Le Dr Hilary prévient que les cas de Covid vont augmenter mais le prochain pic sera «une petite vague, pas un tsunami» dans la bataille contre de nouvelles souches

DR Hilary a averti aujourd’hui que les cas de Covid augmenteront mais que le prochain pic sera une « petite vague, pas un tsunami » alors que le pays lutte contre de nouvelles tensions.

Il a déclaré à Good Morning Britain que le Royaume-Uni connaîtra probablement une « petite vague, pas un tsunami comme nous l’avons vu dans les deux premiers ».

Le Dr Hilary a déclaré aujourd’hui à Good Morning Britain que le Royaume-Uni connaîtrait une « petite vague » Crédit : ITV

Le déploiement du vaccin continue d’être un énorme succès au Royaume-Uni Crédit : Mercure

Le Dr Hilary a déclaré aux téléspectateurs que la troisième vague sera «plus contrôlée», entraînant moins d’hospitalisations et de décès en raison du programme de vaccination réussi.

Il a ajouté: «Les chiffres augmentent à nouveau et si les restrictions sont assouplies en ce moment, les gens se réunissent sur les plages dans les parcs, dans les pubs et les restaurants, bien sûr, nous allons voir plus de cas.

« Et seulement 75 % des adultes ont reçu leur première dose, ce qui signifie qu’environ 15 millions de personnes n’ont pas été vaccinées du tout.

« Nous allons donc voir plus de cas.

« La vague est susceptible d’être plus contrôlée ; nous allons probablement voir moins d’hospitalisations et de décès à cause de cela.

« En raison de la vaccination et des restrictions, cependant, il va probablement y avoir une petite vague, rien à voir avec le tsunami que nous avons vu lors des deux dernières vagues. »

L’animateur de GMB Ranvir Singh a demandé au Dr Hilary si les chiffres Covid d’hier de zéro décès étaient une « fausse aube », ce à quoi il a répondu: « Oui. Ce n’est pas le début de la fin.

«Ce que nous avons est le reflet d’un jour férié avec des chiffres inférieurs signalés et nous avons également un décalage.

« Nous voyons plus de cas d’une variante plus transmissible. »

Cela survient alors que Boris Johnson a été invité à « continuer » et à lever le verrouillage le 21 juin – au milieu des avertissements selon lesquels le Royaume-Uni pourrait autrement faire face à la ruine économique et à une crise sanitaire en spirale.

Le grand conservateur Sir Iain Duncan Smith a dit au Premier ministre d’ignorer Nicola Sturgeon et les « scientifiques nerveux » et d’aller de l’avant avec la « Journée de la liberté » comme prévu.

Des scientifiques de haut niveau ont exhorté M. Johnson à repousser ses plans pour débloquer la Grande-Bretagne alors que la mutation indienne se propage à travers le pays.

Alors qu’hier, Sturgeon a accru la pression en repoussant l’assouplissement du verrouillage en Écosse.

Mais le Royaume-Uni n’a enregistré aucun décès mardi pour la première fois depuis le début de la pandémie, alors même que le nombre de personnes nouvellement infectées par le virus augmentait.

La nouvelle donne plus d’espoir que les vaccins rompent le lien entre les infections, les hospitalisations et les décès.

Pendant ce temps, chaque Britannique de plus de 18 ans devrait se voir proposer un vaccin Covid dans quelques semaines seulement, craignant que la variante indienne ne soit transmise par des adolescents avant le déverrouillage du 21 juin.

À l’heure actuelle, seuls les adultes âgés de 30 ans et plus ont été invités à recevoir leur injection, car les responsables de la santé concentrent leurs efforts pour s’assurer que les personnes âgées ont reçu les deux doses.

Cependant, il semble maintenant que les autorités envisagent d’offrir des jabs à tous les groupes d’âge suite aux craintes que la nouvelle souche indienne ne se propage rapidement parmi les jeunes.

Dominic Harrison, directeur de la santé publique de Blackburn et Darwen, a mis en garde contre un «taux exceptionnellement élevé» chez les adolescents âgés de 17 et 18 ans.

Il exhorte maintenant les ministres à autoriser le vaccin pour les jeunes afin d’aider à protéger les communautés à travers le Royaume-Uni.