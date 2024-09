Le Dr Kriteman donne des conseils aux urologues souhaitant utiliser le système robotique HYDROS

En août 2024, la FDA a accordé l’autorisation 510(k) au système robotique HYDROS, une plateforme alimentée par l’IA conçue pour améliorer l’administration de la thérapie Aquablation pour les patients atteints d’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Dans cette vidéo, Lewis S. Kriteman, MD, FACS, donne des conseils aux urologues qui cherchent à mettre en œuvre la technologie dans leur pratique. Kriteman est associé et urologue à Georgia Urology à Atlanta.

Transcription vidéo :

Je dirais, donnez une chance à cette technologie. Si vous n’avez jamais utilisé HYDROS auparavant, ou si vous souhaitez obtenir des glandes plus grosses ou traiter des cas plus difficiles, je pense que nous avons démontré dans nos 35 à 40 000 premiers cas que l’aquablation, la thérapie, est une thérapie valable. Il peut fonctionner sur des prostates de toutes formes et de toutes tailles. Et les urologues qui ne sont pas nécessairement plus récents ou plus jeunes et qui sont prêts à se pencher sur les technologies les plus récentes devraient se pencher sur cela, car il est très, très facile de se mettre au courant. Cela ajoutera quelque chose à votre pratique que vous n’avez pas actuellement, et c’est le couteau suisse des traitements contre l’HBP qui permet de prendre soin des petites, moyennes, grosses glandes, des glandes préalablement traitées, des glandes préalablement traitées. UroLifts ou Rezums ou TURPs antérieurs ou l’une de ces procédures qui ont été effectuées ; [those] ne vous disqualifiez pas d’effectuer cette procédure. Je pense qu’ils trouveraient cela extrêmement utile dans leur pratique.

Cette transcription a été éditée pour plus de clarté.