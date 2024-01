Le Dr Jesse Peel, qui a contribué à diriger la riposte nationale au sida, décède des suites d’une chute

“Il était le parrain de l’activisme LGBTQ et du VIH à Atlanta”, a déclaré Mark S. King, écrivain et militant contre le VIH. « Au début, il organisait des réunions communautaires dans son salon pour essayer de déterminer comment la ville devrait réagir à cette crise. »

Peel, un survivant du SIDA de longue date, a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la réponse d’Atlanta et de l’État à la maladie, avec des efforts allant de sa participation au groupe de travail du premier gouverneur sur le SIDA à la mise en place de services indispensables.

“Il était un défenseur des personnes mal desservies et un mentor incroyable”, a déclaré Sandy Thurman, conseillère du directeur d’un programme mondial de lutte contre le sida au Département d’État, qui a rencontré Peel lorsqu’elle a commencé à faire du bénévolat pour l’AID Atlanta dans les années 1980. « Il avait une grande patience mais aussi de grandes capacités d’analyse. Et sa connaissance de ce qui motive les gens – en tant que psychiatre – était très précieuse à l’époque.

Cela a marqué le deuxième des deux tournants majeurs de Peel. Le premier sortait en 1976. Psychiatre dont la pratique était centrée sur les hommes homosexuels et leurs combats contre la dépression, la haine de soi et le rejet de leur famille, il cherchait à servir de modèle, disent ses amis. C’était une mesure audacieuse pour un fils de l’est de la Caroline du Nord rurale et extrêmement conservatrice.

Le deuxième tournant est survenu lorsque le virus du SIDA a commencé à tuer ses patients. C’était une période au cours de laquelle les perceptions erronées, la paranoïa et la condamnation pure et simple de la maladie sévissaient. Cela en disait long sur Peel. “Jesse avait un grand cœur pour les gens qui étaient rejetés”, a déclaré le révérend Theron Clark-Stuart, un proche confident. “C’était un être profondément spirituel.”

Défenseur intrépide des services de lutte contre le sida et des droits des homosexuels, Jesse R. Peel est décédé des complications d’une chute le 28 décembre. Il avait 83 ans. Un service funéraire est prévu à 14 heures le samedi 27 janvier à l’église méthodiste unie St. Mark, 781. Peachtree St. NE, Atlanta.

À la fois spirituel et pratique, Peel est passé à l’action une fois que l’ampleur du problème est devenue claire.

Il a contribué à la création d’AID Atlanta et de Positive Impact, deux prestataires majeurs toujours dans le coup. Il a siégé aux conseils d’administration de nombreux autres conseils d’administration et a aidé à examiner les candidatures des groupes de services. Et il a promis son propre argent, dont un demi-million de dollars pour le centre LGBTQ Jesse R. Peel de l’Université d’East Carolina.

Peel a également fait pression en faveur d’innovations alors controversées telles que l’échange de seringues et la distribution de préservatifs aux détenus.

Ses amis disent qu’il avait le don de « parler du Sud » aux fondations, aux entreprises et aux groupes religieux lorsqu’il demandait du financement, une stratégie qui a porté ses fruits.

Mais il n’a pas non plus souffert des imbéciles.

« Il pourrait regarder de l’autre côté de la table dans une salle de réunion et dire : « C’est des conneries » », a déclaré Thurman. “Ce n’était pas vulgaire, mais très concret.” Et il était connu pour demander poliment aux groupes religieux pourquoi leur charité chrétienne déclarée ne s’étendait pas à la lutte contre le sida.

Il était passé maître dans l’art de créer une communauté et de favoriser les liens, disent ses proches.

Les fêtes au bord de la piscine du dimanche après-midi à Peel étaient légendaires. Plusieurs dizaines d’hommes homosexuels s’éclaboussaient et profitaient du soleil pendant qu’il tenait la cour sous un parapluie, saluant les invités avec sa signature « chérie » ou « bébé » et résolvant des mots croisés. Un seau de dons pour les groupes de services aux gays et aux personnes atteintes du SIDA se trouvait généralement à proximité.

« Jesse m’a vu lors d’une réunion communautaire lors de ma première semaine en ville et m’a dit : « Viens t’asseoir à côté de moi » », se souvient King. « Il désignait les gens en leur disant : « Vous devez le rencontrer, vous devez la rencontrer. » Et il y avait quelque chose en moi qui disait : « Je dois faire confiance à ce type. »

Et il était une figure paternelle qui consolait ceux (comme Clark-Stuart) qui avaient reçu un diagnostic ou étaient confrontés à d’autres problèmes.

Alors que la crise immédiate s’apaisait, Peel a commencé à se concentrer sur ses autres passions : le théâtre, les arts et la musique.

Paul Conroy de la Out Front Theatre Company se souvient avoir reçu un courriel de Peel immédiatement après le week-end d’ouverture du groupe en 2016, auquel il avait assisté.

« Il disait : « Peut-être que je pourrais être utile » », se souvient Conroy. Et il s’efforçait de lier le groupe de Conroy à d’autres partageant les mêmes idées.

«Je pense que ce qui nourrissait vraiment son âme, c’était de parler aux étudiants», déclare Mark Rasdorf, directeur du centre LGBTQ de Peel. La dernière visite de Peel à l’ECU a eu lieu en octobre pour une exposition de photos d’étudiants.

Après cela, l’audience s’est davantage déroulée puisque Peel était entouré de plus d’une douzaine d’étudiants, qui les ont bombardés de questions et ont raconté leurs histoires.