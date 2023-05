Le Dr Ken Elliott australien kidnappé a été libéré par al-Qaïda en Afrique après sept ans de lutte pour la liberté

Le Dr Ken Elliott, l’Australien qui a été enlevé par un groupe lié à Al-Qaïda en Afrique en 2016, a été libéré.

Elliott et sa femme, Jocelyn, étaient octogénaires lorsqu’ils ont été enlevés par des extrémistes au Burkina Faso. Le couple de Perth vivait dans le pays depuis 1972 et avait construit une clinique médicale dans la ville septentrionale de Djibo.

L’émirat du Sahara lié à Al-Qaïda a libéré Jocelyn Elliott quelques semaines plus tard. Le Premier ministre australien de l’époque, Malcolm Turnbull, a déclaré qu’il s’agissait d’une « situation diplomatique difficile ».

La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré vendredi matin qu’Elliott était « sain et sauf » et avait « retrouvé sa femme Jocelyn et leurs enfants ». Elle était très contente du résultat, dit-elle.

Dans un communiqué, la famille Elliott a exprimé son soulagement et a remercié le gouvernement et « tous ceux qui ont été impliqués au fil du temps pour obtenir sa libération ».

« Nous souhaitons exprimer nos remerciements à Dieu et à tous ceux qui ont continué à prier pour nous », indique le communiqué.

« Nous continuons également de prier pour ceux qui sont toujours détenus et leur souhaitons la liberté et un retour en toute sécurité auprès de leurs proches.

« À 88 ans et après de nombreuses années loin de chez lui, le Dr Elliott a maintenant besoin de temps et d’intimité pour se reposer et reprendre des forces. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre sympathie.

En 2018, Jocelyne Elliott a plaidé pour la libération de son mariaffirmant qu’il « n’avait plus beaucoup de temps à vivre sur cette Terre ».

L’insurrection violente au Burkina Faso entre divers groupes armés, dont des djihadistes, se poursuit depuis 2015.

Wong a déclaré que le gouvernement et la famille Elliot avaient travaillé sans relâche pour sa libération.

« Nous reconnaissons la force et la résilience dont le Dr Elliott et les membres de sa famille ont fait preuve dans les circonstances les plus difficiles », a-t-elle déclaré.

« Nous adressons nos remerciements aux responsables australiens qui ont travaillé pendant de nombreuses années pour obtenir la libération du Dr Elliott et pour apporter un soutien à sa famille.

« Le Dr Elliott et sa famille ont demandé la confidentialité, et nous demandons aux médias de respecter leurs souhaits pour le moment. »

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce avertit les gens de ne pas voyager du tout au Burkina Faso, en raison de « l’agitation civile en cours, du risque élevé d’attaques terroristes, d’enlèvements et de banditisme ».