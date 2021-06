FAUCI a doublé son affirmation selon laquelle quiconque le critique critique la science et a déclaré que sa volte-face sur la question des masques était due au fait que « c’est ainsi que la science fonctionne » lors d’une interview en podcast du New York Times.

Au cours de l’épisode du podcast The Sway avec Kara Swisher, Fauci a visé les critiques qui ont souligné sa volte-face sur le mandat du masque et les recommandations pour le port du masque.

Fauci a changé sa position sur le mandat du masque à plusieurs reprises tout au long de la pandémie Crédit : Getty Images

Trois sénateurs républicains avaient précédemment appelé à la démission de Fauci Crédit : Getty Images

Il a déclaré: « En tant que scientifique, il est essentiel que vous fassiez évoluer votre opinion et vos recommandations en fonction des données au fur et à mesure qu’elles évoluent. Et c’est la raison pour laquelle je dis que les gens qui me critiquent ensuite à ce sujet critiquent en fait la science. »

Fauci, 80 ans, a poursuivi en insistant sur le fait que « c’est ainsi que fonctionne la science ».

« Les gens qui donnent les ad hominems disent: ‘Ah, Fauci nous a induits en erreur. D’abord, il a dit pas de masques, puis il a dit des masques.’

« Ce n’était pas un changement parce que j’avais envie de faire volte-face. C’était un changement parce que les preuves ont changé, les données ont changé.

« Eh bien, permettez-moi de vous donner un flash. C’est ainsi que fonctionne la science. Vous travaillez avec les données que vous avez à l’époque. »

Le médecin a été critiqué pour avoir fermement nié la théorie des fuites de laboratoire Crédit : Getty Images

Les critiques de droite ont surnommé l’immunologiste ‘King Tony Fauci’ Crédit : Getty Images

Le directeur du National Institute of Health a fait face à des réactions négatives pour avoir dit aux Américains de ne pas porter de masques pendant les premiers jours de la pandémie, pour ensuite revenir sur sa position et devenir l’un des plus ardents défenseurs du port de masques.

Dans son rejet des critiques le comparant à Hitler, il s’est félicité et a déclaré qu’il avait consacré sa vie à « sauver des vies ».

« Plus ils deviennent extrêmes, plus c’est évident à quel point c’est politique… » Fauci a du sang dans les mains. » Vous plaisantez j’espère?

« Voici un gars dont la vie entière a été consacrée à sauver des vies, et maintenant vous me dites qu’il est comme Hitler ? Vous savez, allez, les gars. Soyez réaliste. »

D’autres critiques ont contesté la résistance de Fauci à explorer l’hypothèse de la fuite de laboratoire sur l’origine de COVID-19, même s’il a depuis exprimé plus d’ouverture à la théorie.

L’immunologiste a ensuite détaillé le harcèlement choquant et les menaces de mort qu’il avait reçues, dont certaines visaient sa famille.

La théorie des fuites de laboratoire propose que le coronavirus soit d’origine humaine Crédit : Getty Images

Fauci avait précédemment déclaré que les masques étaient inutiles, pour ensuite revenir plus tard dans cette position Crédit : Getty Images

« Cela devient absurde, et ce qui vous dérange le plus, c’est l’impact que cela a sur votre famille.

« Je veux dire, recevoir des menaces de mort et faire menacer vos filles et votre femme avec des notes obscènes et des notes menaçantes n’est pas amusant. Donc je ne peux pas dire que cela ne me dérange pas. »

Au début de la pandémie, les sénateurs républicains Marco Rubio, Tom Cotton et Marsha Blackburn ont appelé à la démission de Fauci après la publication d’e-mails montrant que le laboratoire de Wuhan avait reçu plus de 826 000 $ de financement américain.

« C’est très dangereux, parce que beaucoup de ce que vous voyez comme des attaques contre moi, très franchement, sont des attaques contre la science parce que toutes les choses dont j’ai parlé de manière cohérente depuis le tout début ont été fondamentalement basées sur la science », a-t-il déclaré. a déclaré Chuck Todd lors d’une apparition sur NBC à l’époque.

Le médecin a également vivement réagi aux affirmations du sénateur Blackburn selon lesquelles il aurait eu une communication secrète avec Mark Zuckerberg.

« Et je suis désolé, je ne veux pas être péjoratif contre une sénatrice américaine mais je n’ai aucune idée de ce dont elle parle », a-t-il repoussé.

Les critiques de droite n’ont pas tardé à contester ses propos, le surnommant « le roi Tony Fauci ».

Tucker Carlson a imité avec moquerie l’immunologiste dans son émission : « Quand vous m’attaquez, vous attaquez la science. Je suis la science, dit le Roi Soleil Tony Fauci – notre propre Louis XIV. »

Fauci a déclaré au Sénat que les dollars américains qui sont allés au laboratoire de Wuhan ne contribuaient pas à la recherche sur le « gain de fonction », la pratique consistant à modifier un virus pour qu’il soit plus transmissible ou pathogène, mais a admis plus tard qu’il ne pouvait pas en être sûr.