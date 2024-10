Le Dr Marjorie Jenkins est nommée nouvelle vice-présidente de l’UND pour les affaires de santé et doyenne de l’école de médecine

25 octobre — GRAND FORKS — Le Dr Marjorie Jenkins, professeur de médecine interne et ancienne doyenne de la faculté de médecine de l’Université de Caroline du Sud à Greenville, a été nommée nouvelle vice-présidente de l’UND pour les affaires de santé et doyenne de la faculté de médecine et Sciences de la santé.

Jenkins, un expert primé en santé des femmes et en médecine basée sur le sexe et le genre, succédera au Dr Joshua Wynne,

qui a pris sa retraite

à la fin de la dernière année universitaire. Son premier jour dans ce rôle sera le 1er décembre et son premier jour sur le campus sera le 6 janvier 2025.

« Je suis ravi d’accueillir le Dr Marjorie Jenkins dans notre communauté UND », a déclaré le président de l’UND, Andrew Armacost, dans un communiqué. « Elle assumera un rôle central à un moment crucial de l’histoire de notre université. J’ai été très impressionné par l’engagement du Dr Jenkins au service des autres, et je sais qu’elle sera une incroyable vice-présidente, doyenne et collègue.

Dans son double rôle, Jenkins agira à la fois en tant que directrice fiduciaire de la Division des affaires de santé de l’UND et en tant que directrice académique de l’école de médecine. Elle apportera à ce poste une vaste expérience académique, de leadership et personnelle, selon un communiqué publié par l’université.

« Je suis profondément engagé en faveur de la santé rurale et de l’amélioration de l’accès aux soins de santé, en particulier pour les communautés mal desservies », a déclaré Jenkins. « Ayant grandi dans les Appalaches, ma famille et moi avions un accès très limité aux soins médicaux. Mon grand-père, pasteur et mineur de charbon, est devenu l’expert en santé incontournable pour ma mère veuve et ses huit enfants.

« Cette expérience personnelle, associée à deux décennies de médecine universitaire dans des universités du Texas et de Caroline du Sud – des États qui sont tous deux confrontés à d’importants défis en matière de santé rurale – a alimenté ma passion de faire la différence. Dans mes conversations sur le campus, il est clair que la communauté de l’UND partage un fort sentiment de fierté, de passion et de dévouement au service des Dakotas du Nord. Je suis vraiment honoré d’avoir été choisi comme votre prochain vice-président et doyen, et je suis ravi de me lancer dans ce voyage avec vous.

En plus d’être doyen, Jenkins a également travaillé comme doyen associé à l’Université de Caroline du Sud et directeur académique de Prisma Health-Upstate, un système de santé à but non lucratif de 1 600 lits, indique le communiqué. Au cours de son mandat de doyenne, la faculté de médecine de l’USC Greenville a reçu sa première accréditation du Comité de liaison sur l’éducation médicale de huit ans ainsi que la première de plusieurs subventions des National Institutes of Health. Elle a également aidé à lancer le premier programme de trois ans de soins primaires accélérés de l’école pour amener des prestataires de médecine familiale dans les zones rurales de Caroline du Sud.

Elle a passé sa carrière universitaire au Texas Tech University Health Sciences Center, où elle a été directrice exécutive fondatrice et directrice scientifique de l’Institut Laura W. Bush pour la recherche sur la santé des femmes. Sous sa direction, elle a contribué à amener l’institut à une reconnaissance mondiale, indique le communiqué. Pendant son séjour à Texas Tech, elle a occupé les titres de chaire d’excellence J. Avery Rush pour la recherche sur la santé des femmes, de doyenne associée à la faculté des femmes et de professeur titulaire de médecine interne et de directrice des initiatives médicales et des programmes de recherche pour la Food and Drug Administration des États-Unis. Bureau de la santé des femmes.

Elle a obtenu son baccalauréat en génie chimique de la Tennessee Technological University, son doctorat en médecine à la East Tennessee State University et sa maîtrise en éducation des professionnels de la santé à la Johns Hopkins University.

Dès sa date d’entrée à l’UND, Jenkins commencera immédiatement les préparatifs pour la prochaine session législative, a déclaré Armacost. Jenkins a ajouté qu’elle est ravie de faire connaissance avec la communauté UND et les habitants de Grand Forks.

« L’avenir est prometteur », a-t-elle déclaré, « et je suis ravie d’en faire partie… »

« S’appuyant sur l’héritage du Dr Joshua Wynne, l’École de médecine et des sciences de la santé dispose d’une base solide et d’un élan impressionnant en matière d’éducation innovante, de recherche multidisciplinaire et de formation des professionnels de la santé dans le Dakota du Nord », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Au fur et à mesure que j’en apprends davantage sur la riche histoire de l’État et de sa population, je suis convaincu que nous continuerons à développer nos programmes et à avoir un impact significatif à la fois au niveau local et national. »