Les visages scientifiques de l’échec de la réponse de Trump au coronavirus n’ont pas perdu de temps.

Il n’a pas fallu longtemps aux deux visages scientifiques de la réponse ratée du coronavirus de l’ancien président Donald Trump pour dénoncer à quel point les efforts dysfonctionnels pour enrayer la pandémie étaient vraiment sous le 45e président.

Le premier week-end suivant le départ de Trump de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx – tous deux membres du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche de Trump coordonné par Birx – ont interviewé des médias nationaux dans lesquels ils ont décrit une culture dans le La Maison Blanche de Trump qui a réduit l’expertise scientifique et mis l’accent sur le type de déni qui a conduit Trump à continuer de tenir des rassemblements politiques bien remplis alors même que les décès et les cas de coronavirus ont grimpé en flèche à l’automne.

«Nous dirions des choses comme: ‘C’est une épidémie. Les maladies infectieuses suivent leur propre cours à moins que l’on ne fasse quelque chose pour intervenir. Et puis il se levait et commençait à parler: «Ça va disparaître, c’est magique, ça va disparaître» », a déclaré Fauci au New York Times.

Birx a fait des commentaires similaires à CBS lors d’une interview avec Affrontez la nation l’hôte Margaret Brennan, disant: «il y avait des gens [in the White House] qui croyait définitivement que c’était un canular », et ajoutant que Trump avait un penchant pour écouter les gens qui lui disaient ce qu’il voulait entendre, même si cette information n’avait aucune base scientifique.

«J’ai vu le président présenter des graphiques que je n’ai jamais réalisés», a-t-elle déclaré. «Je sais donc que quelqu’un – quelqu’un là-bas, ou quelqu’un à l’intérieur – créait un ensemble parallèle de données et de graphiques qui ont été montrés au président. Je ne sais pas à ce jour qui, mais je sais ce que j’ai envoyé, et je sais que ce qui était entre ses mains était différent de cela.

Fauci a corroboré ce point, disant au Times que dans les premiers jours de la pandémie, il était «vraiment préoccupé» d’observer que Trump «recevait des commentaires de personnes qui l’appelaient, je ne sais pas de qui, de personnes qu’il connaissait. affaires, en disant: «Hé, j’ai entendu parler de ce médicament, n’est-ce pas génial? ou, ‘Boy, ce plasma convalescent est vraiment phénoménal.’ »

« Il prendrait tout aussi au sérieux leur opinion – basée sur aucune donnée, juste une anecdote – que quelque chose pourrait vraiment être important », a ajouté Fauci. «Ce n’était pas seulement l’hydroxychloroquine, c’était une variété d’approches de type médecine alternative. C’était toujours, « Un gars m’a appelé, un de mes amis de bla, bla, bla. » C’est là que mon anxiété a commencé à s’intensifier.

La révélation de Birx représentait un effort pour réhabiliter sa réputation endommagée

Birx a émergé de l’ère Trump avec sa réputation plus en lambeaux que Fauci. Alors que tous les deux se sont efforcés d’éviter de contredire le président en public, la tendance de Birx à faire l’éloge de Trump, alors même qu’il vantait des remèdes miracles non prouvés et minimisait la gravité d’une pandémie qui a tué 400000 Américains avant de quitter ses fonctions, donnait l’impression qu’elle mettait la politique en premier.

Fauci ne partageait pas cette tendance. Il a refusé de dénigrer Trump, même s’il en avait l’occasion, mais a souvent contredit publiquement l’ancien président.

Contrairement à Fauci – qui sert désormais de conseiller médical du président Joe Biden en plus de son rôle de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – Birx n’a pas été invité à rejoindre l’administration Biden. Cela a fait de son entrevue avec CBS, en partie, un effort pour réhabiliter son image avant sa prochaine retraite du gouvernement fédéral.

Birx est devenue émue en parlant de son héritage et de la façon dont il pourrait finir par être terni par le temps qu’elle a passé à coordonner le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche de Trump. Elle a essayé de repousser la perception qu’elle était parfois plus préoccupée de rester dans les bonnes grâces de Trump – quelque chose dont Fauci ne semblait pas se soucier – que de se mettre à égalité avec le peuple américain.

Interrogée sur un incident tristement célèbre lors d’une conférence de presse au cours de laquelle Trump lui a suggéré que les injections de désinfectant ou les traitements au soleil pourraient être des remèdes miracles pour le coronavirus, Birx a tenté de minimiser son rôle.

« Je ne savais même pas quoi faire à ce moment-là », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard: « Les gens veulent alors vous définir par le moment. »

Cependant, c’était loin d’être la seule fois où Birx n’a pas réussi à corriger les mauvaises informations que Trump donnait au public. Il y a eu de nombreuses occasions où elle a semblé faire tout son possible pour interférer pour les mauvaises décisions prises par Trump, allant de défendre son refus de porter un masque à cajoler le CDC pour exclure les cas présumés positifs à partir du décompte des décès par coronavirus. Elle a dit à CBS qu’elle envisageait constamment de démissionner, mais a déclaré qu’elle ne l’avait pas fait parce qu’elle pensait qu’elle pourrait faire plus de bien de l’intérieur du gouvernement. Enfin, elle est arrivée à la conclusion «juste avant les élections» que «je n’allais nulle part».

Birx a affirmé au cours de l’interview que Trump «appréciait la gravité» de la pandémie en mars et avril, pour se désintéresser alors que «le pays commençait à s’ouvrir» et que le jour des élections approchait. Alors que les reportages du journaliste Bob Woodward ont révélé en septembre que Trump s’est rapidement rendu compte que le coronavirus constituait une menace sérieuse, ce que l’allégation de Birx néglige, cependant, est que Trump n’a pas partagé ces croyances privées avec le peuple américain.

Au lieu de cela, il a passé les premiers mois de la pandémie à dire que le coronavirus disparaîtrait de lui-même «comme un miracle» et à rejeter les efforts des démocrates pour le prendre plus au sérieux comme «un canular». L’interview de Fauci avec le New York Times a mis en lumière la façon dont le récit de Birx révise l’histoire.

L’interview de Fauci met en évidence l’inaptitude fondamentale de Trump

Alors que Birx donnait l’impression que la réponse de Trump au coronavirus avait commencé fort, l’interview de Fauci avec le Times dresse le portrait d’un président incapable de répondre avec compétence à une pandémie – et qui s’est engagé dans une pensée magique dès le début.

«J’essayais d’exprimer la gravité de la situation, et la réponse du président était toujours orientée vers: ‘Eh bien, ce n’est pas si mal, non?’ Et je dirais: « Oui, c’est si mauvais » », a déclaré Fauci. «C’était presque une réponse réflexe, essayer de vous convaincre de la minimiser. Ne pas dire: « Je veux que vous minimisiez cela », mais « Oh, vraiment, était-ce si grave? » «

Ces commentaires font écho aux déclarations faites par Fauci jeudi dernier lors de ses premiers commentaires publics en tant que conseiller de Biden, lorsqu’il a qualifié le départ de Trump de une bouffée d’air frais.

«L’une des nouveautés de cette administration est que si vous ne connaissez pas la réponse, ne devinez pas. Dites simplement que vous ne connaissez pas la réponse », a déclaré Fauci lors de la conférence de presse de jeudi dernier, ajoutant à un autre moment que la vantardise de Trump de« remèdes miracles »non prouvés et potentiellement dangereux pour le coronavirus était particulièrement non fondée sur des faits scientifiques. »

Alors que Fauci essayait d’éviter de réprimander directement Trump publiquement, il a contredit ses fausses allégations selon lesquelles Covid-19 était aussi mortel que la grippe et a essayé de corriger le dossier lorsque Trump promouvrait des traitements non éprouvés comme remèdes possibles pour le coronavirus. Il a déclaré au New York Times qu’avant même que Trump ne songeait à le renvoyer lors de l’un de ses rassemblements électoraux, il avait reçu des menaces de mort – et dans un cas, une lettre contenant de la poudre.

«Un jour, j’ai reçu une lettre par la poste, je l’ai ouverte et une bouffée de poudre est tombée sur mon visage et ma poitrine», dit-il.

«C’était très, très dérangeant pour moi et ma femme parce que c’était dans mon bureau», a-t-il poursuivi, ajoutant que, heureusement, la substance s’est avérée être «un rien bénin».

À un moment donné, Fauci a exprimé de l’empathie pour Birx car elle devait traiter quotidiennement avec Scott Atlas – un neuroradiologue sans expertise préalable en matière de maladies infectieuses que Trump a amené à la Maison Blanche en tant que conseiller en coronavirus. Atlas était un partisan de l’idée discréditée selon laquelle le gouvernement fédéral devrait laisser le coronavirus infecter autant de personnes que possible.

«J’ai essayé d’approcher [Atlas] et disons: «Asseyons-nous et parlons parce que nous avons manifestement des différences» », a déclaré Fauci au Times. «Son attitude était qu’il examine intensivement la littérature, nous pouvons avoir des différences, mais il pense qu’il a raison. Je me suis dit: «OK, d’accord, je ne vais pas investir beaucoup de temps à essayer de convertir cette personne», et j’ai simplement suivi mon propre chemin. Mais Debbie Birx devait vivre avec cette personne à la Maison Blanche tous les jours, donc c’était beaucoup plus une situation douloureuse pour elle.

Le refus d’Atlas d’entendre quoi que ce soit qu’il ne voulait pas entendre était une caractéristique qu’il partageait avec Trump, qui faisait de son mieux pour ignorer les conseils de son propre CDC sur les rassemblements, organisant des rassemblements de grande envergure pendant sa campagne de réélection ratée, alors même que les experts scientifiques avaient averti que les États-Unis se dirigeait vers un hiver où les cas et les décès allaient grimper. Trump s’est retrouvé à l’hôpital début octobre après avoir contracté le virus, mais même cette expérience ne l’a pas châtié.

Comme Fauci l’a dit au Times:

Quand [Trump] était à Walter Reed [hospital] et il recevait des anticorps monoclonaux, il a dit: «Tony, cela a vraiment fait une grande différence. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Ce sont vraiment de bonnes choses. Je ne voulais pas faire éclater sa bulle, mais j’ai dit: « Eh bien, non, c’est un N égal à 1. Vous avez peut-être commencé à vous sentir mieux de toute façon. » [In scientific literature, an experiment with just one subject is described as “n = 1.”] Et il a dit: «Oh, non, non non, absolument pas. Ce truc est vraiment bon. Cela m’a complètement retourné. Alors j’ai pensé que la meilleure partie de la bravoure serait de ne pas discuter avec lui.

Rien de tout cela n’est surprenant – mais c’est toujours remarquable

Ce que Birx et Fauci ont dit lors de leurs entretiens n’est pas nécessairement surprenant. Nous comprenons depuis longtemps que la réponse au coronavirus de la Maison Blanche de Trump était une catastrophe, en particulier par rapport à des pays comme l’Australie et le Japon qui ont fait un bien meilleur travail en limitant les infections et les décès. Nous savons que Trump a tendance à s’engager dans des vœux pieux et a une aversion pour le raisonnement scientifique.

Mais ce que la volonté de Birx et Fauci de s’exprimer immédiatement après le départ de Trump de ses fonctions illustre bien à quel point les choses étaient mauvaises sous l’administration précédente. Il incombe maintenant à l’administration Biden d’essayer de nettoyer le gâchis laissé après un an de réflexion à court terme motivée politiquement, dans laquelle des experts en santé publique comme Fauci et Birx ont dû se débattre quotidiennement avec des questions sur la question de savoir si c’était le cas. ça vaut le coup pour eux de continuer à se présenter au travail.