Le Dr Oz discute du jeûne intermittent

Question : Je suis en surpoids et je n’ai pas beaucoup de chance de perdre du poids. Je voulais essayer le jeûne intermittent, mais j’entends toujours des informations contradictoires sur son efficacité. J’essaierai volontiers toutes les idées que vous avez. –Monica B., Greenport, New York

UN: Le jeûne intermittent (restreindre votre alimentation entre, disons, 11 heures du matin et 19 heures) fonctionne pour certaines personnes et pas tellement pour d’autres. Deux clés du succès sont de bien faire les choses en mangeant plus à 11 heures du matin et moins plus tard dans la journée et en suivant le régime méditerranéen. Le succès est également influencé par votre métabolisme de base, vos habitudes de sommeil et d’autres conditions dont vous pourriez souffrir. Si vous jeûnez par intermittence et souffrez de diabète, surveillez bien votre glycémie afin qu’elle ne descende pas trop bas pendant que vous jeûnez ou n’augmente pas rapidement lorsque vous mangez. Mais si votre médecin vous dit que vous pouvez essayer, alors avons-nous des nouvelles pour vous !

Une étude de PLOS One a examiné comment une alimentation limitée dans le temps, combinée à un exercice de haute intensité trois jours par semaine, affectait la composition corporelle (quantité de graisse et de muscle) ainsi que le cholestérol LDL, d’autres lipides sanguins et la glycémie. les femmes obèses. Les chercheurs ont comparé cela aux effets d’un « régime à jeun intermittent uniquement » ou d’un « exercice de haute intensité uniquement ». Il s’avère que les femmes qui combinaient des repas limités dans le temps avec des entraînements de haute intensité ont constaté les plus grandes améliorations de la composition corporelle, de la tension artérielle, de la glycémie et de la masse musculaire maigre.

Pour faire de l’exercice, travaillez avec votre médecin pour identifier les meilleures options pour vous : marcher dehors ou sur un tapis roulant ou utiliser un vélo stationnaire pour incorporer des périodes répétées d’activité intense avec des étirements prolongés plus lents est efficace. Et rappelez-vous : soyez patient. Vous êtes là pour le long terme – pour améliorer de façon permanente votre santé et prolonger votre longévité. De plus, consultez le « Guide ultime du jeûne intermittent pour débutants » sur iHerb.com et le livre du Dr Mike « What to Eat When ». Profitez du voyage et vous en récolterez les fruits !

