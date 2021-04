Une TROISIÈME vague de Covid-19 est en route et la pandémie devrait se poursuivre, a averti le Dr Hilary Jones.

Les restrictions de verrouillage se sont une fois de plus assouplies en Angleterre avec la réouverture des pubs, des gymnases et des magasins non essentiels cette semaine.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le Dr Hilary Jones a déclaré que les gens doivent prêter attention aux règles qui sont toujours en vigueur Crédit: GMB

Il est essentiel de maintenir les taux d’infection à un bas niveau pour que la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson ne soit pas verrouillée et la prochaine série de restrictions devrait être levée le 17 mai.

Ce matin, le Dr Hilary a averti que les restrictions pourraient devoir rester en place plus longtemps si le public ne respectait pas les règles toujours en vigueur.

Cela comprend le respect des mesures de distanciation sociale et le port d’un masque ou d’un masque facial dans les transports en commun, dans les magasins et autres zones fermées et où la distanciation sociale n’est pas possible.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 32,2 millions de Britanniques ont reçu une première dose d’un vaccin Covid et plus de 7,8 millions en ont eu une seconde.

Le Dr Hilary a exhorté les gens à ne pas se fier aux vaccins et à ne pas devenir complaisants.

«Il y aura le risque d’une autre vague si nous comptons trop sur la vaccination parce que nous n’avons vacciné que la moitié de la population ou à peu près.

Le Dr Hilary a averti que le pays doit garder les taux d’infection sous contrôle Crédit: NNP

«Nous sommes sur la bonne voie pour garder les choses sous contrôle, mais cela dépend du comportement de la population.

« Si nous regardons ce qui s’est passé en Israël où ils sont bien en avance sur tout le monde avec les vaccinations, ils ont semblé garder le nombre sous contrôle. »

Les enfants sont retournés à l’école le 8 mars et le Dr Hilary a déclaré qu’il n’y avait pas eu de pic de cas depuis leur retour dans la salle de classe.

Il a cependant ajouté que la pandémie n’est pas quelque chose que chaque pays peut combattre individuellement.

Le Dr Hilary a déclaré: «La pandémie est mondiale, elle va durer longtemps, nous allons vivre avec.

« La vaccination n’est pas la seule réponse. De nombreux experts scientifiques affirment que si les vaccinations ont été fantastiques, le verrouillage a été tout aussi fantastique pour réduire les taux.

« Certaines régions du pays sont encore assez élevées et en augmentation, il n’y a donc pas de place pour la complaisance, nous devons le faire par le biais de vaccins et de la distanciation sociale. »

Il a été annoncé cette semaine que d’autres tests de surtension avaient été déployés à Londres après la découverte d’un « cluster important » de la variante sud-africaine.

Les tests de surtension fonctionnent en testant les résidents dans une zone, ce qui aide à détecter les cas qui auraient pu être manqués auparavant.

Le Dr Hilary a déclaré que les tests de surtension, ainsi que le suivi de la distance sociale et des vaccinations, contribueraient à maintenir les taux d’infection à un bas niveau.

Il a ajouté: « Si nous faisons des tests et des traçages, des vaccinations, si les gens se comportent de manière responsable, nous garderons cela sous contrôle. »

Les données publiées quotidiennement par Public Health England suggèrent qu’au cours des sept jours précédant le 9 avril, 40 régions d’Angleterre ont connu une augmentation du nombre de cas, 84% ayant enregistré une diminution.

Le Dr Hilary a déclaré que les cas pourraient augmenter dans certaines régions pour diverses raisons.

«Ça pourrait bien être les nouvelles variantes, ça pourrait être des gens qui ont pensé que tout était fini.

«Ce n’est certainement pas le cas, cela va fonctionner et nous allons devoir vivre avec le virus pendant un certain temps.

« Si les gens veulent recommencer à voyager à l’étranger, ou si les gens veulent retourner travailler à plein temps, ils devront quand même faire très attention. »

Il a dit que nous devons maintenir le taux d’infection à un niveau bas, car environ 50 personnes sur 100 000 sont actuellement infectées et pourraient la transmettre à d’autres.