Le Dr Modupe Akinola intervient

Une star de cinéma mondiale se met au défi de découvrir tout le potentiel du corps humain dans une nouvelle série National Geographic et BOSSIP a un premier aperçu exclusif.

Disney + et Chris Hemsworth s’associent pour National Geographic “Illimité avec Chris Hemsworth.” Tous les épisodes de la nouvelle série passionnante seront diffusés le 16 novembre, exclusivement sur Disney + et ils présentent la star de “Thor” et “Avengers” explorant des informations fascinantes sur la façon dont nous pouvons débloquer les superpuissances de notre corps pour combattre la maladie, mieux performer et même inverser le processus de vieillissement. Hemsworth met la science à l’épreuve et bien que l’acteur soit dans un état de super-héros optimal, il a pour mission personnelle d’apprendre à prolonger notre santé, notre force et notre intellect plus loin dans nos dernières années.

Sur “Limitless With Chris Hemsworth”, il subit une série d’épreuves épiques et de défis extraordinaires afin de comprendre les limites du corps humain et il apprendra de première main comment nous pouvons mieux vivre plus longtemps en découvrant des moyens de régénérer les dommages, de maximiser la force, renforcer la résilience, booster la mémoire et affronter la mortalité.

Clip exclusif “Illimité avec Chris Hemsworth”

Dans un clip exclusif de la première, nous voyons Hemsworth rencontrer Dr Modupe Akinolaun psychologue social qui examine la science du stress.

L’épisode est intitulé “STRESS-PROOF” mais il semble que Chris soit loin de cette notion alors qu’il regarde un gratte-ciel de 900 pieds de haut. Il a été mis au défi de marcher le long d’une grue au bord du bâtiment et Chris admet qu’il est mort de peur.

Heureusement pour lui, le Dr Akinola a les outils pour le guider à travers le défi et lui assure qu’il est entre de bonnes mains pendant qu’ils explorent comment nous pouvons utiliser des techniques physiques et psychologiques pour nous protéger contre l’impact du stress chronique sur nos vies.

“Il ne s’agit pas de l’exploit, il s’agit de vous préparer à être capable de gérer et d’être présent avec les émotions que vous ressentez en ce moment”, explique le Dr Akinola.

Elle ajoute que Chris doit entraîner son état d’esprit à accepter le stress afin qu’il ne le “tue pas plus tard”.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Chris est BEAUCOUP plus courageux que nous, vous repousseriez-vous comme lui ?

Tous les épisodes de “Limitless with Chris Hemsworth” sont diffusés le 16 novembre, exclusivement sur Disney +.

“Limitless with Chris Hemsworth” a été créé par le cinéaste nominé aux Oscars® Darren Aronofsky (“The Whale”, “Black Swan”) et est issu de sa société de production Protozoa et Jane Root’s Nutopia. Il est produit par Protozoa, Nutopia et Wild State pour National Geographic et Chris Hemsworth et Ben Grayson sont les producteurs exécutifs de Wild State. Darren Aronofsky et Ari Handel sont les producteurs exécutifs de Protozoa. Pour Nutopia, Jane Root, Arif Nurmohamed et Ruth Shurman sont les producteurs exécutifs. Bengt Anderson et Matt Renner sont producteurs exécutifs pour National Geographic.

