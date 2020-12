Sa mort a été confirmée par le Dr James Sprott, un ami proche. La cause était Covid-19.

Le Dr Michael Davidson, un épidémiologiste qui a poursuivi une carrière axée sur les maladies infectieuses en partie à cause du décès de ses grands-parents lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918, est décédé le 8 novembre à l’hôpital Providence d’Anchorage. Il avait 77 ans.

Il a mené des études pivots sur la santé cardiovasculaire et les maladies infectieuses chez les autochtones de l’Alaska. Il a également étudié la pneumonie, le VIH et le papillomavirus humain, ou HPV, et a aidé à confirmer que le VPH peut déclencher le cancer du col de l’utérus. Tout au long de sa carrière, il a voyagé dans des régions éloignées du monde pour approfondir ses recherches et dispenser une formation médicale.

Le Dr Davidson a travaillé avec le US Public Health Service, le Alaska Native Medical Center et les Centers for Disease Control à Anchorage.

Passionné de plein air et aimant cuisiner, le Dr Davidson a couru des marathons, fait de la randonnée dans le désert, fait du ski de fond dans l’arrière-pays entre des villages isolés de l’Alaska et des rivières en eau vive.

Il a été grièvement blessé dans un accident de vélo peu de temps après avoir déménagé dans le New Jersey pour un nouvel emploi à la tête d’une équipe de recherche sur le VIH / SIDA pour Roche Pharmaceuticals.

«Il avait deux vrais amours dans la vie, le plein air et la cuisine», a déclaré le Dr Sprott dans une interview. Le Dr Davidson a perfectionné ses talents culinaires en essayant toutes les recettes de la collection de livres de cuisine de 24 volumes «Time-Life Foods of the World».

Au cours des 10 dernières années, il a eu besoin de soins à domicile 24 heures sur 24. «Il a rendu ses assistants fous, leur disant comment cuisiner, mais ils ne pourraient jamais le faire comme lui», a déclaré le Dr Sprott. Amateur de jazz et de blues, le Dr Davidson jouait du saxophone.

Michael Davidson est né le 8 avril 1943 à Greensburg, Pennsylvanie, à l’extérieur de Pittsburgh, de Peter et Selma Davidson, qui possédaient un magasin de vêtements pour hommes à Greensburg et plus tard à Meadville, dans le nord-ouest de la Pennsylvanie, où le Dr Davidson a grandi. Sa sœur aînée, Paula, infirmière, est décédée très jeune.

Il a obtenu un diplôme en biologie en 1965 au Franklin and Marshall College de Lancaster, en Pennsylvanie, et a obtenu son diplôme en médecine de la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh en 1969. Il a passé un été à l’école de médecine dans une réserve Navajo à étudier le prévalence des calculs biliaires parmi les gens là-bas, a déclaré le Dr Thomas Welty, un ami et camarade de classe en médecine. L’expérience a inspiré le Dr Davidson à travailler avec les peuples autochtones de l’Alaska, a-t-il déclaré.

Le Dr Davidson a terminé sa formation en médecine interne aux universités George Washington et Georgetown et a obtenu une bourse de recherche en maladies infectieuses à l’Université du Nouveau-Mexique, où il a ensuite enseigné tout en dirigeant un cabinet privé en médecine interne. Il a obtenu une maîtrise en santé publique en 1983 et, en 1999, un doctorat en épidémiologie clinique de l’Université Johns Hopkins. Il a également enseigné au programme biomédical de l’Université de l’Alaska.

Le Dr Davidson n’avait aucun survivant immédiat.