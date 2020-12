Le Dr Anthony Fauci a confirmé que les Américains ordinaires en bonne santé ne recevront pas leur vaccin contre le coronavirus avant avril, car il a averti que le pire reste à venir.

Fauci a parlé le jour où COVID a dépassé la maladie cardiaque en tant que principal tueur d’Américains.

Un total de 11820 personnes sont décédées du COVID-19 au cours de la semaine dernière, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Par comparaison, 10 724 sont décédés d’une cardiopathie ischémique; 3 965 des cancers de la trachée, des bronches et du poumon; et 3 766 maladies pulmonaires obstructives chroniques.

S’exprimant dans un hôtel de ville de CNN vendredi soir, Fauci a réitéré le calendrier pour le déploiement des vaccinations, qui pourrait commencer dans les prochaines semaines.

Anthony Fauci (au centre) s’est entretenu avec Anderson Cooper (à gauche) et Sanjay Gupta (à droite) vendredi

Un membre du personnel médical nettoie un patient à l’USI COVID-19 du United Memorial Medical Center à Houston

Vendredi, un travailleur de la santé de Houston, au Texas, réconforte un patient alors que le virus fait rage aux États-Unis

La Food and Drug Administration (FDA) se réunit le 10 décembre pour analyser les données du vaccin COVID-19 de Pfizer et, si elles sont satisfaites, la campagne de vaccination de masse pourrait commencer immédiatement après.

Les premiers vaccinés seront les agents de santé, puis les personnes âgées et vulnérables.

Ceux qui n’ont pas de conditions sous-jacentes pourront probablement se faire vacciner contre le COVID-19 à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril, a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

Fauci a déclaré qu’il était important que tout le monde se fasse vacciner car plus vite cela est fait, plus vite les États-Unis peuvent établir « un parapluie d’immunité collective » afin que la pandémie cesse de se propager à son rythme rapide actuel.

Il a déclaré que l’immunité du troupeau « est tellement importante pour ramener le niveau de virus à un niveau inférieur au niveau menaçant. Plus tôt nous y arriverons, mieux nous sommes.

Fauci a déclaré qu’il avait été agréablement surpris de la rapidité avec laquelle un vaccin avait été développé

Sur la photo: des camions frigorifiques équipés pour livrer les vaccins quittent une usine Pfizer en Belgique

Il a dit qu’il avait été surpris de l’efficacité du vaccin.

«Nous avons eu des avancées technologiques qui nous ont permis de faire des choses en quelques semaines, voire plusieurs mois, ce qui normalement aurait pris plusieurs années», a-t-il déclaré.

«Cela n’a compromis aucune sécurité, cela n’a compromis aucune intégrité scientifique. Nous avons investi une somme d’argent extraordinaire pour préparer les doses dès que le vaccin était prêt à être administré.

Au-delà des obstacles réglementaires, les vaccinations se heurtent à l’opposition d’un nombre important d’Américains qui rejettent la science médicale et craignent que les vaccins soient nocifs.

De même, de nombreux Américains refusent toujours de suivre les conseils de santé publique de base sur le port de masques et d’éviter les foules.

Dans l’espoir d’accroître la conformité, le CDC a ajouté mercredi de nouvelles lignes directrices pour raccourcir la durée des quarantaines.

L’agence de santé a déclaré que sept jours avec un test COVID-19 négatif et 10 jours sans test suffiraient pour les personnes ne présentant aucun symptôme après exposition au virus. Mais il recommande toujours une quarantaine de 14 jours comme préférable.

Vendredi, dans tout le pays, les services de santé de l’État préparaient les hôpitaux locaux pour les premières expéditions du vaccin COVID-19 de Pfizer Inc., s’il était approuvé.

Le premier envoi devrait couvrir les vaccinations de 3,2 millions de personnes, ce qui est loin d’être suffisant pour les 21 millions de travailleurs de la santé américains.

La ville de New York subit une augmentation des cas de COVID-19, dans des scènes similaires se déroulant à travers le pays

Vendredi, un patient est transporté dans un hôpital de Manhattan

Et les représentants du gouvernement ont déclaré que les expéditions initiales seraient également destinées à cinq agences gouvernementales, notamment les ministères de la Défense, l’État et l’Administration de la santé des anciens combattants.

Les deux distributions hebdomadaires de vaccins suivantes pourraient couvrir 7 à 10 millions de personnes par semaine, à condition qu’un deuxième vaccin – de Moderna Inc – soit autorisé au début de la seconde moitié de décembre, et Pfizer respecte ses estimations de distribution, selon les données fournies par le ministère de la Santé. et Human Services (HHS) et les entreprises.

Les fonctionnaires fédéraux n’ont pas révélé exactement le nombre de doses dans les expéditions ultérieures.

«Pour le moment et dans un avenir prévisible, la demande de vaccins dépassera de beaucoup l’offre, même pour les groupes les plus prioritaires identifiés», a déclaré Josh Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale de Kaiser.

POURQUOI LA FDA PREND SI DE TEMPS POUR APPROUVER LE VACCIN PFIZER Le commissaire de la FDA, Steve Hahn, a déclaré mercredi que les scientifiques avaient besoin de plus de temps pour examiner les données brutes de l’essai de vaccin Pfizer avant de prendre une décision. Avant le 10 décembre, lorsque tous se réunissent pour en discuter, c’est ce qui se passe; ÉTAPE 1 Plusieurs équipes examinent différents ensembles de données Hahn a déclaré que, d’ordinaire, 150 scientifiques examineraient une demande. On ne sait pas si d’autres ont été ajoutés pour l’application Pfizer ou l’application Moderna compte tenu de l’urgence de la situation Ils examineront séparément les données relatives aux différents composants du vaccin, notamment; 1) EFFICACITÉ 2) SÉCURITÉ 3) FABRICATION Tous les différents groupes se réuniront ensuite le 10 pour discuter de leurs conclusions et si, en collaboration, ils peuvent recommander l’approbation ÉTAPE 2 Les scientifiques de la FDA font une recommandation au conseil consultatif Le conseil consultatif a déjà commencé à se réunir pour discuter de qui recevrait le vaccin en premier s’il était approuvé. Ils doivent également décider, en fin de compte, s’il est sans danger pour approbation. S’ils le font, les doses commenceront à être expédiées le 15 décembre.

Les États ont le dernier mot sur la façon de distribuer les vaccins à leurs citoyens, mais les responsables fédéraux ont déclaré que sur quelque 330 millions de résidents américains, les travailleurs de la santé et ceux des maisons de retraite médicalisés devraient être considérés en premier pour les vaccins.

Les approvisionnements précoces étant limités, le gouvernement fédéral alloue des doses en fonction des populations des États, plutôt qu’en fonction de la proportion de populations à haut risque. Cela signifie que les agents de santé de certains États seront mieux protégés que d’autres.

L’Alabama, par exemple, recevra suffisamment de vaccins pour environ 17% de ses travailleurs de la santé, tandis que l’Illinois ne pourrait couvrir que 13%, selon les données des responsables de l’État.

L’approche exclurait initialement environ 190 000 travailleurs de la santé en Alabama et plus de 570 000 dans l’Illinois, selon les données de la Kaiser Family Foundation sur les travailleurs de la santé par État.

Plus de deux millions de travailleurs de la santé en Californie devront attendre que les premiers vaccins soient distribués, selon les chiffres fournis à Reuters par les responsables de l’État.

Cette première étape du déploiement illustre la complexité de l’objectif du gouvernement de vacciner la plupart des Américains d’ici la mi-2021.

Les responsables américains affirment qu’ils distribueront 40 millions de doses d’ici la fin de l’année – suffisamment pour inoculer 20 millions de personnes – avec des millions de vaccins expédiés chaque semaine, en supposant l’approbation rapide des vaccins Pfizer et Moderna.

Pfizer, qui a développé son vaccin avec son partenaire allemand BioNTech SE, a déclaré à Reuters que les États-Unis recevraient environ la moitié des 50 millions de doses qu’ils produiront en 2020.

Le vaccin de Moderna pourrait ajouter au moins 12,5 millions de doses supplémentaires, ont déclaré des responsables fédéraux.

Le CDC s’attend à ce qu’environ 5 à 10 millions de doses soient expédiées par semaine au cours des premières semaines de l’effort de distribution de vaccins aux États-Unis.

Les États se préparent quant à eux à ce que la première distribution échoue, alors que les hôpitaux du pays sont aux prises avec un nombre record de patients atteints de COVID-19 et des pénuries de personnel.

«Le personnel clinique est infecté, les infirmières et les médecins. Cela crée une pénurie de main-d’œuvre et les lits se remplissent », a déclaré Alan Morgan, directeur général de la National Rural Health Association, un groupe de défense des hôpitaux ruraux.

L’épidémiologiste de l’État de l’Arkansas, Jennifer Dillaha, a déclaré que des vaccins étaient nécessaires de toute urgence pour suivre la flambée des patients.

«Nous voulons assurer autant que possible notre capacité hospitalière grâce à la vaccination des agents de santé les plus à risque d’infection», a-t-elle déclaré.

Plus d’une demi-douzaine d’États, dont l’Alabama, la Californie, le Nouveau-Mexique et le Wisconsin, ont déclaré à Reuters que les premières estimations d’allocation qui leur avaient été données ne seraient pas assez proches pour couvrir tous leurs travailleurs de la santé, sans parler des autres résidents hautement prioritaires.

La taille des chiffres d’allocation initiale partagés avec Reuters varie largement, d’environ 330000 en Californie – l’État américain le plus peuplé – à moins de 7000 dans le Dakota du Nord, qui compte 50000 travailleurs de la santé, selon les données et les chiffres de Kaiser fournis à Reuters par des responsables de l’État. .

Cela signifie que les deux États peuvent vacciner moins de 20% de leur personnel de santé avec les premiers vaccins. L’État de New York recevra 170000 injections dans un premier temps, assez pour environ 13% de ses travailleurs de la santé.

Le gouvernement américain s’attend à ce que le nombre de doses disponibles augmente en janvier pour atteindre environ 60 à 70 millions.

Il a conclu des accords pour 100 millions de doses de vaccin Pfizer pour 1,95 milliard de dollars et 100 millions de Moderna pour 1,5 milliard de dollars, avec des options pour en acheter davantage. Il s’attend à ce que les vaccins soient gratuits pour la plupart des Américains.