avec l’industrie se sont formés avant de se lancer en politique.

L’organisation à but non lucratif HealthCorps d’Oz, qui se présente comme un groupe visant à aider les adolescents dans leur santé et leur bien-être, a reçu au moins 210 000 dollars de contributions du producteur de gaz et de pétrole Continental Resources depuis 2016, selon les rapports financiers annuels du groupe. Le soutien de Continental Resources s’est poursuivi dans la candidature d’Oz au Sénat – le fondateur et président de la société, Harold Hamm, a approuvé Oz pour le Sénat dans un Avril vidéo de campagne.

Le soutien des leaders de l’industrie de l’énergie a conduit à des contributions à la campagne d’Oz.

Hamm fait partie d’un groupe de plus d’une douzaine de dirigeants de l’industrie pétrolière et gazière qui se sont combinés pour contribuer plus de 200 000 $ à la campagne d’Oz depuis qu’il a annoncé sa candidature au Sénat à la fin de l’année dernière, selon un examen CNBC des documents déposés par la Commission électorale fédérale. Jimmy Haslam, propriétaire des Cleveland Browns et président du conseil d’administration de Pilot Company, une entreprise qui possède des stations-service à travers le pays, compte parmi les autres personnes liées au secteur pétrolier et gazier qui ont fait don d’au moins 2 900 dollars à la campagne d’Oz. Son père et fondateur de la Pilot Company, James Haslam II, a également fait un don à la campagne Oz.

Brad Cox, président du producteur de pétrole Cox Operating, et Janet Cafaro, présidente de Silcor Oilfield Services, selon les archives de la FEC, figurent parmi les autres principaux donateurs d’énergie à la campagne Oz ces derniers mois.

Jimmy Haslam et sa femme, Susan “Dee” Haslam, se sont associés pour donner 50 000 $ au super PAC American Leadership Action pro-Oz.

Jimmy et Dee Haslam ont déclaré à CNBC dans un communiqué qu’ils avaient “un immense respect pour la longue et fructueuse carrière du Dr Oz dans le secteur privé et apprécient qu’il veuille maintenant servir son pays en apportant son expertise et son expérience aux États-Unis. Sénat.” La famille Haslam, en 2015, avait une valeur nette de 6 milliards de dollars, selon Forbes.

Les représentants de Cox et Cafaro n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

Hamm a déclaré à CNBC dans un communiqué qu’il considérait Oz comme un “ami”. Il a déclaré que les deux se connaissaient depuis près d’une décennie, car ils visaient à apporter les services de HealthCorps dans les écoles de l’Oklahoma.

Hamm a expliqué qu’il pensait qu’Oz serait un défenseur clé du secteur de l’énergie, qui a enrichi le milliardaire pétrolier. Hamm et sa famille ont une valeur nette d’au moins 21 milliards de dollars, selon Forbes.

“Le Dr Oz défendra l’énergie américaine au Sénat américain, tout comme il a défendu la santé pendant toute sa carrière”, a déclaré Hamm.

Les rapports annuels de l’organisation à but non lucratif de 2016 à 2020 donnent une fourchette du montant des contributions des donateurs à HealthCorps. Continental Resources se classe régulièrement parmi les meilleurs bailleurs de fonds du groupe Oz. L’entreprise est souvent répertoriée comme ayant donné entre 50 000 $ et 99 999 $ au cours de ces années. Un dossier de HealthCorps indique qu’il a reçu une fourchette de 10 000 $ à un peu moins de 25 000 $ de Continental Resources en 2018.

Dans ses documents déposés avant 2016, HealthCorps répertorie Continental Resources comme sponsor « national » ou « communautaire ». Le site Web du groupe note que ses sponsors nationaux contribuent 1 million de dollars et que ses donateurs communautaires écrivent des chèques de 250 000 dollars. Les divulgations antérieures à 2016 ne disent pas ou ne montrent pas une fourchette de combien Continental Resources a donné ces années-là.

Le soutien d’Oz de l’énorme industrie de l’énergie coïncide avec un changement apparent dans son opinion sur la fracturation, qui permet aux entreprises de forer profondément dans la terre pour les ressources pétrolières et gazières. Les critiques disent que la fracturation nuit à l’environnement en nuisant à l’approvisionnement en eau et en polluant l’air.

Avant qu’Oz ne se présente au Sénat, il a écrit à plusieurs reprises des articles sur la fracturation hydraulique, Rapports de vice.

“Et en Pennsylvanie, il y a plusieurs rapports de contamination de l’air et de l’eau, peut-être à partir de sites de fracturation hydraulique, provoquant des problèmes respiratoires, des éruptions cutanées, des maux de tête, des saignements de nez, des engourdissements, des nausées et des vomissements”, a déclaré Oz dans un communiqué. 2014 colonne qui visait la fracturation hydraulique.

Brittany Yanick, porte-parole de la campagne Oz, a déclaré que le candidat n’a pas changé d’avis sur la fracturation hydraulique et est un fervent partisan de la méthode de forage. Elle a également visé la position de Fetterman sur la question.

“En tant que scientifique, le Dr Oz comprend que, comme avec COVID, l’administration Biden ignore la science et les avantages du gaz naturel afin de satisfaire la gauche radicale, les mêmes démocrates libéraux qui soutiennent les mesures environnementales radicales et financent John Fetterman. campagne », a déclaré Yanick dans un communiqué envoyé par courriel. “John Fetterman a qualifié la fracturation de “tache” sur la Pennsylvanie, il a appelé à un moratoire sur la fracturation, et il serait un tampon en caoutchouc pour l’échec de l’agenda Biden.”

Fetterman a une histoire mitigée avec sa position sur la fracturation hydraulique. Inside Climate News a rapporté que Fetterman chuté son soutien à un moratoire sur la fracturation après son échec aux élections primaires de 2016 au Sénat. Son poste évolué après que l’État a adopté une réglementation plus stricte sur la fracturation hydraulique.

Emilia Rowland, porte-parole de la campagne de Fetterman, a déclaré à CNBC que “John ne soutient pas une interdiction de la fracturation en Pennsylvanie et cela inclut un moratoire sur les nouveaux sites de fracturation en Pennsylvanie”. Elle a dit qu’il n’avait pris aucun argent de campagne de l’industrie des combustibles fossiles.

“John croit de tout cœur que nous devons préserver le mode de vie syndical pour les milliers de travailleurs actuellement employés par l’industrie du gaz naturel en Pennsylvanie et les communautés où ils vivent. Nous ne pouvons pas simplement abandonner ces personnes et leur dire d’aller apprendre à coder”, a déclaré Rowland dans un communiqué. “C’est un faux choix total que nous ayons à choisir entre des emplois et un environnement propre. Ce n’est tout simplement pas vrai. Nous pouvons avoir les deux.”

Pourtant, Oz semble plus vocal que Fetterman en soutenant publiquement l’industrie pétrolière et gazière. Dans un Fetterman récent auteur éditorial, il a déclaré qu’il est “grossier et profondément antipatriotique” pour les compagnies pétrolières de facturer des prix élevés de l’essence alors que leurs entreprises réalisent des bénéfices énormes. Fetterman a coché Chevron, Exxon et Shell dans l’éditorial.

Oz a côtoyé des responsables de l’industrie pendant sa campagne.

Il a été invité à une “rencontre avec l’industrie de l’énergie” en juin par la lobbyiste de longue date Missy Edwards. L’invitation indique que la réunion devait avoir lieu dans les bureaux d’Edwards à Washington. Ses clients actuels incluent Southern Company et General Motors, dit OpenSecrets.

Une porte-parole de General Motors a déclaré qu’elle n’était “pas sûre que GM ait un représentant présent”. Edwards et un représentant de Southern Company n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.