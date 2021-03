Le Dr Anthony Fauci a qualifié l’assouplissement des restrictions à la pandémie de « prématuré » et a mis en garde contre la possibilité d’une nouvelle flambée américaine du COVID-19 alors que les cas augmentent à New York et au New Jersey.

Cela survient alors que la moyenne nationale sur sept jours des nouveaux cas quotidiens passe d’environ 50 000 plus tôt ce mois-ci à plus de 70 000, selon les données recueillies par Johns Hopkins.

« Ce que nous voyons probablement, c’est à cause de choses comme les vacances de printemps et le retrait des méthodes d’atténuation que vous avez vues. Maintenant, plusieurs États l’ont fait. Je pense que c’est prématuré », a déclaré Fauci dimanche à Face The Nation de CBS News.

New York a pris des mesures graduelles pour rouvrir ses portes, telles que l’expansion de la capacité de restauration intérieure et la réouverture des cinémas, mais n’a pas bougé aussi radicalement que d’autres États tels que le Texas et le Mississippi.

Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a longtemps adopté une attitude prudente en vue d’assouplir les restrictions sur les affaires et la vie sociale, et a de nouveau averti qu’une vague dangereuse pourrait être imminente.

«Quand vous descendez d’un grand pic et que vous atteignez un point et que vous commencez à plafonner, une fois que vous restez sur ce plateau, vous êtes vraiment en danger d’une montée en flèche», a déclaré Fauci. «Et malheureusement, c’est ce que nous commençons à voir.

Fauci, qui est le conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré que le pays était dans une « course » entre le déploiement rapide des vaccins et une augmentation potentielle de nouveaux cas.

«Il y a 50 millions de personnes dans ce pays qui sont entièrement vaccinées. Ça fait beaucoup de monde. Et chaque jour, nous en recevons de plus en plus », a-t-il déclaré.

« Je m’attendrais à ce qu’au cours de l’été, de la fin du printemps, du début de l’été, il y ait une détente où vous allez avoir de plus en plus de gens qui seront autorisés dans les parcs de baseball, très probablement séparés par des sièges, très continuera probablement à porter des masques », a poursuivi Fauci.

Les gens se rassemblent à Domino Park avec une vue sur les toits de Manhattan en arrière-plan vendredi dans le quartier de Brooklyn à New York City

NEW YORK: Environ 54600 personnes à New York ont ​​été testées positives pour le virus la semaine dernière, un nombre qui a commencé à augmenter récemment. Les tendances des nouveaux cas à New York sont présentées ci-dessus dans un graphique de l’Université Johns Hopkins

NEW JERSEY: Alors même que la campagne de vaccination s’est intensifiée, le nombre de nouvelles infections dans le New Jersey a grimpé de 37% en un peu plus d’un mois. Les tendances des nouveaux cas dans le New Jersey sont présentées ci-dessus dans un graphique de l’Université Johns Hopkins

« À mesure que nous obtenons un niveau d’infection vraiment, très faible, vous allez commencer à voir un retrait de certaines de ces restrictions, j’espère. Et je pense que cela va arriver. Je pense que si nous le faisons correctement et que nous distribuons les vaccins au rythme que nous faisons, cela se produira », a-t-il déclaré.

Dimanche, les journalistes ont demandé à Biden son avis sur les derniers numéros de cas.

« D’après ce que j’entends, apparemment, les gens baissent la garde, mais j’ai une réunion avec l’équipe demain et j’aurai une meilleure idée », a-t-il déclaré.

Alors même que la campagne de vaccination s’est intensifiée, le nombre de nouvelles infections dans le New Jersey a grimpé de 37 pour cent en un peu plus d’un mois, pour atteindre environ 23 600 tous les sept jours.

Environ 54 600 personnes à New York ont ​​été testées positives pour le virus la semaine dernière, un nombre qui a commencé à augmenter récemment.

Les deux États se classent désormais au premier et au deuxième rang des nouvelles infections par habitant parmi les États américains. Le New Jersey a signalé environ 647 nouveaux cas pour 100 000 résidents au cours des 14 derniers jours. New York a en moyenne 548.

La situation à New York et au New Jersey reflète une tendance nationale qui a vu le nombre de cas augmenter ces derniers jours. Les États-Unis enregistrent en moyenne près de 62 000 cas par jour, contre 54 000 il y a deux semaines.

Aucun des deux États ne vit quelque chose comme ce qu’ils ont vu au printemps dernier, lorsque les hôpitaux – et les morgues – débordaient. Et comme le reste du pays, les deux sont dans un bien meilleur endroit qu’en janvier, au plus fort du pic hivernal de la pandémie.

Mais le manque d’amélioration ou même le recul ces dernières semaines a fait craindre que les États s’ouvrent trop rapidement et que les gens baissent trop la garde, tout comme des variantes potentiellement plus contagieuses du virus circulent plus largement.

Cependant, le Texas, qui a supprimé toutes les restrictions à la pandémie plus tôt ce mois-ci, a vu les cas continuer à baisser pour la plupart.

Le Texas, qui a supprimé toutes les restrictions en matière de pandémie plus tôt ce mois-ci, a vu les cas continuer à baisser pour la plupart, bien qu’ils aient augmenté ces derniers jours.

Bien que la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens au Texas ait légèrement augmenté ces derniers jours, elle reste à un niveau comparable à celui du début octobre, avant la poussée de l’automne.

D’autres États, dont le Maryland, le Connecticut et le Mississippi, ont assoupli les restrictions liées à Covid, levant les mandats de masque ou permettant aux restaurants, détaillants et autres de rouvrir avec moins ou pas de restrictions.

Fauci a également averti que les voyages au cours des prochaines vacances de Pâques pourraient alimenter une nouvelle vague, comme cela s’est produit après les vacances de fin d’année.

« Même si dans les avions, les gens portent des masques, lorsque vous arrivez à l’aéroport, les lignes d’enregistrement, les files d’attente pour les restaurants, l’embarquement … augmentent invariablement le risque d’être infecté », a-t-il déclaré.