Le Dr Anthony Fauci a déclaré que le président Trump « voudrait peut-être se faire vacciner », alors qu’il félicitait Mike Pence et le chirurgien général, Jerome Adams, d’avoir choisi d’être injecté en direct à la télévision.

Fauci, s’exprimant sur CNN vendredi soir, a déclaré qu’il pensait que ce serait une bonne idée pour Trump de se faire vacciner.

Être infecté ne signifie pas que vous bénéficiez d’une immunité garantie.

Mais Fauci a déclaré que, étant donné que Trump a été récemment infecté – son diagnostic a été confirmé le 1er octobre – il peut encore avoir un niveau élevé d’anticorps.

Anthony Fauci a déclaré vendredi soir qu’il aimerait « finalement » que Trump se fasse vacciner

Fauci s’est exprimé vendredi soir dans un hôtel de ville de CNN, organisé pour discuter du programme de vaccination

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que le président Trump «pourrait vouloir se faire vacciner». «J’avais recommandé publiquement que lui et le vice-président Pence soient finalement vaccinés. Et comme vous le savez, le vice-président s’est fait vacciner aujourd’hui publiquement, ce qui est vraiment bien. #CNNTownHall pic.twitter.com/ZokC2HTCU7 – CNN (@CNN) 19 décembre 2020

«C’est un choix personnel entre le président et ses médecins», a déclaré Fauci.

Il a déclaré que le président « pourrait encore avoir un niveau élevé d’anticorps dans son système, vous voudrez peut-être attendre un peu avant de le vacciner. »

Il pensait cependant qu’il était souhaitable que le président se fasse vacciner.

«J’avais recommandé publiquement que lui et le vice-président Pence soient finalement vaccinés», a-t-il déclaré.

«Et comme vous le savez, le vice-président s’est fait vacciner aujourd’hui publiquement, ce qui est vraiment bien.

«J’aime cet exemple, non seulement du vice-président, mais aussi du chirurgien général Adams pour l’obtenir.

« Je pense que c’était une bonne chose, de représenter à la communauté, aux gens qui regardent, que c’est quelque chose que nous devrions faire parce que si nous faisons vacciner la majorité des gens de ce pays, nous allons certainement inverser la tendance. ».

Trump a reçu un diagnostic de COVID le 1er octobre et peut conserver un niveau élevé d’anticorps

Mike Pence a été vacciné en direct à la télévision vendredi matin, pour rassurer le public

Mercredi, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à CNN que Trump ne serait pas vacciné tant que ses médecins ne le lui auraient pas dit.

Le responsable a déclaré que le président restait ouvert à se faire vacciner, mais qu’il souhaitait également s’assurer que les travailleurs médicaux de première ligne reçoivent le vaccin en premier.

Joe Biden devrait recevoir sa première vaccination contre le COVID-19 au début de la semaine prochaine, probablement lundi, et prévoit de se faire vacciner en public.

« Je ne veux pas prendre de l’avance, mais je veux m’assurer que nous démontrons au peuple américain qu’il est sûr de prendre », a déclaré Biden aux journalistes mercredi à Wilmington, Delaware.

« Quand je le ferai, je le ferai publiquement, afin que vous puissiez tous être témoins de mon accomplissement », a déclaré Biden.

Biden a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci qu’il serait « heureux » de se faire vacciner publiquement, comme trois de ses prédécesseurs présidentiels – Bill Clinton, George W.Bush et Barack Obama – ont déclaré qu’ils le feraient pour démontrer son innocuité et son efficacité.