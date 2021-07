Le Dr Kavita Patel dit que le besoin d’un rappel de Covid semble inévitable

L’ancienne responsable de l’administration Obama, le Dr Kavita Patel, a déclaré lundi à CNBC qu’elle s’attend à ce qu’un rappel du vaccin Covid soit finalement autorisé par les régulateurs américains en raison de nouvelles variantes de coronavirus plus transmissibles.

« Avec la menace de la variante delta et potentiellement d’autres variantes imminentes à l’avenir, il semble qu’il soit inévitable que nous ayons besoin d’un rappel », a déclaré Patel sur « Squawk Box ». « Mais cette question à mille milliards de dollars est, quand ? Il semble que six mois pourraient être trop tôt. »

Les commentaires de Patel, qui travaille maintenant comme médecin de soins primaires à Washington, est venu avant que les représentants de Pfizer ne rencontrent lundi les responsables fédéraux de la santé pour discuter du besoin potentiel de rappels de Covid.

Pfizer a récemment déclaré qu’il développait un rappel pour lutter contre la variante delta hautement transmissible. Dans cette annonce, le fabricant de médicaments a cité des données internes et une étude en Israël qui montre que les personnes dont l’immunité diminue avec le vaccin à deux doses de Pfizer six mois après la vaccination, alors que le delta devient la variante dominante dans le pays.

La société a déclaré qu’une troisième dose de son vaccin existant pourrait aider à renforcer les niveaux d’immunité. Au cours des derniers mois, les dirigeants de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech ont déclaré que les gens auront probablement besoin d’une troisième dose de vaccin dans l’année suivant leur vaccination complète.

Peu de temps après l’annonce de Pfizer la semaine dernière, cependant, les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration ont publié une déclaration commune indiquant que les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de rappels pour le moment.

C’est un point de vue partagé par des experts de la santé tels que le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown. Jha a déclaré vendredi à CNBC qu’il n’avait « pour l’instant vu aucune preuve que quelqu’un ait besoin d’un troisième coup ».

Alors que Patel a déclaré que les données indiquent que les trois vaccins Covid actuellement autorisés aux États-Unis – les vaccins Pfizer et Moderna à deux doses et le vaccin Johnson & Johnson à dose unique – fournissent « une immunité plus que suffisante » pour se protéger contre les hospitalisations graves et la mort, elle n’a pas reproché à Pfizer de travailler sur le rappel.

« Je pense que ce que nous savons, c’est que l’immunité, même depuis six mois, diminue avec le temps. La question est de savoir sur combien de temps? » a déclaré Patel, qui a été directeur des politiques du Bureau des affaires intergouvernementales et de l’engagement public dans l’administration Obama.

Les gens ne devraient pas recevoir un troisième vaccin pour le moment, a averti Patel.

« Nous avons vu des patients qui l’ont fait involontairement, ou même intentionnellement, et ils ont eu des effets secondaires encore plus dramatiques que le deuxième coup. Donc, je n’encouragerais personne à le faire », a déclaré Patel.

Si un rappel est finalement recommandé par les régulateurs, a déclaré Patel, les gens devraient s’attendre à ce que le CDC commence à émettre des recommandations pour certaines populations, de la même manière que le déploiement initial du vaccin en mettant l’accent sur les populations à haut risque. « Ce ne sera pas un, venez tous », a-t-elle dit.

Patel a déclaré que la conversation sur les injections de rappel aux États-Unis doit tenir compte des impacts mondiaux compte tenu du déploiement difficile dans d’autres parties du monde.

« Cela ne va pas aider les États-Unis si le reste du monde n’est pas vacciné et ils auraient pu avoir l’opportunité d’avoir des centaines de millions de doses parce que nous avons reçu un rappel », a déclaré Patel.