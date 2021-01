Le Dr Anthony Fauci a averti mercredi que la vaccination contre le COVID-19 ne donne pas aux gens un « laissez-passer gratuit pour voyager » alors que les responsables de la santé ont annoncé la vaccination complète de seulement 3,8 millions d’Américains et des centaines ont été vus faire la queue pour recevoir le vaccin au Dodger Stadium en la Californie durement touchée.

Le plus grand expert des maladies infectieuses du pays est apparu dans un hôtel de ville de CNN Global organisé par Anderson Cooper et le Dr Sanjay Gupta lorsqu’il a répondu à la question d’un téléspectateur sur le moment où l’immunité commence après avoir reçu le vaccin.

L’infirmière à la retraite, Carole Gardner, a expliqué à Fauci qu’elle et son mari n’avaient pas pu voyager pour voir leurs petits-enfants. Elle a expliqué qu’elle et son mari recevront la deuxième dose du vaccin Moderna le 19 février.

« Quand aurons-nous l’immunité et quand pourrons-nous voyager? » Demande Gardner.

En réponse, Fauci a déclaré: « L’immunité maximale commence environ 10 jours à deux semaines et au-delà après la deuxième dose … Cela vous donnerait une efficacité d’environ 94 à 95% et un bon profil de sécurité. »

Cependant, Fauci a averti que ce n’est «pas une bonne idée de voyager, point final».

«Nous ne voulons pas que les gens pensent, parce qu’ils ont été vaccinés, que les autres recommandations de santé publique ne s’appliquent tout simplement pas», a-t-il poursuivi.

« Donc, me faire vacciner ne signifie pas que j’ai maintenant un laissez-passer gratuit pour voyager, ni que j’ai un laissez-passer gratuit pour mettre de côté toutes les mesures de santé publique dont nous parlons tout le temps », a déclaré Fauci.

Pendant ce temps, des centaines d’automobilistes ont été vus faire la queue mercredi soir pour se faire vacciner au Dodger Stadium de Los Angeles, durement touchée. Plus d’un million de cas ont été signalés dans le comté de Los Angeles et au moins 15 897 personnes sont décédées.

Ses remarques sont intervenues juste un jour après que Johnson et Johnson aient annoncé qu’il publierait probablement les résultats des essais de phase trois de son vaccin anti-coronavirus en un seul coup la semaine prochaine.

Son vaccin est moins cher et plus facile à stocker et à transporter, ce qui, ajouté au fait qu’il ne nécessite qu’une seule dose, pourrait contribuer à accélérer le déploiement extrêmement lent du vaccin aux États-Unis.

Les 100 millions de doses que Johnson & Johnson a promis aux États-Unis augmenteraient l’offre américaine d’environ 25 pour cent.

L’équipe d’intervention COVID-19 du président Joe Biden a admis cependant qu’il faudra des mois avant que tous ceux qui veulent un vaccin puissent en obtenir un, et que « nous rencontrerons des problèmes imprévus », a déclaré l’administrateur par intérim des Centers for Medicare et Services Medicaid Andy Slavitt.

Plus tôt mercredi, des chauffeurs ont été vus faire la queue au méga site de vaccination COVID-19 qui a été installé dans le parking du Dodger Stadium

Mercredi soir, les automobilistes étaient toujours alignés pour les vaccinations et les tests COVID-19 sur le parking du Dodger Stadium à Los Angeles.

Les vaccinations ont commencé il y a cinq semaines, mais seulement 6,2% de la population américaine ont reçu leurs premières doses de vaccins à deux doses de Pfizer ou de Moderna. Cela revient à environ 20,7 millions ayant reçu au moins une dose du vaccin.

Environ 3,8 millions de personnes ont été entièrement vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cela intervient alors que le nombre de morts aux États-Unis est passé à 428 654, dont 3 990 nouveaux décès. Plus de 25 millions d’Américains ont reçu un diagnostic de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Fait encourageant, les cas, les décès et les hospitalisations ont tous diminué la semaine dernière par rapport aux semaines précédentes, mais restent élevés avec une moyenne de 3 287 personnes décédant par jour.

Des dizaines de doses précieuses des deux vaccins ont été gaspillées parce que personne n’a pu les prendre avant qu’ils ne se gâtent, ou en raison d’erreurs imprudentes comme le débranchement des congélateurs.

L’injection unidose plus simple de Johnson & Johnson pourrait être une aide considérable pour résoudre certains de ces problèmes. Il a un contrat avec les États-Unis pour au moins un million de doses et s’est engagé à distribuer un milliard de doses dans le monde cette année.

Fauci a déclaré que le vaccin de Johnson & Johnson était en cours de test sur les variantes hautement infectieuses « super-covides » d’Afrique du Sud et du Brésil.

Mais même si ses résultats sont positifs, la FDA ne devrait pas autoriser le vaccin pour une utilisation d’urgence avant mars, ce qui soulève des questions sur la raison pour laquelle il doit y avoir un délai angoissant d’un mois.

Pendant ce temps, Biden a attaqué les enjeux de son objectif de vaccination contre le COVID-19, annonçant lundi qu’il pense que les États-Unis pourraient administrer plus de 1,5 million de vaccins par jour, contre un million.

Actuellement, les États-Unis vaccinent en moyenne 1,27 million de personnes par jour. L’approvisionnement pourrait être le plus grand obstacle pour atteindre et maintenir l’objectif de Biden de vacciner 1,5 million de personnes par jour.

Collectivement, Moderna et Pfizer ont promis de fournir 200 millions de doses d’ici la fin du mois de mars.

Plus de 25,5 millions d’infections ont été signalées aux États-Unis depuis le début de la pandémie

Pfizer pense pouvoir offrir 20 millions de doses supplémentaires d’ici là, et les États-Unis sont en pourparlers avec Moderna et Pfizer pour acheter encore 200 millions de doses (100 millions de chaque), qui seront disponibles cet été.

Mais il n’y a pas de stock. Le gouvernement fédéral retient suffisamment l’approvisionnement pour couvrir deux à trois jours de doses en cas de perturbations de la fabrication.

Sinon, il compte sur les fabricants pour maintenir un flux constant de nouvelles doses vers l’État, a déclaré Slavitt.

Il a déclaré que le gouvernement était « confiant » dans ces fabricants, mais même il a admis qu’il y aurait probablement des perturbations dans la production, et le gouvernement ne prévoit qu’un coussin mince au milieu d’un déploiement qui a jusqu’à présent été chaotique et a laissé de nombreux États sur le point de manquer de doses.