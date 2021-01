Le Dr Anthony Fauci dit qu’il a été muselé par l’administration Trump qui l’a « empêché » d’apparaître sur la chaîne d’information câblée de gauche MSNBC et sa star de grande écoute Rachel Maddow.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, âgé de 80 ans, a déclaré à Maddow, qui a tenté à plusieurs reprises de le réserver à son programme au cours de la pandémie, qu’il voulait apparaître dans son émission « pendant des mois ».

Vendredi, Maddow a demandé à Fauci si la presse et le public entendraient plus régulièrement parler de lui, ainsi que d’autres experts gouvernementaux qui guident les dirigeants du pays à travers une pandémie qui se produira une fois dans un siècle.

« Je voulais venir dans votre émission depuis des mois et des mois », a déclaré Fauci à Maddow.

«Vous me demandez de venir dans votre émission depuis des mois et des mois.

Le Dr Anthony Fauci (à droite), le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement fédéral, a déclaré vendredi à Rachel Maddow (à gauche) de MSNBC qu’il souhaitait apparaître dans son émission « pendant des mois » mais qu’il en avait été « bloqué » par les responsables du Trump. administration

« Cela a été bloqué parce qu’ils n’aimaient pas la façon dont vous gérez les choses et qu’ils ne voulaient pas de moi », a déclaré Fauci à Maddow, un féroce critique de l’ancien président Donald Trump (voir ci-dessus à Harlingen, Texas, le 12 janvier).

Fauci a déclaré à Maddow que les responsables de l’administration Trump étaient perplexes lorsqu’il leur a dit qu’il voulait apparaître dans son émission.

‘Quand ils se sont assis,’ Pourquoi voudriez-vous aller dans le spectacle de Rachel Maddow? ‘,’ Fauci a dit qu’on lui avait demandé.

Lors d’une apparition dans la salle de briefing de la Maison Blanche jeudi, le Dr Anthony Fauci a clairement indiqué qu’il était heureux de travailler pour le président Joe Biden.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, s’est laissé aller lors de sa première apparition dans la salle de réunion de la Maison Blanche depuis des mois

« Eh bien, parce que je l’aime bien et qu’elle est vraiment bonne », a déclaré Fauci aux responsables de l’administration.

Sous le président Joe Biden, Fauci affirme que lui et d’autres experts en santé publique seront beaucoup plus accessibles.

«Je pense que vous allez voir beaucoup de transparence», dit-il.

« Vous ne verrez peut-être pas tout le monde aussi souvent que vous le souhaitez, mais vous n’allez pas voir la retenue délibérée de bonnes personnes lorsque la presse les demande. »

Fauci a ajouté: « C’était une situation difficile, c’était vraiment le cas. »

Les commentaires de Fauci à Maddow faisaient écho à des remarques similaires faites par son collègue de l’époque du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx.

Birx a affirmé avoir été « censurée » par la Maison Blanche et « toujours » envisagée de quitter le groupe de travail – mais elle est quand même restée dans ce rôle.

Elle a déclaré à CBS Face The Nation qu’elle se demandait chaque matin et soir si elle pouvait faire une différence pour lutter contre la pandémie qui a jusqu’à présent fait plus de 400 000 morts aux Américains.

«Je veux dire, pourquoi voudriez-vous vous faire subir ça tous les jours? a-t-elle déclaré dans un extrait de l’interview complète qui devrait être diffusée dimanche.

« Je devais me demander tous les matins, y a-t-il quelque chose que je pense que je peux faire qui serait utile pour répondre à cette pandémie et c’est quelque chose que je me suis demandé tous les soirs. »

Birx a déclaré que de nombreux collègues proches avec lesquels elle avait travaillé au cours de sa longue carrière avant que la Maison Blanche ne commence à se demander si elle était devenue trop politique.

Fauci a fait sa première apparition aux côtés du président Joe Biden jeudi lors d’un événement sur les nouveaux ordres exécutifs liés à la pandémie de coronavirus

Fauci a parlé de la tension qu’il ressentait lors des briefings sous le président Trump tels que ce briefing en avril 2020

Le moment de la paume du visage de Fauci en mars est devenu viral

« Des collègues à moi que je connaissais depuis des décennies … des décennies dans cette expérience, parce que j’étais à la Maison Blanche, ont décidé que j’étais devenue cette personne politique, même s’ils me connaissaient depuis toujours », a-t-elle déclaré.

Elle a admis qu’elle était consciente, dans la période qui a précédé l’élection présidentielle, que la course à la Maison Blanche était devenue un facteur dans ce qui était et dans quelle mesure était communiqué au public sur le virus mortel.

Mais alors qu’elle prétendait avoir été « censurée » par la Maison Blanche, Birx a nié avoir jamais caché des informations sur la pandémie elle-même.

Depuis que Biden a prêté serment, Fauci a décrit comment il se sentait « libéré ».

Lors d’une apparition dans la salle de briefing de la Maison Blanche jeudi – la première fois qu’il y a parlé depuis le printemps dernier – Fauci a révélé ses vrais sentiments à propos de Trump.

Il n’a pas mentionné l’ancien président par son nom, mais il était clair sur les différences de vie professionnelle dans l’administration Biden par rapport à celle de Trump.

«L’une des nouveautés de cette administration est la suivante: si vous ne connaissez pas la réponse, ne devinez pas. Dites simplement que vous ne connaissez pas la réponse », a-t-il déclaré, comparant ses premiers jours de travail pour Biden à ses mois de conseils à Trump sur la pandémie de coronavirus.

« L’une des choses qui était très claire il y a environ 15 minutes, lorsque j’étais avec le président, est que l’une des choses que nous allons faire est d’être complètement transparent, ouvert et honnête si les choses tournent mal.

«Ne pas pointer du doigt mais les corriger et faire en sorte que tout ce que nous faisons soit basé sur la science et les preuves. Je veux dire que c’était littéralement une conversation que j’ai eue il y a 15 minutes avec le président, et il l’a dit à plusieurs reprises », a-t-il noté.

Compte tenu de son nouveau style d’expression libre, on lui a demandé s’il voulait clarifier ou modifier quelque chose qu’il avait dit pendant l’administration Trump.

« Non, je veux dire que j’ai toujours tout dit », a déclaré Fauci. «C’est pourquoi j’ai parfois des problèmes.

Il a clairement indiqué qu’il ne plaisantait pas.

« J’étais très sérieux à ce sujet, je ne plaisantais pas », a déclaré Fauci, qui sert également de conseiller médical en chef de Biden, interrogé sur ses commentaires.

Fauci a eu une relation litigieuse avec Trump dans les derniers mois du mandat du président.

Birx et Donald Trump lors d’un point de presse à la Maison Blanche en mars. Birx, qui a été coordonnatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche sous Trump, a déclaré à CBS Face The Nation qu’elle se demandait chaque matin et soir si elle pouvait faire une différence pour lutter contre la pandémie.

Trump voulait se concentrer sur la réouverture de l’économie, car Fauci et d’autres experts médicaux voulaient maintenir des restrictions plus strictes en place pour empêcher le virus COVID de se propager.

Et il y a eu le fameux moment face-paume.

En mars, alors que Fauci se tenait derrière Trump sur le podium dans la salle de briefing, le médecin a semblé rire de lui-même avant de se couvrir le visage avec sa paume alors que Trump dénonçait « le département d’État profond ».

Fauci a été écarté par la Maison Blanche de Trump, apparaissant rarement dans les points de presse et empêché de faire des interviews avec les principaux organes de presse.

Il a diffusé son message sur COVID à travers des interviews et des podcasts de nouvelles locales.

Trump a fait connaître son mécontentement à Fauci. Il l’a traité de démocrate et a publiquement réfléchi à le congédier, bien que cela aurait été difficile car Fauci est un employé fédéral de carrière.

Fauci a dû avoir un service de sécurité en raison de menaces de mort contre lui et sa famille.

En réfléchissant à sa relation avec Trump, Fauci a noté jeudi qu’il n’avait aucune joie à contredire l’ancien commandant en chef.

« Il était très clair que c’étaient des choses qui ont été dites, concernant des choses comme l’hydroxychloroquine et d’autres choses comme ça. C’était vraiment inconfortable car ils n’étaient pas basés sur des faits scientifiques, je peux vous dire que je ne prends aucun plaisir à être dans une situation de contradiction avec le président », a-t-il déclaré.

Trump a pris une dose d’hydroxy dans le but de conjurer le coronavirus – une pratique sur laquelle de nombreux experts ont exprimé des doutes. Trump a finalement attrapé le virus et récupéré.

Fauci a noté la tension qu’il ressentait en parlant de la pandémie, qui a tué plus de 400000 Américains, alors qu’il travaillait sous Trump.

«Vous n’aviez pas l’impression de pouvoir dire quelque chose et il n’y aurait pas de répercussions», dit-il.

À propos de la position de la nouvelle administration à son égard, Fauci a déclaré: « C’est un peu un sentiment libérateur. »

« L’idée que vous pouvez vous lever ici et parler de ce que vous savez, des preuves – de la science, et savoir que c’est tout, laissez la science parler, c’est en quelque sorte un sentiment libérateur », a noté Fauci.

Mais il a rejeté l’affirmation selon laquelle l’administration Biden « partait de zéro » avec la distribution de vaccins qui avait été rapportée plus tôt jeudi par CNN.

« Non, je veux dire que nous arrivons avec de nouvelles idées, mais aussi des idées avec, avec l’administration précédente, vous ne pouvez pas dire que ce n’était absolument pas utilisable du tout », a-t-il déclaré.

«Donc, nous continuons mais vous allez voir une réelle montée en puissance.

Fauci a fait sa première apparition aux côtés de Biden jeudi, lorsque le président a appelé la nation à convoquer un « effort de guerre à grande échelle » pour repousser le coronavirus.