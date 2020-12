Le Dr Fauci a donné un coup de pouce enthousiaste après avoir reçu son vaccin Moderna mardi avec le secrétaire du HHS Alex Azar au NIH à Bethesda, Maryland, ainsi que huit personnes qui y travaillent.

Avant de recevoir son vaccin, Fauci a déclaré que c’était un «honneur» et que le vaccin était un «symbole» d’espoir pour le pays et le monde. Azar a déclaré au public que tous les Américains pouvaient faire confiance au vaccin et que c’était un «miracle médical».

Plus tôt dans la journée cependant, Fauci a averti qu’il faudra peut-être jusqu’en juillet de l’année prochaine pour que la plupart des Américains soient vaccinés.

Lors d’une apparition dans Good Morning America, il a cherché à clarifier le calendrier boueux du moment exact où les Américains recevraient la photo après que le choix de Joe Biden pour le secrétaire général ait déclaré que cela pourrait prendre jusqu’à la fin de l’été.

Fauci a déclaré que les vaccins commenceraient à être diffusés au public au printemps, à la fin du mois de mars.

Mais il a dit que cela pourrait prendre jusqu’à quatre mois après ce moment pour que les gens l’aient réellement reçu en nombre significatif.

Le Dr Fauci reçoit le vaccin Moderna au NIH de Bethesda, Maryland, mardi matin

«Vous allez obtenir différentes versions de différentes personnes. La raison en est l’incertitude quant à l’efficacité de la façon dont vous le mettez en œuvre.

« En d’autres termes, lorsque vous dites que nous avons atteint le point où c’est la saison ouverte, tout le monde peut se faire vacciner, pas seulement les personnes dans les domaines prioritaires que nous faisons … nous pourrons probablement commencer à vacciner les gens. dans la catégorie plus large quelque part vers la fin mars, début avril.

«Le temps qu’il faut pour faire vacciner toutes les personnes qui doivent être vaccinées varie vraiment.

«Cela dépend de l’efficacité du processus.

« Ce que j’ai dit, je pense que c’est correct mais cela pourrait être une variante d’un mois ou deux, sérieusement, je pense que nous allons commencer à vacciner le grand public … cela peut prendre deux, trois ou quatre mois ou plus avant de faire vacciner tout le monde.

«C’est ça la différence.

« Nous disons vraiment tous la même chose – nous commencerons à un certain moment, cela peut prendre deux, trois ou quatre mois avant que tout le monde se fasse vacciner qui en a besoin.

Au moment où nous entrons dans l’été, j’espère que nous en serons presque à ce point », a-t-il déclaré.

La manière dont le vaccin est distribué dépendra des États.

Le secrétaire du HHS Alex Azar reçoit son vaccin Moderna mardi matin

Azar applaudit après avoir reçu le vaccin mardi

Le directeur des NIH, Francis Collins, a également reçu le vaccin mardi matin

En règle générale, ils suivent les lignes directrices du CDC sur qui l’obtient en premier, les travailleurs de la santé étant parmi les premiers avec le personnel des foyers de soins et les résidents.

Le président Trump a déclaré plus tôt ce mois-ci que le personnel du WH, y compris lui, attendrait que le vaccin soit plus largement accessible au public. Il a eu le virus en octobre

Ensuite, les membres les plus vulnérables du public l’obtiendront, suivis du grand public.

Les doses ont été réparties en fonction de la taille de la population et sont actuellement en cours de distribution.

Il appartient ensuite à chaque Etat de mobiliser le programme de vaccination dans les hôpitaux ou les sites de soins.

S’exprimant avant de se faire tirer dessus à Bethesda, Facui a déclaré: « Ce que nous voyons maintenant est l’aboutissement d’années de recherche qui ont conduit à un phénomène sans précédent.

«Un virus qui a été décrit en janvier de cette année à moins d’un an plus tard, a des vaccins dans les bras des gens.

«Je considère que c’est un honneur de faire partie de ce processus.

Azar a qualifié le vaccin de «miracle médical» et a insisté sur le fait que les Américains pouvaient faire confiance au vaccin et à «tout» vaccin approuvé par la FDA.

Il a ajouté: « Je le fais parce que je veux symboliser l’importance pour les gens que tous ceux qui peuvent se faire vacciner soient vaccinés mais aussi c’est un bon sentiment d’accomplissement parce que cela est né dans les laboratoires de mon institut. »

Le virus continue de ravager l’Amérique avec plus de 18 millions de cas enregistrés depuis mars. Les décès et les cas quotidiens sont à leur plus haut niveau maintenant que depuis le début de la pandémie

Le président élu Joe Biden, 78 ans, a reçu le vaccin lundi à l’hôpital Christina de Newark, Delaware

Le vice-président Mike Pence a reçu son vaccin la semaine dernière. Il a dit après: « Je n’ai rien ressenti! »

Le vaccin Moderna était le deuxième à être approuvé par la FDA après celui de Pfizer.

AOC, 31 ans, a été accusé d’avoir franchi la ligne pour se faire vacciner

Plus tôt dans la semaine, des législateurs, dont Alexandria Ocasio Cortez, ont été critiqués pour avoir semblé couper la ligne pour obtenir leur coup.

Le président Trump n’a pas encore reçu son vaccin. Il a dit qu’il attendrait le «moment opportun» pour le faire.

Le vice-président Pence l’a eu, tout comme le président élu Joe Biden.

Lundi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’il attendrait qu’il soit diffusé auprès du grand public, car il ne voulait pas non plus être vu comme devant qui que ce soit.

Il a déclaré que s’il était impatient de le filmer et qu’il était prêt à le faire, il ne voulait pas « le revers de la médaille » d’être accusé d’avoir pris le vaccin d’un travailleur de première ligne quand il est difficile de les trouver.

On ne sait pas encore quand exactement le public américain pourra se faire vacciner.

Fauci a déclaré mardi qu’il devrait y avoir suffisamment d’approvisionnement pour que la majorité du pays puisse l’obtenir en mars, mais que son déploiement pourrait le retarder.

Il a dit qu’au début de l’été, les gens «devraient» pouvoir y accéder, mais d’autres ont dit que cela pourrait prendre aussi longtemps que l’automne prochain.