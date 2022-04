Le Dr Oz a des liens étroits avec les héritiers de la famille du Pont, et ils soutiennent sa course au Sénat

Médecin vétéran et candidat au Sénat de Pennsylvanie, le Dr Mehmet Oz a des liens peu connus mais étroits avec les héritiers de la fortune chimique de DuPont qui soutiennent financièrement la course au Sénat d’Oz, selon un examen des dossiers de financement de la campagne.

Oz, qui amassé sa propre fortune de plusieurs millions de dollars en tant qu’hôte de « The Dr. Oz Show », est liée à Ben duPont par le biais des mariages respectifs des hommes avec les sœurs Lisa et Laure Lemole. DuPont, qui utilise une orthographe légèrement différente du nom de famille du Pont sur le site Web de sa société et sur LinkedIn, a fait don de 70 000 $ à un comité d’action politique qui se consacre uniquement à aider Oz à se présenter au Sénat. Oz a également reçu 50 000 $ en frais de parole d’un groupe politique fondé par le défunt père de Ben duPont, l’ancien gouverneur du Delaware Pete du Pont, décédé l’année dernière.

Les liens familiaux se chevauchent également avec diverses entreprises commerciales fondées par Ben duPont, selon les derniers formulaires de divulgation financière d’Oz.

Oz, qui a récemment été approuvé par l’ancien président Donald Trump, est actuellement dans une bataille primaire républicaine pour le siège du Sénat de Pennsylvanie avec l’ancien PDG de Bridgewater, Dave McCormick. La course primaire étroitement surveillée le 17 mai et les élections générales ultérieures pour succéder au sénateur républicain à la retraite Pat Toomey cet automne pourraient jouer un rôle clé dans la détermination de l’équilibre des pouvoirs au Sénat. Cook Political Report marque le siège comme un tirage au sort. Un sondage Real Clear Politics montre McCormick avec un avantage sur Oz. Et avec le Sénat actuellement divisé 50-50, la course est critique à surveiller pour voir quel parti contrôlera cette chambre en 2023.

Bien que Ben duPont ne travaille pas dans le secteur pétrolier et gazier ou pour la société DuPont, une victoire pour Oz en Pennsylvanie pourrait être une bonne nouvelle pour la société fondée par l’arrière-arrière-grand-père de son grand-père en 1802 à Wilmington, Delaware. Oz est devenu un ardent défenseur de la nécessité d’augmenter la fracturation hydraulique, une méthode controversée d’extraction de pétrole et de gaz de terres difficiles à forer à laquelle les militants du changement climatique s’opposent depuis longtemps. Il a fait équipe sur la campagne électorale avec des gens comme Harold Hamm, président de Continental Resources qui se spécialise dans l’exploration du gaz naturel, selon un rapport.

Le frère de Ben duPont, Eleuthere I. du Pont, porte le même nom que le fondateur de l’entreprise et siège au conseil d’administration de la société DuPont. La société a dépensé plus de 400 000 dollars pour faire pression sur le Congrès et la Maison Blanche au cours des trois premiers mois de l’année sur des questions allant du changement climatique à la construction du pipeline Keystone, selon les derniers rapports de divulgation de lobbying de la société.

L’influente famille du Pont a une valeur nette de 16 milliards de dollars et quelque 4 000 héritiers de cette fortune, qui provient principalement de DuPont, l’une des plus anciennes sociétés chimiques au monde, selon Forbes. Le siège mondial de DuPont est basé à Wilmington, mais l’une de ses usines chimiques est située dans l’État voisin de Pennsylvanie.

Bien que le comité d’action politique de l’entreprise n’ait soutenu aucun des candidats à la course au Sénat de Pennsylvanie, des membres individuels de la famille ont, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale et les données du Center for Responsive Politics, un groupe de surveillance non partisan du financement des campagnes. Un porte-parole du géant chimique DuPont a refusé de commenter.

Ben duPont, qui a cofondé la société de conseil en technologie yet2 et dirigé le fonds de capital-risque, aujourd’hui disparu, yet2Ventures, est jusqu’à présent l’un des plus grands bailleurs de fonds d’Oz de la famille du Pont. Le père de la femme d’Oz, le chirurgien cardiologue Dr Gerald Lemole, qui n’est pas du Pont, a fait don d’un million de dollars en janvier au comité d’action politique American Leadership Action, un super PAC pro-Oz. Ben duPont, un porte-parole de yet2 et un représentant de la campagne Oz n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Bien que duPont ne travaille pas directement pour la société DuPont, son cabinet de conseil encore2 répertorie le géant de l’entreprise sur son site Web comme l’un des premiers bailleurs de fonds de l’entreprise.

Fin décembre, Ben duPont a fait don de 50 000 $ à l’American Leadership Action PAC. Le super PAC soutient uniquement la course au Sénat d’Oz.

L’héritier du Pont a également versé deux chèques de 2 900 $, l’un destiné aux élections primaires et l’autre aux élections générales, directement à la campagne d’Oz – le maximum qu’un individu peut directement donner à une campagne lors d’une élection, selon les archives de la FEC.

Il a ensuite versé 20 000 $ supplémentaires au même PAC en février, selon les archives. Les Super PAC peuvent dépenser et collecter un montant illimité d’argent. Le super PAC a dépensé plus d’un million de dollars pour s’opposer à la campagne de McCormick pour le Sénat, selon le Center for Responsive Politics.

En janvier, Ben duPont et sa femme Laura ont co-organisé un énorme événement de collecte de fonds pour la campagne Oz à Wilmington, selon une invitation. L’invitation indique que les donateurs ont été invités à donner jusqu’à 5 800 $ par personne.

Par ailleurs, Oz a été payé 50 000 $ en 2020 par GOPAC, une organisation politique du GOP fondée par le défunt père de Ben duPont.

GOPAC, qui était une fois dirigé par l’ancien président de la Chambre républicaine Newt Gingrich, se décrit sur son site Web comme une ressource pour les candidats républicains « pour l’encadrement et les meilleures pratiques sur les moyens efficaces de communiquer des idées et des solutions conservatrices ».

La directrice exécutive de GOPAC, Jessica Curtis, a déclaré à CNBC dans un e-mail que l’ancien gouverneur n’était pas impliqué dans l’organisation des allocutions d’Oz pour le groupe, mais elle a confirmé qu’Oz leur avait parlé. Les deux paiements de 25 000 $ ont couvert les honoraires d’Oz pour deux discours devant les dirigeants de GOPAC en 2020, selon la divulgation financière du candidat au Sénat.

onces promu l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre Covid-19 dans l’un de ces discours de GOPAC, selon un lien à son discours sur la page Soundcloud du groupe. La Food and Drug Administration a mis en garde contre l’utilisation de l’hydroxychloroquine, couramment prescrite contre le paludisme, comme moyen de lutte contre le Covid. L’Organisation mondiale de la santé a fortement recommandé aux médecins de ne pas l’utiliser pour prévenir le virus, notant que l’hydroxychloroquine n’apportait aucun avantage significatif aux patients de Covid.

GOPAC a également financé l’organisation à but non lucratif d’Oz, HealthCorps, a déclaré Curtis, refusant de fournir plus de détails. HealthCorps 2020 rapport annuel montre que GOPAC faisait partie d’un groupe de donateurs qui ont donné entre 25 000 $ et 49 999 $ à l’organisme.

« Depuis qu’Oprah a présenté le Dr Oz au public américain, beaucoup ont demandé son avis et ses conseils, c’est pourquoi nous l’avons invité à parler dans le passé. Comme vous l’avez noté, les remarques du Dr Oz sont accessibles au public et peuvent être jugées par elles-mêmes. mérite », a-t-elle dit.