Le Dr Oz a des liens avec les sociétés d’hydroxychloroquine alors qu’il soutient le traitement Covid

Le candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie, le Dr Mehmet Oz, a des liens financiers avec au moins deux sociétés pharmaceutiques qui fournissent de l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique qu’il a présenté comme un éventuel traitement Covid-19.

Oz, un médecin et animateur de télévision vétéran qui affronte le démocrate John Fetterman dans la course pour le siège ouvert au Sénat de Pennsylvanie, possède avec sa femme au moins 615 000 $ en actions de Thermo Fisher Scientific, selon sa divulgation financière. Site Web de Thermo Fisher Scientific listes sulfate d’hydroxychloroquine comme l’un de ses produits disponibles. On ne sait pas quand Oz et sa femme ont acheté le stock, ou s’ils en étaient propriétaires car Oz a promu l’hydroxychloroquine comme traitement Covid au début de la pandémie.

Oz et sa femme possèdent également entre 15 001 et 50 000 dollars d’actions de McKesson Corporation, selon la divulgation. La société étiquette et distribue le sulfate d’hydroxychloroquine, selon à la FDA. On ne sait pas non plus quand ils ont acheté des actions McKesson.

Le sulfate d’hydroxychloroquine est le médicament antipaludique communément appelé hydroxychloroquine, selon la Food and Drug Administration. Les médecins de tout le pays, en partie stimulés par les approbations de l’ancien président Donald Trump et de personnalités médiatiques conservatrices, ont proposé le médicament aux patients comme traitement Covid malgré son efficacité douteuse contre le virus.

Les liens financiers d’Oz avec un producteur et distributeur du médicament, et sa promotion en tant que traitement potentiel de Covid, soulèvent des questions sur ce qu’il avait à gagner de son utilisation plus large pendant la pandémie. S’il remporte les élections sénatoriales, il pourrait également faire face à des conflits d’intérêts alors que le Congrès est aux prises avec une pandémie de coronavirus en constante évolution.

Dans une déclaration répondant aux questions de CNBC sur les relations d’Oz avec des entreprises qui fabriquent ou distribuent de l’hydroxychloroquine, y compris lorsque lui et sa femme ont acheté les actions de Thermo Fisher Scientific, la porte-parole de la campagne d’Oz, Brittany Yanick, n’a pas abordé les avoirs financiers du candidat.

“Au début de la pandémie, le Dr Mehmet Oz s’est entretenu avec des experts de la santé du monde entier qui considéraient l’hydroxychloroquine et l’azithromycine comme des options de traitement viables pour les patients COVID désespérément malades. Il a proposé de financer l’essai clinique à l’Université de Columbia”, a-t-elle déclaré.

La FDA a approuvé l’hydroxychloroquine pour lutter contre le paludisme, mais a averti qu’il “n’a pas été démontré qu’il est sûr et efficace pour traiter ou prévenir le COVID-19.”

Oz a pris des mesures audacieuses au début de la pandémie pour promouvoir son utilisation comme traitement. Il a exhorté les responsables de l’administration Trump en 2020 à soutenir une étude qu’il visait à financer au Columbia University Medical Center sur l’effet de l’hydroxychloroquine sur les patients de Covid-19, selon des courriels obtenus et publiés par le sous-comité restreint de la Chambre sur la crise des coronavirus.

Oz a également des liens avec une troisième société qui affirme avoir retiré l’hydroxychloroquine de son portefeuille américain.

Sanofi, dont le siège est en France et fabriquait auparavant de l’hydroxychloroquine, a soutenu pendant des années l’association à but non lucratif d’Oz, HealthCorps, selon les rapports de divulgation annuels du groupe. Entre 2009 et 2018, Sanofi a été répertorié comme sponsor ou soutien en nature du groupe financé par Oz, qui se présente comme visant à aider les adolescents avec leur santé et leur bien-être. En 2013, Sanofi est référencé comme l’un des « sponsors scolaires » du groupe. Le site Web de HealthCorps indique qu’un parrain d’école doit faire un don de 100 000 $ pour être admissible.

Sanofi a annoncé en avril 2020 qu’il ferait don de 100 millions de doses d’hydroxychloroquine à 50 pays à travers le monde alors que des études évaluaient l’efficacité du médicament dans le traitement du Covid-19.

Un porte-parole de Sanofi a déclaré à CNBC que la société n’était pas impliquée dans les commentaires d’Oz sur le Covid-19 ou l’hydroxychloroquine. Il a expliqué que Sanofi avait retiré l’hydroxychloroquine de son portefeuille américain en 2013 et avait enquêté sur l’utilisation du médicament au début de la pandémie de Covid comme moyen possible de lutter contre le virus. Une fois qu’il a été jugé inefficace contre Covid-19, le travail de l’entreprise à ce sujet a cessé.

Le porte-parole a également expliqué que la dernière contribution financière de la société à HealthCorps remonte à 2011.

Les liens d’Oz avec des entreprises qui bénéficieraient d’une utilisation plus large de l’hydroxychloroquine pourraient poser des problèmes au républicain s’il remporte le siège au Sénat. Kedric Payne, un avocat en éthique au Campaign Legal Center, a déclaré à CNBC dans un e-mail qu’Oz pourrait choisir de se départir des entreprises s’il battait Fetterman en novembre.

“Il pourrait avoir un réveil brutal s’il était élu car les règles d’éthique pourraient lui interdire cette activité. Les sénateurs ne peuvent pas utiliser leur position pour promouvoir des biens ou des services qui leur profitent financièrement”, a déclaré Payne. “Oz pourrait volontairement céder l’action s’il est élu ou arrêter de promouvoir tout ce qui est lié à son action.”

Un porte-parole de Thermo Fisher Scientific a refusé de commenter. Un représentant de McKesson n’a pas renvoyé de demande de commentaire avant la publication.

Depuis qu’il a lancé sa campagne à la fin de l’année dernière, Oz a minimisé les avertissements de la FDA et d’autres experts contre l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement Covid. Il a suggéré une animosité politique contre Trump, qui a approuvé le médicament comme traitement et Oz lors des élections sénatoriales, a motivé la critique du médicament comme moyen de combattre Covid.

“Maintenant, permettez-moi de dire très rapidement, je ne sais vraiment pas si cela fonctionne ou non, nous n’avons toujours pas été en mesure de prouver si cela [hydroxychloroquine] fonctionne ou non, ce qui est dommage, car nous aurions dû savoir maintenant si un médicament bon marché de 70 ans utilisé par un milliard de personnes fonctionne ou non », a déclaré Oz lors d’un rassemblement électoral plus tôt cette année. t, qui est un problème en soi. Pourtant, je l’ai mentionné puis le président Trump l’a mentionné en conférence de presse, et tout d’un coup le monde entier a détesté l’hydroxychloroquine sans la tester, sans le savoir.”

Avant de lancer sa campagne, Oz a défendu plus explicitement l’hydroxychloroquine. Lors d’un Fox News interview en mars 2020, au plus fort de la pandémie, Oz a déclaré que “l’hydroxychloroquine joue un rôle” dans la lutte contre le virus. Un graphique à l’écran pendant l’interview d’Oz a qualifié le médicament antipaludique de “prometteur” comme option de traitement Covid-19.

Oz a également demandé l’aide de la Maison Blanche pour lancer l’étude sur l’hydroxychloroquine qu’il espérait financer à Columbia, où il était autrefois vice-président du département de chirurgie. Il a depuis déclaré que l’étude n’avait jamais démarré.

Les communications du candidat de Pennsylvanie avec les responsables de la Maison Blanche ont été publiées par le sous-comité restreint de la Chambre sur la crise des coronavirus le mois dernier. Dans un e-mail de mars 2020 à l’ancienne coordinatrice de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche de Trump, Deborah Birx, Oz a déclaré qu’il recruterait des patients et paierait lui-même l’essai sur l’hydroxychloroquine.

Toujours en mars 2020, Oz envoyé par e-mail Selon le gendre et conseiller de Trump, Jared Kushner, “nous devons faire de l’achèvement de cette étude une priorité nationale et insister sur l’inscription immédiate”, selon la correspondance obtenue et rendue publique par le comité de la Chambre. Kushner a répondu à Oz le même jour : “Que recommandez-vous pour l’accélérer ?”

Le New York Post rapporte qu’Oz a dépensé 8 800 $ à ce moment-là sur des comprimés d’hydroxychloroquine pour l’étude et a proposé de dépenser 250 000 $.

Oz, alors qu’il faisait campagne pour le siège du Sénat de Pennsylvanie, a reproché au gouverneur de New York de l’époque, Andrew Cuomo, d’avoir interrompu l’étude après avoir effectivement banni le médicament antipaludique comme traitement Covid.

Les liens financiers d’Oz pourraient devenir un problème plus important pour lui s’il remporte la course en Pennsylvanie, l’un des rares concours qui décidera quel parti contrôlera le Sénat l’année prochaine. Une moyenne de sondage Real Clear Politics montre que Fetterman mène Oz de près de 7 points de pourcentage.

L’actionnariat au Congrès fait l’objet d’une surveillance accrue. Certains législateurs ont proposé une interdiction des transactions boursières individuelles au Congrès, ce qui obligerait les législateurs à placer les actifs dans une fiducie aveugle ou à les céder entièrement.

Business Insider a identifié au moins 71 législateurs qui ont violé la Stop Trading on Congressional Knowledge Act, ou STOCK Act. La loi vise à empêcher les membres du Congrès d’échanger des actions à partir d’informations privilégiées obtenues grâce à leur travail de législateurs.

Cependant, les membres du Congrès ont généralement fait face à peu de répercussions sur les transactions boursières lucratives.