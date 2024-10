Le Dr Lindsay Shirreff réduit la chaleur sur les bouffées de chaleur

Les femmes ménopausées présentent souvent des symptômes, tels que des bouffées de chaleur, qui peuvent parfois avoir un impact significatif sur leur qualité de vie. Mais qu’est-ce qu’une bouffée de chaleur exactement ? Vous avez peut-être entendu parler de ce terme en passant, ou peut-être avez-vous même ressenti une bouffée de chaleur.

Cela commence généralement par une soudaine sensation de chaleur, généralement dans le haut du corps. Et nous ne parlons pas de la chaleur soudaine que vous ressentez sur votre corps lorsque vous sortez par un après-midi d’été ensoleillé. Imaginez que votre thermostat interne fonctionne à plein régime et que la température monte jusqu’à « sauna ». Votre peau peut devenir rouge et vous pourriez même commencer à transpirer. Cela peut durer entre trois et quatre minutes ; par la suite, il n’est pas rare de ressentir un frisson à cause de la chaleur perdue lors de la bouffée de chaleur.

Même avec une compréhension très élémentaire des bouffées de chaleur, il peut être difficile d’en reconnaître les symptômes si vous en ressentez une pour la première fois – ou même de savoir comment gérer les symptômes lorsqu’ils surviennent.

Nous avons parlé avec le Dr Shirreff pour répondre à toutes vos questions brûlantes sur les bouffées de chaleur – jeu de mots.

Qu’est-ce qu’une bouffée de chaleur exactement ?

Nous ne comprenons pas entièrement le mécanisme d’une bouffée de chaleur, même si on pense qu’elle résulte d’un changement au sein de l’hypothalamus, une structure du cerveau qui régule la température du corps.

Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes sont appelées symptômes vasomoteurs. Ils constituent l’un des symptômes les plus courants de la ménopause et touchent plus de 80 pour cent des femmes. Les symptômes vasomoteurs durent en moyenne sept ans, bien qu’un sous-ensemble de femmes, jusqu’à 30 pour cent, puissent être touchées par ces symptômes pendant plus de dix ans.

Qu’est-ce qui déclenche une bouffée de chaleur ?

Les déclencheurs sont différents pour chacun, mais peuvent inclure l’alcool, les aliments épicés, la caféine ou les aliments ou liquides chauds. Cependant, les recherches concernant les déclencheurs liés au mode de vie sont mitigées et nous ne pouvons pas dire avec certitude quels facteurs spécifiques liés au mode de vie déclenchent les symptômes vasomoteurs chez les personnes.

Le schéma des bouffées de chaleur est unique à chaque femme. Certaines personnes souffrent de symptômes gênants plusieurs fois par jour, tandis que d’autres peuvent ne ressentir aucun de ces symptômes ou n’en sont que très peu gênés.

Existe-t-il des changements dans votre mode de vie qui peuvent atténuer ou diminuer l’intensité d’une bouffée de chaleur ?

Il existe des preuves selon lesquelles certaines options à faible risque, telles que la perte de poids, la thérapie cognitivo-comportementale et la réduction du stress basée sur la pleine conscience, peuvent aider à atténuer les bouffées de chaleur. Certaines personnes peuvent également ressentir un soulagement en utilisant des techniques de refroidissement telles que des ventilateurs et des draps évacuant l’humidité. Il est important que les personnes souffrant de symptômes vasomoteurs parlent à leur fournisseur de soins de santé pour discuter de toutes les options de traitement.

Les bouffées de chaleur sont-elles dangereuses ?

Bien que les bouffées de chaleur en elles-mêmes ne soient pas dangereuses en soi, de nouvelles preuves suggèrent que les bouffées de chaleur sont associées à un risque accru de maladie cardiaque chez certaines femmes. Les sueurs nocturnes peuvent également entraîner des troubles du sommeil, ce qui peut nuire à la santé des femmes.

Que peut-on confondre avec une bouffée de chaleur ?

De nombreuses conditions peuvent imiter des bouffées de chaleur en dehors de la ménopause. Des conditions médicales telles qu’une maladie thyroïdienne, une infection ou, rarement, un cancer peuvent provoquer des bouffées de chaleur. Certains médicaments et certains antidépresseurs sont associés aux bouffées de chaleur. Il est important que les personnes consultent leur médecin si elles ne savent pas si leurs bouffées de chaleur sont causées par la ménopause.

Quand les individus devraient-ils demander de l’aide pour gérer leurs symptômes de bouffées de chaleur ?

Si les gens sont gênés par des symptômes vasomoteurs, ils doivent demander l’aide de leur fournisseur de soins de santé. Il existe de nombreux excellents traitements sur ordonnance (hormonaux et non hormonaux) pour les symptômes vasomoteurs.

Le reconnu internationalement Clinique de ménopause au Mount Sinai Toronto offre des options de traitement innovantes aux personnes qui présentent des symptômes importants de périménopause et de ménopause. Les options de traitement spécialement adaptées sont basées sur les symptômes du patient, ses préférences personnelles et ses antécédents médicaux et familiaux.