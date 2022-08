Le Dr Fauci est “un héros pour des millions de personnes, moi y compris”

Comptez Bill Gates parmi les nombreux admirateurs du Dr Anthony Fauci, l’immunologiste de 81 ans qui envisage de quitter le gouvernement fédéral américain à la fin de l’année.

Gates, le milliardaire co-fondateur de Microsoft et philanthrope des soins de santé, s’est rendu sur Twitter mardi pour saluer le mandat de longue date de Fauci en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef de la Maison Blanche.

“Tony, tu étais un fonctionnaire incroyable bien avant que le COVID-19 ne frappe – et maintenant tu es un héros pour des millions de personnes, dont moi”, a écrit Gates.

Gates et Fauci ont collaboré à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Les deux se sont parlé régulièrement depuis le début de la pandémie de Covid-19, discutant de sujets tels que le développement de vaccins et la manière de faire face à l’évolution des variantes de coronavirus, le milliardaire a déclaré au Washington Post l’année dernière.

L’équipe de chercheurs de la Fondation Gates partage même régulièrement des informations avec Fauci, et vice versa, a ajouté Gates dans une interview d’octobre 2021 sur “Squawk Box” de CNBC.

“C’est une collaboration utile, que nous avons toujours eue”, a déclaré Gates.