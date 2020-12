Les États-Unis devraient se préparer à une « montée en flèche » des cas de COVID, a déclaré le Dr Anthony Fauci, après que des millions de personnes ont voyagé pendant Thanksgiving et que des records aient été brisés à travers le pays.

Samedi soir, le Covid Tracking Project a signalé 211 000 cas et 2 445 décès.

Il y a 101190 personnes actuellement hospitalisées pour COVID-19 aux États-Unis

De nouvelles données suggèrent qu’un plus petit pourcentage de patients atteints de COVID-19 sont admis dans les hôpitaux parce que les systèmes de santé du pays sont submergés par le nombre impressionnant de nouvelles infections.

Deux ensembles de données montrent que le pourcentage de ceux qui sont admis à l’hôpital une fois que le test est positif diminue.

Les hôpitaux sont obligés de resserrer leurs restrictions sur les personnes admises, ce qui suggère que certains patients qui ont peut-être été hospitalisés pour traitement pendant la vague du printemps et de l’été sont maintenant refusés, car les décès dus au virus augmentent également.

La moyenne sur sept jours des décès signalés par COVID-19 est passée à 2123, ont constaté les chercheurs – dépassant le sommet précédent de 2116 enregistré le 21 avril.

« Compte tenu des baisses et des pics de données pendant et après Thanksgiving, la moyenne sur sept jours est une mesure particulièrement utile à surveiller en ce moment », ont averti leurs analystes.

Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, a mis en garde vendredi contre une « poussée sur une vague »

La FDA devrait se réunir jeudi pour décider si le vaccin peut être administré en toute sécurité

Le vaccin de Pfizer a été approuvé au Royaume-Uni – le premier pays à avoir officiellement accordé le feu vert – mais aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) ne se réunit que jeudi.

Le professeur Marty Makary a critiqué la FDA pour s’être réunie pour examiner le vaccin Pfizer le 10 décembre alors qu’il avait déjà obtenu l’approbation au Royaume-Uni mercredi

La reine, 94 ans, et son mari, le prince Philip, 99 ans, seront parmi les premiers à se faire vacciner au Royaume-Uni étant donné leur âge, leur vaccination étant prévue dans les prochaines semaines.

Un professeur de Johns Hopkins a attaqué la FDA pour avoir continué à retarder son approbation du vaccin COVID-19 – surnommant les progrès de l’agence « Operation Turtle Speed ​​ ».

Dans un éditorial pour The Dispatch, le professeur Marty Makary a déclaré qu’il fallait plus d’urgence pour approuver le vaccin.

« Les régulateurs de la FDA perdent un temps précieux à donner le feu vert à un vaccin COVID alors que plus de 2000 Américains meurent chaque jour et que la pandémie continue d’affamer la société américaine », a écrit Makary dans l’éditorial cinglant.

Fauci, le plus grand expert en santé publique du pays, s’est abstenu de critiquer la FDA, mais a averti vendredi soir que la situation était précaire.

Il a déclaré que les voyages de Thanksgiving avaient rendu plus probable que le pays exigerait des mesures temporaires « draconiennes » et « draconiennes » – telles que des fermetures ou la suspension de procédures électives – pour protéger le système de santé du pays.

Il a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à une « montée en flèche » de cas qui continueront probablement à augmenter.

L’ampleur de la flambée liée à Thanksgiving ne sera pas pleinement connue avant Noël – quand une nouvelle vague de cas pourrait recommencer, a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

Donald Trump, qui a été manifestement absent de la discussion, préférant plutôt tweeter sur la façon dont l’élection lui avait été « volée », a déclaré samedi soir lors d’un rassemblement en Géorgie que les États-Unis « contournaient le tournant de la pandémie ».

Il a exhorté le pays à reprendre ses activités comme d’habitude, déclarant: «Ils doivent s’ouvrir».

Trump a prévu 20 rassemblements de Noël à la Maison Blanche, et des photos sur les réseaux sociaux de fêtes déjà organisées montrent des foules de participants sans masque à proximité.

POURQUOI LA FDA PREND SI DE TEMPS POUR APPROUVER LE VACCIN PFIZER Le commissaire de la FDA, Steve Hahn, a déclaré mercredi que les scientifiques avaient besoin de plus de temps pour examiner les données brutes de l’essai de vaccin Pfizer avant de prendre une décision. Avant le 10 décembre, lorsque tous se réunissent pour en discuter, c’est ce qui se passe; ÉTAPE 1 Plusieurs équipes examinent différents ensembles de données Hahn a déclaré que, d’ordinaire, 150 scientifiques examineraient une demande. On ne sait pas si d’autres ont été ajoutés pour l’application Pfizer ou l’application Moderna compte tenu de l’urgence de la situation Ils examineront séparément les données relatives aux différents composants du vaccin, notamment; 1) EFFICACITÉ 2) SÉCURITÉ 3) FABRICATION Tous les différents groupes se réuniront ensuite le 10 pour discuter de leurs conclusions et si, en collaboration, ils peuvent recommander l’approbation ÉTAPE 2 Les scientifiques de la FDA font une recommandation au conseil consultatif Le conseil consultatif a déjà commencé à se réunir pour discuter de qui recevrait le vaccin en premier s’il était approuvé. Ils doivent également décider, en fin de compte, s’il est sans danger pour approbation. S’ils le font, les doses commenceront à être expédiées le 15 décembre.

En Californie, l’avertissement de Fauci se réalisait déjà alors que l’État allait plus loin dans le verrouillage, avec d’énormes pans de la zone de 39 millions de personnes fermées.

Samedi, 25 068 nouveaux cas ont été signalés, selon le Covid Tracking Project – une augmentation de 10,8% en sept jours.

Il y a maintenant 10 273 personnes dans l’État à l’hôpital.

Jeudi, la région de la baie, qui abrite quelque 8,5 millions de personnes, est entrée en lock-out de manière préventive, fermant nombre de leurs entreprises non essentielles avant d’atteindre le seuil de 85% du gouverneur Gavin Newsom dans les unités de soins intensifs des hôpitaux.

Les recommandations de Newsom s’ajoutent aux restrictions existantes déjà en place dans le comté de LA, le plus peuplé du pays avec 10 millions d’habitants, qui le 22 novembre a ordonné à tous les restaurants de fermer et à tous les résidents d’éviter de quitter leur domicile si possible.

Le 2 décembre, la ville de Los Angeles a emboîté le pas, imposant son propre verrouillage reflétant celui du comté de LA.

«Mon message est on ne peut plus simple: il est temps de se recroqueviller», a déclaré Eric Garcetti, maire de LA à l’époque.

«Il est temps de tout annuler. Et si ce n’est pas essentiel, ne le faites pas.

Les gens font la queue samedi à North Hollywood pour se faire tester pour COVID-19

Les gens déposent leurs kits de test dans un récipient sur un site de test dans la section North Hollywood de Los Angeles samedi

Dans la région, les frustrations montaient en raison des incohérences perçues. Les écoles ont été fermées, et pourtant, l’épicerie en magasin était autorisée; les terrains de jeux ont été fermés, et pourtant les touristes ont été autorisés à se mêler sur la jetée de Santa Monica sans masque, dans la foule.

Les centres commerciaux restaient ouverts, le tournage pouvait se poursuivre et, jusqu’à récemment, les gymnases et les salons de manucure étaient également ouverts.

Jon Favreau, co-animateur du podcast politique populaire Pod Save America, a tweeté que la communication sur les règles était « atroce – déroutante, contradictoire et trop officieuse ».

Des tables vides sont vus à l’extérieur d’un restaurant mis en place pour les repas en plein air le vendredi à Burbank, Californie

Pourtant, le comté de LA a battu des records de cas de coronavirus d’un jour dans quatre des cinq derniers jours de cette semaine.

Samedi, au moins 9218 cas ont été signalés, selon les chiffres préliminaires compilés dans le décompte du LA Times, dépassant le record établi vendredi, lorsque 8 562 cas ont été signalés. Le record d’une journée a également été battu jeudi, lorsque 7 713 cas ont été signalés.

Le comté de LA enregistre actuellement en moyenne près de 7000 nouveaux cas de coronavirus par jour au cours de la semaine dernière – plus du quadruple du rythme d’il y a un mois, lorsque le comté comptait en moyenne environ 1500 nouveaux cas de coronavirus par jour dans la semaine qui s’est terminée le 5 novembre.

Avec au moins 43 nouveaux décès dus au COVID-19 enregistrés samedi, le comté de LA enregistre désormais en moyenne 38 décès par jour, un rythme jamais vu depuis fin juillet, lors du pic précédent de la région.

La fatigue du COVID ne préoccupait pas seulement la Californie, car les citoyens épuisés baissaient la garde en ce qui concerne le lavage des mains, le port de masques et la distanciation sociale.

Un demi-million de personnes mourront probablement du coronavirus aux États-Unis d’ici avril, selon une nouvelle prévision inquiétante d’un modèle de l’Université de Washington.

L’Institut de mesure et d’évaluation de la santé (IHME) estime que 538 893 personnes perdront la vie d’ici le 1er avril, soit 270 000 décès supplémentaires à compter du 30 novembre.

Si les mandats de masque sont assouplis, ce total passera à 770 000 au 1er avril.

Dans une mise à jour vendredi, ils ont annoncé que les calculs montrent que le pic de décès sera à la mi-janvier, avec 3000 personnes décédant par jour.

Les vaccinations aideront, mais ne sauveront que 9 000 vies d’ici le 1er avril. L’IHME a conclu que 14 000 vies supplémentaires pourraient être sauvées grâce à une intensification plus rapide des vaccins ciblant les personnes à haut risque.

Les chercheurs de l’IHME ont constaté que les gouverneurs des États jouent le rôle le plus important pour éviter des pertes massives.

S’ils ordonnent le port de masques, augmentant leur utilisation à 95%, 66 000 vies seront sauvées d’ici le 1er avril.

À l’heure actuelle, 71% des personnes portent toujours un masque lorsqu’ils quittent leur domicile, mais cela varie d’un État à l’autre.

Dans le Dakota du Sud et le Wyoming, les chercheurs ont constaté que l’utilisation des masques était inférieure à 50%.

La Californie a actuellement les restrictions les plus strictes, tandis que la Floride n’en a actuellement aucune.

Dans l’Oklahoma, l’Alaska, le Dakota du Sud, l’Iowa, l’Idaho et le Missouri, seules les restrictions minimales – fermetures d’écoles – sont en place.

L’équipe IHME utilise une approche de modélisation hybride, intégrant des éléments de modèles statistiques et de transmission de maladies, pour informer les gouvernements et les conseillers politiques de l’impact probable de leurs décisions.

L’équipe utilise des données provenant des gouvernements locaux et nationaux, des réseaux et associations d’hôpitaux, de l’Organisation mondiale de la santé et d’agrégateurs tiers, entre autres sources.

Ils ont découvert que Covid-19 était la première cause de décès aux États-Unis au cours de la semaine dernière – dépassant les maladies cardiaques, tous les cancers, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies rénales.

D’ici la fin de l’année, l’IHME s’attend à ce que Covid soit deuxième après les maladies cardiaques en tant que principales causes de décès, avec 348 311 décès prédits, contre 557 600 maladies cardiaques.