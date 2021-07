LIBÉRER les Britanniques des restrictions de Covid pourrait être une recette pour des ennuis, a averti le Dr Hilary Jones.

La dernière étape du déverrouillage aura lieu le 19 juillet, mais le Dr Hilary a déclaré que nous devons nous rappeler qu’il y aura de nouvelles variantes telles que la souche Lambda – qui s’est maintenant propagée dans 31 pays.

Le Dr Hilary Jones a averti aujourd’hui que déverrouiller le pays en deux semaines pourrait être dangereux

Lambda a été détectée pour la première fois au Pérou et les autorités locales signalent que 81% des cas de Covid-19 séquencés depuis avril étaient associés à la variante, qui a été qualifiée de variante «d’intérêt» par l’OMS.

Des cas de la variante ont également été détectés au Royaume-Uni et dans Public Health England (PHE), il existe actuellement huit cas connus de la variante C.37, au 21 juin 2021.

Alors que le Royaume-Uni est sur le point de se déverrouiller dans quelques semaines, les cas continuent d’augmenter, mais les vaccins empêchent les gens de tomber gravement malades avec le virus.

S’exprimant sur Good Morning Britain aujourd’hui, le Dr Hilary a déclaré: « Nous avons foi dans les vaccinations, c’est très efficace mais nous voyons encore des personnes à l’hôpital maintenant qui ont été doublement piquées et ont toujours Covid et elles sont toujours assez avec ça.

« Nous avons également une nouvelle souche originaire du Pérou appelée la variante Lambda qui est préoccupante, elle est maintenant présente dans 31 pays et elle est également ici en Grande-Bretagne, il y aura donc de nouvelles variantes.

« Abandonner tout d’un coup alors que nous voyons des cas augmenter est une recette pour les ennuis ».

Il a été signalé hier que les cas au Royaume-Uni ont maintenant atteint leur plus haut niveau depuis janvier.

28 773 infections supplémentaires ont été signalées alors que 37 décès supplémentaires de Covid ont été enregistrés.

Les admissions à l’hôpital ont atteint plus de 400 hier, la plus forte augmentation depuis mars, bondissant de 20,9% par rapport aux 269 enregistrées une semaine avant le 30 juin.

Le nombre de cas d’hier est également le plus élevé depuis le 29 janvier – lorsque 29 079 ont été signalés.

Et cette fois la semaine dernière, les infections quotidiennes à Covid ont atteint 20 479 – ce qui signifie qu’il y a eu une augmentation de 40% des infections en une semaine.

Le nombre de décès par coronavirus signalé hier est également le plus grand nombre de décès que le Royaume-Uni ait connu depuis le 23 avril.

Et il y a à peine une semaine, 23 décès quotidiens ont été enregistrés, ce qui signifie qu’il y a eu une augmentation de 60% au cours des sept derniers jours.

Des millions de Britanniques ont maintenant reçu un jab Covid et le Premier ministre Boris Johnson a annoncé cette semaine que les Britanniques de moins de 40 ans pourraient avoir leur deuxième jab huit semaines après leur premier.

Certains experts craignaient que les vaccins ne fonctionnent pas contre la variante Lambda – ajoutant plus de danger au déverrouillage.

Mais les scientifiques ont révélé hier que les jabs Pfizer et Moderna sont tous deux efficaces.

La dernière étude de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York montre que les vaccins de Moderna et Pfizer sont efficaces contre les maladies graves et contre la souche.

Les auteurs ont écrit : « Les résultats suggèrent que les vaccins actuellement utilisés resteront protecteurs contre le variant lambda et que la thérapie par anticorps monoclonaux restera efficace.

« Les résultats soulignent l’importance de l’adoption généralisée de la vaccination qui protégera les individus contre la maladie, réduira la propagation du virus et ralentira l’émergence de nouvelles variantes. »

Également connue sous le nom de C.37, la souche Lambda a été détectée pour la première fois au Pérou l’année dernière avant de se propager rapidement dans 30 pays, dont la Grande-Bretagne.

La protéine de pointe L452Q est particulièrement préoccupante pour les virologues en raison de son potentiel à infecter des cellules humaines telles que la mutation L452R dans la variante Delta hautement infectieuse.

Les scientifiques péruviens ont remarqué la variante en décembre alors qu’elle ne représentait « qu’un échantillon sur 200 ».