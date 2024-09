Le Dr Gold trace une nouvelle voie en tant que président de l’Université du Nebraska

Dr Jeffrey Gold, président du système universitaire du Nebraska. 5 septembre 2024. (Zach Wendling/Nebraska Examiner)

LINCOLN — Le président de l’Université du Nebraska, Jeffrey Gold, a présenté jeudi sa vision d’emmener NU dans une « odyssée vers l’extraordinaire » vers son prochain chapitre, sous sa direction.

Plus d’une douzaine d’acteurs fédéraux, étatiques et locaux ont honoré et soutenu le Dr Gold en tant que neuvième président de NU lors d’une cérémonie d’investiture honorifique. Des professeurs, du personnel, des étudiants et des anciens élèves aux donateurs, aux élus et bien d’autres, chacun a promis de travailler avec Gold et d’aider à améliorer NU. Gold a accédé à la présidence le 1er juillet.

Bien que la journée ait été consacrée à Gold, il a déclaré que c’était la célébration de NU qu’il avait choisi d’organiser stratégiquement dans le Capitole de l’État du Nebraska – la « maison du peuple » – et comme un appel à l’action.

« Un appel pour moi et un appel pour tous ceux qui sont réunis ici aujourd’hui. Un appel à gérer ce partenariat avec le peuple du Nebraska », a déclaré Gold. « Un appel à l’action pour gérer cette grande université, comme le dit le thème, «De l’Excellent à l’Extraordinaire.’”

« De l’excellent à l’extraordinaire »

Gold a déclaré qu’être « extraordinaire » signifie plus que des objectifs, des stratégies ou des tactiques clairement définis. NU a besoin d’objectifs ambitieux et ambitieux, a déclaré Gold, ainsi que d’une « culture fondamentalement alignée, une conscience d’un objectif partagé non pas par certains mais par tous ».

« Notre plus grande erreur serait de nous reposer sur nos lauriers et de dire que « l’excellence est suffisante » », a déclaré Gold.

Gold a notamment souligné les domaines suivants : la recherche, la découverte, l’éducation créative, la réussite des étudiants, le développement de la main-d’œuvre et de l’économie, les partenariats publics et privés et la création d’une culture à l’échelle de l’université qui soutient et accueille tous ceux qui participent à « l’odyssée vers l’extraordinaire ».

« Notre héritage d’excellence constitue une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer, mais il n’est pas suffisant », a-t-il poursuivi. « Notre héritage est une source d’inspiration, mais pas une feuille de route pour l’avenir. »

« Le personnage le plus élevé »

Le général à la retraite de l’armée de l’air américaine John Hyten, qui a été le 11e vice-président du Comité des chefs d’état-major interarmées, était l’une des plus d’une douzaine de personnes à soutenir le nouveau président lors de l’événement.

En tant que vice-président, Hyten était le deuxième officier militaire le plus haut gradé du pays. Il a également dirigé le commandement aérien stratégique américain à la base aérienne d’Offutt à Bellevue de 2016 à 2019, ainsi que le commandement spatial de l’armée de l’air de 2014 à 2016.

Hyten a rencontré Gold alors qu’il servait à Offutt et a déclaré que le médecin s’était rendu disponible pour aider Hyten ou tout soldat qui avait besoin d’aide pour trouver des soins de santé. À un moment donné, un soldat l’a fait, se souvient Hyten, cherchant de l’aide pour trouver un spécialiste à Omaha pour ses deux enfants ayant des besoins spéciaux. Le problème : le soldat n’arrivait pas à comprendre le système de soins de santé ou l’assurance de l’armée.

Prenant acte de la promesse de Gold de l’aider, Hyten a appelé et Gold a donné son numéro personnel pour la famille du soldat. Le lendemain, la famille a pu rencontrer les spécialistes dont elle avait besoin.

Hyten a déclaré que le changement immédiat signifiait tout pour Hyten et le soldat, qui essayait simplement de comprendre StratCom tout en s’inquiétant de la santé de sa famille.

« Un jour, il est distrait, il est confus », a déclaré Hyten. « Le lendemain, il dit : « Je suis à fond. Dites-moi simplement ce que je dois faire, coach. Mettez-moi au travail. »

« C’est Jeff Gold », a déclaré Hyten. « Une grande âme et un individu doté d’un caractère hors du commun. »

L’histoire de l’or avec NU

Gold a servi à la NU pendant plus de 10 ans avant de devenir président, à des postes tels que chancelier du centre médical de l’Université du Nebraska et un bref passage dans un double rôle de chancelier de l’Université du Nebraska à Omaha.

Ses cérémonies d’investiture à l’UNMC en 2014 et à l’ONU en 2019 ont toutes deux eu lieu le 5 septembre, tout comme la dernière cérémonie, qui, selon Gold, était également destinée à ouvrir un nouveau chapitre.

Gold a également occupé le poste de vice-président exécutif et de prévôt de l’UNMC au cours des deux dernières années, un rôle clé en tant que principal agent de liaison académique entre les campus et les régents. Il continuera d’occuper un poste de professeur à l’UNMC.

Une salle comble a accueilli le nouveau président dans la rotonde du Capitole en plus d’Hyten, allant des sénateurs d’État actuels et anciens et des responsables d’agences d’État à l’ancien gouverneur Dave Heineman et à l’ancien gouverneur et sénateur américain Ben Nelson.

L’ancien chancelier de l’Université du Nebraska-Lincoln, Ronnie Green, et l’ancien chancelier de l’Université du Nebraska à Kearney, Doug Kristensen, qui ont tous deux pris leur retraite l’année dernière, ont également manifesté leur soutien, ainsi que des dizaines de professeurs, de membres du personnel et d’étudiants de l’ensemble du système NU.

« Les meilleurs jours sont encore devant nous »

Parmi les autres personnes qui ont soutenu la présidence de Gold dans des discours invités, on trouve la sénatrice américaine Deb Fischer, R-Nebraska ; ​​le gouverneur Jim Pillen ; le président du conseil d’administration de l’Université du Nunavut, Rob Schafer ; le chancelier de l’UNL, Rodney Bennett ; le Dr Ann Anderson Berry, directrice exécutive de l’Institut de recherche sur la santé infantile de l’UNMC ; et le régent étudiant de l’UNK, Sam Schroeder.

Fischer, comme Hyten et de nombreux intervenants, a déclaré qu’elle était fière que les régents aient choisi un « nouveau président exceptionnel » et l’un de ses amis. Elle a déclaré que Gold avait un parcours académique impressionnant, avec des décennies de spécialisation en chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique.

Fischer a déclaré que ce qui distingue Gold des autres, et pourquoi les régents l’ont « légitimement » choisi lors d’un vote de 7 contre 1 en avril, c’est son dévouement envers NU et l’attention qu’il porte à toute personne qu’il rencontre.

« Il a relevé les défis les uns après les autres avec ténacité et il a conduit d’innombrables étudiants et professeurs vers le succès », a déclaré Fischer. « Le centre médical de l’Université du Nebraska et le système universitaire du Nebraska dans son ensemble ont prospéré sous sa direction. »

Pillen, ancien régent avant de devenir gouverneur en 2023, a promis de s’associer à Gold et d’améliorer l’éducation, tout comme Fischer.

Schafer a déclaré que lorsque les régents se sont embarqués pour trouver le bon leader à l’automne 2023après que le président de l’époque, Ted Carter, ait annoncé qu’il quitterait l’université, les régents ont cherché à ne pas appuyer sur le bouton pause et à la place bâtir sur l’élan.

« Je crois que les meilleurs jours de l’Université du Nebraska sont encore devant nous, et je crois que les Nebraskans partagent cette conviction, et nos chapitres les plus passionnants restent encore à écrire », a déclaré Schafer.

« Une famille de Nebraskains »

La carrière du médecin s’est étendue à plusieurs États, notamment à New York, où il s’est porté volontaire pour le triage et la recherche et le sauvetage après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, et dans l’Ohio, où en tant que doyen d’une université de médecine, il a aidé personnellement à payer les manuels d’une étudiante pour qu’elle puisse suivre des cours, obtenant finalement son diplôme en tête de sa classe.

Gold, a déclaré Hyten, aime le Nebraska, est « à fond » et veut que NU « soit le meilleur dans tout ce qu’il touche ».

« Il mettra toute l’énergie nécessaire pour y parvenir », a déclaré Hyten. « Les études, la recherche, le leadership, tout. Je suis convaincu que l’Université du Nebraska est sur le point d’atteindre une nouvelle grandeur sous sa direction, car je l’ai vu le faire. »

Citant le président Abraham Lincoln, Gold a déclaré que la seule façon pour l’Université d’État de New York de voir son avenir est de le construire, et qu’elle doit avancer vers son « véritable horizon : l’excellence extraordinaire ».

« Tout comme nos ancêtres qui ont traversé les océans, les rivières et les plaines au sein de groupes familiaux et communautaires très soudés, nous sommes ensemble dans cette odyssée », a déclaré Gold. « En tant que famille, mais aussi en tant que communauté. Une famille de Nebraskains. »

