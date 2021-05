Le Dr KK Aggarwal a combattu les maladies, le mythe avec prouesse et les médias sociaux

Le Dr KK Aggarwal, ancien président national de l’Association médicale indienne et boursier Padma, est décédé lundi après avoir combattu le coronavirus à l’Institut indien des sciences médicales de Delhi. Il avait 62 ans. L’état du Dr Aggarwal serait grave et il était maintenu sous assistance respiratoire depuis la semaine dernière. Le boursier Padma Shree, 62 ans, avait été admis à l’AIIMS après avoir contracté le virus et était maintenu sous assistance respiratoire depuis la semaine dernière. Une déclaration a été publiée sur son compte Twitter qui mentionnait la cause de son décès lundi soir à 23h30.

Cardiologue et directeur de la Heart Care Foundation of India, le Dr Aggarwal avait reçu le prix Dr BC Roy en 2005 et le Padma Shree en 2010. Il a fait ses études à Delhi et a terminé son MBBS à l’Université Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur. Au cours de la dernière année et plus, depuis le début de la pandémie, le Dr Aggarwal a participé à la sensibilisation à la maladie et a constamment utilisé les médias sociaux pour atteindre les gens afin de briser les mythes et de fournir des conseils médicaux de base aux gens pour leur sécurité.

La déclaration de sa famille sur Twitter disait: «Depuis qu’il est devenu médecin, Padma Shri, le Dr KK Aggarwal, a consacré sa vie au bien-être du public et à la sensibilisation à la santé.

Ses vidéos étaient également très populaires sur les réseaux sociaux, grâce à ses moyens modestes mais efficaces de faire valoir son point de vue et il avait l’habitude de publier des vidéos sur la prise de précautions pendant une pandémie et la santé. Un coup d’œil sur ses médias sociaux le révélerait parler du maintien d’un mode de vie sain en prenant la marche de 6 minutes, une vidéo expliquant la différence entre Covid-19 et la fièvre liée au vaccin, des conseils de position prononcés et plus encore. Le Dr Aggarwal parlait également souvent à d’autres médecins et experts et aidait à dissiper les mythes et à dissiper les doutes sur diverses autres maladies en dehors de Covid-19.

Dans quelques cas hilarants mais réconfortants en raison de leur simplicité innée, certaines vidéos du Dr Aggarwal avaient également fait sourire les utilisateurs des médias sociaux où il avait été vu en direct sur l’une de ses sessions tout en recevant un massage de la tête. Dans une autre vidéo, il a fini par recevoir un appel de sa femme lors d’une session en direct, qui ne s’est pas déroulée comme prévu! Mais dans l’ensemble, ses vidéos ont été très appréciées et appréciées par des centaines d’utilisateurs de médias sociaux qui l’ont félicité pour son dévouement envers sa profession et pour être toujours prêt à aider les autres avec les informations dont ils avaient besoin pendant une pandémie.

Les utilisateurs de Twitter ont pleuré la perte du Dr Aggarwal, ont déploré son décès et lui ont rendu hommage.

Monsieur était un médecin génial et joyeux avec tant de connaissances 🙏 #drkkaggarwal était chargé d’éduquer l’homme ordinaire et les médecins sur le covid via les plateformes de médias sociaux. Tout le monde savait ce que CRP, HRCT était à cause de monsieur! Om shanti sir😞 c’est une énorme perte pour le pays. 🙏 – Saumya (@HopeSmileDream) 18 mai 2021

Même si cela me brise le cœur de lire ceci, je suis sûr que son service à l’humanité et à répandre la sensibilisation à la santé parmi les masses ne seront jamais oubliés et seront utiles à de nombreuses personnes dans les temps à venir. Merci de m’avoir aidé à mener ma bataille avec ce monstreRIP monsieur 🙏— G. ✨ (@gauri_budhiraja) 18 mai 2021

Nous l’avons suivi au plus profond de lui, notre voyage de Covid n’aurait pas été le même si nous n’avions pas vu ses vidéos. Ses vidéos ont été la raison pour laquelle nous avons survécu à cette phase avec son soutien psychologique. 1 / n – सौम्या😊 (@saumyarth) 18 mai 2021

SE DÉCHIRER @DrKKAggarwal Votre service à l’humanité et l’éducation du public en matière de santé resteront à jamais gravés dans les mémoires. Vous étiez le chef de file de la façon dont un médecin devrait se concentrer, non seulement sur le traitement des maladies, mais sur l’éducation des patients, la prévention des maladies et la promotion de la santé. 🙏🏼🙏🏼 – Chandrakant Lahariya (@DrLahariya) 18 mai 2021

Perte énorme! Ses vidéos ont été utiles à tant de gens. Il nous manquera beaucoup. Om Shaanti 🙏— !!! Reet !!!! (@CuriousReet) 18 mai 2021

«Il voulait que sa vie soit célébrée et non pleurée. Son esprit de diffusion de la positivité dans les pires circonstances doit être maintenu en chacun de nous », conclut le communiqué téléchargé par sa famille.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici