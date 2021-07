Le Dr Hilary prévient que 50 000 cas de Covid par JOUR pourraient être enregistrés cette semaine car une nouvelle variante est un «terrain de reproduction»

DR HILARY a averti les Britanniques de s’attendre à 50 000 cas de Covid chaque jour cette semaine – et a déclaré que la quatrième étape de la feuille de route transformerait le pays en un « terrain de reproduction ».

Le médecin a fait la sombre prédiction alors que Susanna Reid et Richard Madeley se sont affrontés pour porter des masques sur Good Morning Britain aujourd’hui.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les hôtes de Good Morning Britain Susanna Reid et Richard Madeley se sont affrontés pour porter des masques sur Good Morning Britain

Le PM a annoncé hier soir que les Britanniques peuvent prendre leurs propres décisions sur les masques Crédit : LNP

Cela vient après que le Premier ministre a prévu hier un nombre similaire de cas d’ici le 19 juillet – et a déclaré: « Nous devons nous réconcilier, malheureusement, avec davantage de décès dus à Covid. »

Alors que Madeley a insisté sur le fait que le vaccin a « rompu le lien » entre les infections, les hospitalisations et les décès, le Dr Hilary a déclaré qu’il y avait un long chemin à parcourir pour sortir de la pandémie.

Il vient comme :

Lors de l’ouverture de l’émission d’aujourd’hui, Susanna a déclaré qu’elle se sentait « très méfiante » à propos de l’abandon des masques.

Elle a dit à son co-animateur: « Si je suis préoccupée par les masques et que vous ne l’êtes pas, et que nous sommes dans le même magasin et que cela ne vous dérange pas, je porte mon masque et vous obtenez une protection, mais vous ne portez pas votre masque et je ne reçois pas de protection. »

Richard a répondu que bien qu’il soit heureux que le Premier ministre ait abandonné la directive sur les couvre-visages, il continuera à en porter un jusqu’à ce qu’il « sente que les gens sont à l’aise pour revenir à la normale ».

« C’est de bonnes manières de ne pas effrayer les autres », a-t-il déclaré.

Mais le Dr Hilary a averti que la fin des restrictions provoquerait une explosion de cas – ajoutant: « Nous sommes très arrogants dans ce pays ».

Mais le Dr Hilary a averti que nous sommes sur le point de voir une explosion dans les cas

Le médecin a prédit 50 000 cas en quelques jours Crédit : Reuters

Et il a dit que les Britanniques « arrogants » « font beaucoup trop confiance au vaccin »

« Nous accordons beaucoup trop d’importance à la vaccination », a-t-il déclaré.

« Nous serions dans une excellente position si nous ne nous occupions que des variantes Alpha et Kent, mais en fait, nous avons affaire au Delta, qui est beaucoup plus transmissible.

« Nous allons probablement avoir 50 000 cas dans quelques jours. »

Et comme Richard a fait valoir que la plupart des nouveaux cas concerneront des personnes qui n’ont pas reçu les deux vaccins, le Dr Hilary a répondu : « Nous avons une usine, un terrain fertile, pour une autre variante – que diriez-vous, Richard, si une autre variante qui est transmissible et résistant au vaccin ? »

« S’il est résistant au vaccin, alors nous avons un problème », a déclaré l’hôte, mais a ajouté: « Combien de temps allons-nous continuer à craindre la possibilité d’une autre variante? »

Hier soir, Boris Johnson a déclaré la fin des règles de distance sociale et des limites sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer après 480 longues journées.

Hier soir, le Premier ministre a dit « si ce n’est pas maintenant, quand ? » en annonçant la fin de presque toutes les restrictions Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

La distanciation sociale prendra également fin ce mois-ci Crédit : PA

Il supprimera presque tous les autres règlements.

Dans seulement deux semaines, il n’y aura pas de sanction ni d’amende pour avoir mixé à l’intérieur dans de grands groupes en Angleterre pour la première fois depuis mars 2020.

La règle de six sera supprimée et les rassemblements de masse seront autorisés à l’extérieur pour la première fois en 18 mois.

Il n’y aura aucune obligation légale de porter un masque dans les trains ou dans les magasins pour la première fois depuis juin dernier, et aucun enregistrement fastidieux de code QR dans les pubs.

Défiant les critiques qui disent que le Jour de la liberté devrait être retardé en raison de l’augmentation des cas de Covid, BoJo a déclaré à la nation qu’il était « maintenant ou jamais à débloquer » grâce au vaccin maintenant le nombre de décès bas.

Saluant la fin des « diktats du gouvernement », le Premier ministre a déclaré que le moment était venu de « porter des jugements individuels prudents et équilibrés » alors que nous apprenons à vivre avec le virus.

Il a déclaré qu’il continuerait à porter un masque par choix dans les endroits surpeuplés par « courtoisie commune » envers les autres.

Il restera illégal de défier les ordres de s’auto-isoler en cas de test positif pour Covid ou d’entrer en contact avec un patient sans être doublement piqué.

Boris Johnson rendra aux Britanniques leur liberté en juillet