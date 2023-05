Le Dr Liam Cavanagh d’Emmerdale garde un ÉNORME secret pour tout le monde dans le village

LIAM Cavanagh a traversé des années difficiles dans les Dales, le dernier coup étant la rupture de son union avec Leyla Harding.

Les habitants d’Emmerdale ne savent pas que leur médecin généraliste local a gardé un énorme secret – et un villageois le découvrira.

L’année dernière s’est terminée sur une note amère pour Liam et Leyla alors qu’ils mettaient fin à leur mariage après la bataille contre la dépendance du planificateur de mariage.

Tout au long de la saison des fêtes, Liam a trouvé un peu de réconfort dans ses amitiés dans les Dales avant de se lier d’amitié avec l’ancienne fiancée Bernice Blackstock.

Cependant, ces derniers mois, Liam a été l’un des nombreux villageois masculins à apporter son soutien à Paddy Kirk dans son épreuve de santé mentale – et a exprimé son amour pour les polars lors d’un échange comique avec Bear Wolf.

Il n’est donc pas surprenant que Liam se soit plongé dans l’écriture de ses propres mystères de meurtre, comme l’a taquiné l’acteur Jonny McPherson lors d’une conversation avec The Sun et d’autres médias.

« Liam, à l’insu de quiconque, soumet de courts romans policiers », a expliqué Jonny.

« De toute évidence, il est divorcé de Leyla et il n’a pas eu grand-chose d’autre à faire, alors il a commencé à écrire des nouvelles et les a soumises à Murder Most Murky, une publication semestrielle sur les mystères du meurtre. »

Le médecin généraliste espère remporter le prix du nouvel écrivain policier de l’année sous le nom de plume Anna Le Monde – une référence à sa défunte fille Leanna étant «son monde», comme l’explique Jonny.

Malheureusement, son secret est ensuite dévoilé par Wendy Posner lorsqu’elle tombe sur une impression d’une de ses histoires dans la chirurgie – et elle a une suggestion surprenante pour Liam.

« Il imprime une de ces histoires et Wendy la trouve dans la chirurgie mais vient ensuite et le confronte à ce sujet », a taquiné Jonny.

« Elle dit ‘qu’est-ce que c’est que ça ?’ et il est tellement gêné mais Wendy dit ‘Liam, ils sont vraiment bons mais ils pourraient faire avec un peu d’autre chose.’

Tout comme Liam, Wendy a une passion cachée pour la narration et ajoute quelques touches finales à l’histoire de Liam en introduisant un soupçon de romance.

« Une fois que Wendy commence à parler de trucs racés, ça l’excite un peu », a plaisanté Jonny.

L’actrice de Wendy Posner, Susan Cookson, a ajouté: « Elle se méfie un peu de lui depuis un moment, il flotte en quelque sorte avec son ordinateur portable et elle sait qu’il prépare quelque chose. »

« Ensuite, elle trouve cette impression et c’est évidemment une de ses passions, comme je l’ai récemment découvert. Mais elle aime le côté le plus impertinent des histoires courtes de mystère de meurtre, le côté le plus romantique. Elle présente ce côté de ses histoires et les deux, c’est une rencontre d’esprit et c’est un partage d’intérêt et c’est quelque chose qui est vraiment bien pour eux.

Ce ne serait pas le premier secret partagé par Liam et Wendy car il sait tout sur le passé mouvementé de l’infirmière avec son ancien mari Russ.

«Ils ont certainement plus d’intérêts communs. Parce que Leyla, c’est les mariages et les ongles… la cocaïne », a poursuivi Jonny pendant que Susan continuait : « Et Wendy est très gentille. Et l’empathie… Ils ont tous les deux perdu un enfant donc voilà.

Mais les affaires vont bon train dans le village éponyme et l’intimité du couple mènera à une opération chirurgicale choquante, Wendy devant faire face à sa propre infidélité le lendemain.

Sera-t-elle franche avec son partenaire de longue date, Bob Hope ?

Ou sera-ce un autre secret qu’elle partagera avec Liam ?

