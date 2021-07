LE programme de vaccination contre le CORONAVIRUS fonctionne mais les prochaines semaines seront critiques, a averti le Dr Hilary Jones.

Hier, les cas de virus ont chuté pour le cinquième jour consécutif et le Dr Hilary a déclaré que les données étaient « très encourageantes ».

Les cas de Covid ont chuté pour le cinquième jour consécutif alors que les gens reprennent leur vie normale après le relâchement des restrictions Crédit : Reuters

Le pays connaît une baisse soutenue des cas de coronavirus signalés en dehors du verrouillage pour la première fois depuis le début de la pandémie et le Dr Hilary a déclaré que la majorité des personnes actuellement hospitalisées avec le virus sont celles qui ne sont pas vaccinées.

Le nombre de personnes testées positives pour Covid est passé de 49 000 dimanche dernier à 29 173 hier, laissant espérer que les Britanniques pourraient avoir dépassé le pire.

Et c’est la première fois que les cas tombent en dessous de 30 000 depuis le 6 juillet.

S’exprimant sur Good Morning Britain ce matin, le Dr Hilary a déclaré qu’il n’était pas encore clair combien de tests avaient été effectués au cours des dernières semaines et que la baisse des taux resterait positive tant que les gens seraient encore testés.

Il a déclaré: « Cinq jours consécutifs, ils ont baissé, c’est vraiment encourageant.

« C’est très encourageant, cela montre que le programme de vaccination fonctionne. Les hospitalisations et les décès sont cependant en augmentation, ils sont toujours en retard sur le nombre de cas.

« Nous sommes maintenant 30 000 par jour contre 50 000 par jour lorsque les restrictions ont été assouplies et levées, c’est donc encourageant et nous garderons les doigts croisés.

« Je pense que la semaine ou les deux prochaines seront vraiment critiques pour voir ce qui se passe réellement. »

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le Dr Hilary a souligné l’augmentation du nombre de décès et les données montrent que 28 autres personnes ont perdu la vie hier, trois de plus que la semaine précédente.

La dernière série de restrictions sur les coronavirus a été levée le 19 juillet, les gens n’étant plus obligés de porter un masque facial dans tous les contextes et les boîtes de nuit étant à nouveau ouvertes.

Le Dr Hilary a déclaré que même si les cas auraient pu rattraper leur retard, les hospitalisations et les décès seront toujours en retard – il ne sera donc pas encore clair quel type d’impact aurait eu la levée des restrictions.

Le Dr Hilary a déclaré ce matin que les prochaines semaines seront critiques en ce qui concerne les cas de Covid Crédit : ITV

Il a ajouté: « Ce qui inquiète certains médecins, c’est que nous voyons des cas beaucoup plus graves chez les jeunes.

« Alors qu’il était rare de voir des personnes de moins de 40 ans être admises à l’UIT au début de la pandémie, maintenant en raison du grand nombre de cas, nous en voyons davantage. »

Des millions de Britanniques ont maintenant reçu un premier et un deuxième vaccin contre le coronavirus.

Plus de 46,5 millions ont reçu une première dose et 37,1 millions ont reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer/BioNTech, du vaccin Oxford/AstraZeneca ou du vaccin Moderna.

Toutes les personnes de plus de 18 ans sont désormais invitées à se faire vacciner et vous pouvez réserver votre première et votre deuxième dose via le site de réservation du NHS.

Le Dr Hilary a averti que ce sont les personnes non vaccinées qui se retrouvent à l’hôpital et a exhorté tout le monde à se faire vacciner.

Il a déclaré: « Il est vraiment impératif que plus de gens se manifestent et non seulement obtiennent leur deuxième jab, mais ils obtiennent leur premier jab pour commencer. »

On pense que les vaccins ont réduit les vagues de décès de Covid à des ondulations.

Par exemple, le 19 janvier – le pic de la deuxième vague – 1 359 personnes seraient décédées, tandis que 39 467 ont été testées positives pour le virus.

La troisième vague a jusqu’à présent culminé le 19 juillet, lorsque 71 vies ont été perdues. Cependant, ce jour-là, 46 338 personnes ont été testées positives.

Dans l’ensemble, pendant la vague d’horreur hivernale, lorsque les cas étaient à un niveau similaire à celui d’aujourd’hui, il y a eu près de 27 fois plus de décès et neuf fois plus d’hospitalisations.

Les données du gouvernement montrent qu’à l’heure actuelle, 917 personnes sont actuellement admises à l’hôpital chaque jour avec le virus.

Il y a plus de 5 000 patients hospitalisés et 699 sous respirateur.