Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a semblé revendiquer le mérite de la décision de développer rapidement des vaccins contre le COVID-19, dans des remarques qui ne manqueront pas de mettre en colère Donald Trump.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a fait ce commentaire dans une interview avec CNN pour une émission spéciale dimanche, plongeant dans les détails de la réponse à la pandémie américaine.

« Quand j’ai vu ce qui s’est passé à New York, presque surexploitation de nos systèmes de santé, et c’est là qu’il est devenu très clair que la décision que nous avons prise le 10 janvier de tout mettre au point et de développer un vaccin, était peut-être la meilleure décision. que j’ai jamais fait en ce qui concerne l’intervention en tant que directeur de l’institut », a déclaré Fauci.

Les remarques de Fauci semblaient ignorer le rôle clé joué par les sociétés pharmaceutiques et l’opération Warp Speed, le programme de l’administration Trump visant à fournir des vaccins au public en un temps record.

Trump, qui a fréquemment exprimé publiquement sa frustration envers Fauci, vante l’Opération Warp Speed ​​comme une réalisation clé de sa présidence.

Trump, qui a fréquemment exprimé publiquement sa frustration à l’égard du Fauci, vante l’Opération Warp Speed ​​comme une réalisation clé de sa présidence et décrit Fauci comme un opposant.

Dans une déclaration officielle plus tôt ce mois-ci, Trump a déclaré: « J’espère que tout le monde se souviendra du moment où ils auront reçu le vaccin COVID-19 (souvent appelé virus chinois), que si je n’étais pas président, vous n’obtiendriez pas ce beau «cliché» pendant 5 ans, au mieux, et ne l’aurait probablement pas du tout.

«J’espère que tout le monde s’en souvient! il ajouta.

En effet, Trump a souvent accusé Fauci de s’opposer, soulignant les déclarations faites par Fauci au début de la pandémie selon lesquelles les vaccins mettent généralement des années à se développer.

Jason Miller, un proche conseiller de Trump, a répondu avec mépris à un article de DailyMail.com sur la remarque de Fauci, en tweetant: « Si cela ne tenait qu’à Fauci, nous n’aurions toujours pas de vaccin Covid. »

L’opération Warp Speed ​​était un partenariat public-privé initié par l’administration Trump pour faciliter et accélérer le développement des vaccins COVID.

Fauci était l’un des principaux membres du groupe de travail sur le coronavirus de Trump, et le président Joe Biden l’a ensuite nommé conseiller médical en chef. Il n’a joué aucun rôle officiel dans l’opération Warp Speed.

Trump a directement revendiqué le crédit pour les vaccins, déclarant précédemment: « J’espère que tout le monde se souvient … que si je n’étais pas président, vous n’obtiendriez pas ce beau « coup » pendant 5 ans »

Fauci n’a jamais été publiquement nommé comme une figure clé dans le développement de vaccins ou dans l’opération Warp Speed, qui fonctionnait séparément du groupe de travail sur les coronavirus.

Tout au long de la pandémie, Fauci a eu hâte de donner des interviews, semblant se délecter du titre de « médecin de l’Amérique » que les médias lui ont accordé.

Comme Fauci, le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, a semblé ignorer le rôle joué par Operation Warp Speed ​​et les sociétés pharmaceutiques dans le développement des vaccins.

« Les vaccins qui sauvent des vies et battent des records que le Dr Fauci a supervisés ont été un énorme succès pour » The Doctors « et pour la science et pour le monde », a déclaré Gupta dans une voix off pour la spéciale.

L’émission spéciale de CNN a présenté des entretiens avec six médecins qui ont joué un rôle clé dans la réponse à la pandémie américaine, notamment Fauci, le Dr Deborah Birx, le Dr Robert Kadlec, le Dr Robert Redfield, le Dr Stephen Hahn et le Dr Brett Giroir.

Dans des clips d’interview de l’émission qui ont été précédemment publiés, Redfield, l’ancien chef des Centers for Disease Control and Prevention, a fait la une des journaux en disant qu’il pensait que COVID-19 « s’était échappé » du laboratoire de Wuhan en Chine et avait peut-être tourné dès le début. Septembre 2019.

Redfield, l’ancien chef des Centers for Disease Control and Prevention, a fait la une des journaux en disant qu’il pensait que le COVID-19 « s’était échappé » d’un laboratoire de virologie à Wuhan, en Chine

C’est la première fois que Redfield, qui a été nommé directeur du CDC par Trump, déclare publiquement qu’il pense que le COVID-19 provient d’un laboratoire et non d’un marché humide lié à un premier groupe de cas.

« Je suis d’avis que je pense toujours que l’étiologie la plus probable de ce pathogène à Wuhan provenait d’un laboratoire … s’est échappé. D’autres personnes ne le croient pas, c’est bien. La science finira par le comprendre », a-t-il déclaré.

«Il n’est pas rare que des pathogènes respiratoires sur lesquels on travaille dans les laboratoires infectent le travailleur du laboratoire.

«Cela n’implique aucune intentionnalité. C’est mon avis, non? Mais je suis virologue. J’ai passé ma vie en virologie. »

La Chine a vigoureusement insisté sur le fait que la pandémie a commencé lorsque le COVID-19 est passé d’une chauve-souris à un humain ou via une espèce intermédiaire sur un marché humide à Wuhan.

Redfield, cependant, dit que l’explication n’a pas de « sens biologique » pour lui.

« Je ne pense pas que cela soit venu d’une chauve-souris à un humain et à ce moment-là, le virus est venu à l’homme, est devenu l’un des virus les plus infectieux que nous connaissons dans l’humanité pour la transmission d’homme à homme », a-t-il déclaré. .

«Normalement, lorsqu’un agent pathogène passe d’une zoonot à l’homme, il lui faut un certain temps pour comprendre comment devenir de plus en plus efficace.

La Chine insiste sur le fait que le virus a été transmis aux humains par des animaux sur un marché humide, mais Redfield pense que l’origine la plus probable est une fuite accidentelle de l’Institut de virologie de Wuhan (ci-dessus)

Il pense que cela a commencé dans un laboratoire qui étudiait déjà le virus, ce qui signifierait que le COVID-19 était exposé à des cultures de cellules humaines.

« La plupart d’entre nous dans un laboratoire, lorsque nous essayons de développer un virus, nous essayons de le faire croître de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux, de mieux et de mieux afin que nous puissions faire des expériences et comprendre. C’est comme ça que je l’ai mis en place.

Redfield a également déclaré qu’il pensait que le virus avait commencé à circuler à Wuhan dès septembre 2019, soit plusieurs mois plus tôt que le calendrier officiel.

Dans une autre interview, Fauci a rejeté la théorie de Redfield, affirmant que si le virus circulait pendant des mois avant de se propager largement, cela suggérait une transmission directe des animaux aux humains.

Ailleurs dans l’émission spéciale CNN, intitulée « GUERRE COVID: Les médecins pandémiques s’expriment », Birx a déclaré que le nombre de décès par coronavirus aux États-Unis aurait « considérablement diminué » si les villes et les États avaient appris de la première vague qui a coûté 100000 vies.

Elle a affirmé que les poussées ultérieures auraient pu être « atténuées » si les leçons avaient été apprises et mises en œuvre.

Le Dr Birx a déclaré que le nombre de décès par coronavirus aux États-Unis aurait « considérablement diminué » si les villes et les États avaient appris de la première vague qui a coûté la vie à 100000 personnes

Birx a dirigé le groupe de travail sur le coronavirus de l’administration Trump, mais a annoncé son intention de se retirer du gouvernement après qu’il est apparu qu’elle avait accueilli trois générations de sa famille de deux ménages pendant Thanksgiving, malgré ses propres avertissements aux Américains de restreindre ces rassemblements à « votre ménage immédiat. ».

«Je regarde les choses de cette façon. La première fois que nous avons une excuse », a déclaré Birx à propos de la flambée initiale de cas et de décès au printemps dernier.

«Il y a eu environ cent mille morts à la suite de cette vague d’origine. Tous les autres, à mon avis, auraient pu être atténués ou considérablement diminués.

Birx a également révélé qu’elle avait eu un appel téléphonique « très inconfortable » avec Trump en août après avoir averti la presse de la gravité de la pandémie.

« C’était un rapport de CNN en août qui a eu un horrible rejet », a déclaré Brix. « Ce fut une période très difficile, car tout le monde à la Maison Blanche était contrarié par cette interview et la clarté avec laquelle j’ai provoqué l’épidémie », a-t-elle poursuivi.

«J’ai été appelé par le président», détaille Birx. «C’était très inconfortable, très direct et très difficile à entendre.

Birx a dévié lorsque le correspondant de CNN, Gupta, a demandé si Trump l’avait menacée pendant l’appel.

«Je dirais que c’était une conversation très inconfortable», a-t-elle répété.

Développement de l’histoire, plus à suivre.